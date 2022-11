Les jeunes joueurs ont la vie facile, manquent de “faim”

L’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a déclaré que les jeunes joueurs, y compris dans son propre club, n’avaient pas le même dynamisme et le même engagement que les générations précédentes.

Ronaldo a fait un certain nombre de commentaires explosifs dans la première partie d’une interview avec Piers Morgan pour TalkTV diffusée mercredi, notamment qu’il était proche de rejoindre Manchester City – une affirmation que le club a depuis niée – et prenant plaisir à battre Lionel Messi dans les ventes de maillots lorsque les deux joueurs ont rejoint de nouveaux clubs en 2021.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Je ne veux pas dire qu’ils ne respectent pas les joueurs les plus expérimentés ou les joueurs plus âgés, mais ils vivent à une autre époque”, a déclaré Ronaldo. “Je peux voir mon enfant [who is] 12 ans. La mentalité n’est pas la même, ils ne souffrent pas.

« Leur faim [is different]. Je pense qu’ils ont les choses plus facilement, tout est facile, ils ne souffrent pas — et s’en fichent.

“Je ne veux pas dire seulement quelques-uns à Manchester United, mais toutes les équipes, dans toutes les ligues du monde, les jeunes ne sont pas les mêmes de ma génération. Mais on ne peut pas les blâmer, car cela fait partie de la vie et de la nouvelle génération, les nouvelles technologies qui les distraient. Ce ne sont pas les mêmes… ils écoutent une chose et en deux minutes ils ont déjà oublié et font ce qu’ils pensent être mieux.

Ronaldo, 37 ans, a déclaré que les jeunes manquaient une occasion en or d’apprendre des joueurs vétérans comme lui.

“Cela ne me surprend pas”, a-t-il ajouté. “Mais de la même manière c’est dommage car s’ils ont les meilleurs exemples sous les yeux, et s’ils ne copient pas au moins ce que vous avez fait.

“Ils s’en fichent, quelques-uns s’en soucient, mais la plupart d’entre eux non, et pour moi cela ne me surprend pas. Ils n’auront pas de longévité de carrière, c’est impossible. Dans ma génération, vous voyez beaucoup de joueurs qui atteignent 36 ans. , 37, 38 à un niveau élevé, dans cette nouvelle génération, vous pourrez les compter avec vos mains combien atteindront ce niveau.”

Ronaldo, qui a remporté huit trophées lors de son premier passage à United entre 2003 et 2009, a déclaré qu’il avait absorbé autant que possible les conseils des joueurs seniors au cours de ses débuts au club.

“Pour moi, c’est un peu bizarre, parce que je me souviens quand j’avais 18, 19, 20 ans, je cherchais toujours à voir les meilleurs joueurs de [Ruud] Van Nistelroy, [Rio] Ferdinand, Roy Keane et [Ryan]« Giggs », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi j’ai le succès que j’ai et la longévité.

“Je prends soin de mon corps, de ma mentalité, de ma tête, parce que je vois ces gars et j’apprends d’eux.”

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a déclaré que les jeunes de United avaient un excellent exemple en lui, mais a ajouté qu’il n’était pas désireux de donner des conseils.

“Je ne suis pas le genre de gars qui aime donner des conseils car je préfère être un exemple”, a déclaré Ronaldo. “Parce que je suis un exemple. Je suis là tous les matins et je fais la même chose. Je suis probablement le premier arrivé et le dernier à sortir. Je pense que les détails parlent d’eux-mêmes… C’est pourquoi Je dis, j’aime donner l’exemple.”

Lorsqu’on lui a demandé quels joueurs de United il admire, Ronaldo a fait l’éloge du Portugal et de son coéquipier de United Diogo Dalot, arrivé à Old Trafford en provenance de Porto en 2018.

“A Manchester United, je peux mentionner Dalot”, a déclaré Ronaldo. “Il est jeune, mais très professionnel et je ne doute pas qu’il aura de la longévité dans le football car il est jeune, il est intelligent, intelligent et il est très professionnel. Probablement [Lisandro] Martinez, Casemiro a la trentaine.”

Ronaldo a également parlé de l’impact de son retour avec United en août 2021 lorsqu’il a battu le record absolu de ventes de maillots dans les 24 heures suivant sa re-signature à Old Trafford – battant même Lionel Messi, qui avait rejoint le Paris Saint-Germain des semaines plus tôt. .

Interrogé sur le record, Ronaldo a ri et a déclaré: “Bien sûr, je suis heureux. Comme vous le savez, je ne suis pas les records, les records me suivent. Un autre pour mon livre.”