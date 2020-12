Liverpool a scellé la qualification dans les 16 derniers matchs de la Ligue des champions avec une victoire 1-0 à domicile contre l’Ajax mardi soir.

Dans un combat serré, les deux parties ont eu l’occasion de remporter la victoire. Cependant, après que Diogo Jota et Sadio Mane aient hésité devant le but, Curtis Jones de tous les joueurs a dû sortir de l’impasse. Le joueur de 19 ans avait déjà frappé le poteau en première mi-temps, mais à l’heure, il a habilement converti le centre de Neco Williams devant un Andre Onana impuissant.

Alors que le but a momentanément calmé les nerfs de Liverpool, une attaque tardive de l’Ajax a forcé un certain nombre de beaux arrêts de Caoimhin Kelleher – faisant son premier départ en Ligue des champions – mais Liverpool a tenu bon pour trois points importants.

Positifs

Défensivement, Liverpool était superbe. Face à une attaque prolifique de l’Ajax, l’équipe locale reste prête et organisée, même si les tirs pleuvaient dans les phases finales.

De même, les contributions des diplômés de l’académie au visage frais comme Kelleher, Jones et Williams plairont également à Jurgen Klopp. Kelleher a gardé une feuille blanche tandis que les deux derniers se sont combinés pour le seul but de l’équipe.

Négatifs

Même si nous pouvons associer les champions de Premier League à des buts, ils ont eu du mal à mettre le ballon au fond des filets lors de leurs trois dernières sorties. Des finitions inutiles étaient à nouveau à l’honneur ce soir, car il a fallu une erreur du gardien de l’Ajax pour que Liverpool puisse prendre la tête. La forme des Reds devant le but reviendra sans aucun doute à un moment donné, mais ces derniers temps, Mane, Mohamed Salah et Roberto Firmino ont tous fait du gaspillage devant le but.

Note du manager sur 10

8 – A fait preuve de confiance en le jeune Jones – ce qui a porté ses fruits. Le premier but du milieu de terrain a aidé son équipe à consolider son statut en tête du groupe, à un moment du match où cela aurait pu se passer dans les deux sens. Le couple d’arrière central du manager allemand a également bien fonctionné, tandis que la décision d’aller avec Kelleher entre les bâtons était également justifiée. Sélection solide par le patron pour une bonne nuit de travail.





Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Caoimhin Kelleher, 8 ans – Le jeune Irlandais avait l’air remarquablement composé lors de son premier départ en Ligue des champions. Il a effectué une poignée d’excellents arrêts et n’a pas eu peur de réclamer des balles perdues dans la surface de réparation.

DF Neco Williams, 7 ans – A obtenu une aide après que son centre flotté ait rattrapé Onana et a été converti par Jones au poteau arrière. Défensivement, il s’est également beaucoup amélioré par rapport à certaines de ses récentes sorties.

DFJoel Matip, 8 ans – L’un des artistes les plus impressionnants de Liverpool. Sur le plan défensif, très peu de choses l’ont dépassé, tandis que ses pas en arrière avec le ballon se sont avérés – comme toujours – très efficaces pour lancer des attaques.

DF Fabinho, 7 ans – Semble être un défenseur naturel, bien que ce soit sa position secondaire. Le Brésilien a magnifiquement lu le match ce soir.

DF Andrew Robertson, 6 ans – Semblait prendre un léger coup au début du jeu, ce qui a amorti son jeu global pour les grands sorts. Un affichage énergique, quoique légèrement décevant de la part de l’Écossais.

MF Jordan Henderson, 7 ans – Bien patrouillé le milieu de terrain à partir de la position n ° 6, donnant rarement le ballon et restant tactiquement discipliné tout au long.

MF Georginio Wijnaldum, 7 ans – Était plus créatif ce soir que nous sommes peut-être habitués à voir. Le Néerlandais a joué un certain nombre d’excellents ballons aux attaquants – des chances qui ont finalement été gaspillées.

Le jeune gardien irlandais Caoimhin Kelleher a prétendu être le remplaçant de Liverpool à Alisson avec une feuille blanche contre l’Ajax en Ligue des champions. Getty

MF Curtis Jones, 8 ans – Le vainqueur de Liverpool dans la nuit. Son joli but sur le côté était un morceau d’improvisation fantastique – et a été bien mérité après son effort précédent de distance canonné hors du poteau.

FW Diogo Jota, 6 – Vif mais gaspilleur dans les moments clés, car trop souvent son premier contact l’a laissé tomber. L’attaquant portugais a établi un niveau très élevé ces dernières semaines, mais n’a pas pu maintenir une telle forme ce soir.

FW Mohamed Salah, 7 ans – Entré dans de bonnes zones à maintes reprises, seulement pour que ses coéquipiers ignorent son beau mouvement. Teed parfaitement Firmino dans les phases finales, uniquement pour que la photo soit enregistrée.

FW Sadio Mane, 6 ans – Frustrant dès le départ. Ses courses directes et ses mouvements étaient une menace constante, mais tout ce bon travail a été annulé par une mauvaise prise de décision dans le dernier tiers. L’attaquant sénégalais pourrait vraiment faire avec un but.

Substituts

FW Roberto Firmino, 6 ans – Il avait l’air affûté mais a raté une occasion dorée de doubler son avance.

DF Rhys Williams N / R – Remplacé Salah avec les minutes restantes.