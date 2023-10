Les jeunes joueurs à surveiller pendant la trêve internationale

Facundo Farias, à droite, a pris le relais à l’Inter Miami. Jeff Dean/USSF/Getty Images pour l’USSF

La trêve internationale est à nos portes, mais cela signifie simplement qu’une multitude de jeunes joueurs ont la chance de briller pour leur pays plutôt que pour leur club. Qui devriez-vous surveiller la semaine prochaine ?

Facundo Farias, 21 ans, AM, Inter Miami / Argentine

Si Lionel Messi est apte à jouer, il pourrait être accompagné pour la première fois par son coéquipier de l’Inter Miami alors qu’il poursuit la défense de l’Argentine du titre de la Coupe du Monde contre le Paraguay et le Pérou. Recruté pour 5 millions d’euros en provenance de Colon, où il a disputé près de 100 matches en équipe première avant d’avoir 21 ans, Farias n’a pas perdu de temps pour faire bonne impression en MLS. Mais pas aussi gros que le fameux n°10…

Avec son accélération instinctive rapide, sa franchise et son appétit illimité pour affronter ses adversaires dans les zones centrales, Farias est quelque peu atypique pour un numéro 8 offensif, mais il couvre beaucoup de terrain, commet des fautes, évite la pression et brise les lignes avec des gestes intenses et déterminés. court.

Castello Lukeba, 20 ans, CB, RB Leipzig / France

Avec Dayot Upamecano, Axel Disasi et William Saliba retirés de l’équipe de France pour cause de blessure, Lukeba a à juste titre la chance de représenter son pays au plus haut niveau. Dominateur de l’équipe nationale des moins de 21 ans, il s’est immédiatement installé au RB Leipzig après son transfert de 34 millions d’euros depuis Lyon, où il était encore un autre produit de leur célèbre académie, suscitant des questions légitimes quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas été choisi par une équipe de Premier League.

Rapide, mobile et excellent dans l’anticipation avec des interceptions précoces (2,20 toutes les 90 minutes), il est également un distributeur de balle positif et calme. En effet, le défenseur central gaucher possède toutes les conditions préalables pour revendiquer une place permanente à l’avenir. Les Bleus Equipes.

Arthur Vermeeren, 18 ans, CM, Anvers / Belgique

Arthur Vermeeren a été lié à de nombreux grands clubs ces derniers mois. Jeroen van den Berg/Soccrates/Getty Images

Très influent lors de la saison victorieuse d’Anvers, le milieu de terrain a continué là où il s’était arrêté et a décroché une première convocation senior méritée tout en contournant presque entièrement la formation U21 (il n’a qu’une seule sélection pour eux) des U19.

Autre talent scruté de près par les grands clubs européens, Vermeeren s’aligne souvent car le joueur bénéficie de plus de liberté de déplacement dans un double pivot. Son énergie et son envie de récupérer le ballon le font s’aventurer entre les lignes défensives et, lorsqu’il est en possession, il a tendance à le déplacer rapidement.

Outre sa finesse et ses capacités de meneur de jeu, le jeune est également discipliné dans la récupération et le pressing.

Antonio Nusa18, AM, Club de Bruges / Norvège

Dans une équipe norvégienne qui comprend également pour la première fois Oscar Bobb de Manchester City, l’ailier de Bruges Nusa suscite presque autant d’enthousiasme qu’Erling Haaland l’a fait autrefois avec sa gamme de supercheries, de jeux de jambes rapides et de feintes corporelles.

Non seulement l’adolescent habile et techniquement doué a trouvé le chemin des filets lors de ses débuts seniors contre la Jordanie le mois dernier, mais quelques jours plus tard, il a retourné à plusieurs reprises les arrières latéraux géorgiens dès la première minute et a inscrit deux buts dans un match. Performance MVP devenue virale.

Bien que cette fois, il soit susceptible de commencer sur le banc car il ne s’est pas complètement remis d’une blessure mineure, il aurait été sur le point de rejoindre Chelsea le jour de la date limite et suscitera beaucoup d’intérêt à mesure que la fenêtre de transfert de janvier se rapproche.

Levi Colwill, 20 ans, CB/LB, Chelsea / Angleterre

L’un des joueurs exceptionnels de l’équipe anglaise qui a remporté le Championnat d’Europe des moins de 21 ans cet été, le défenseur a eu la chance de briller pour l’équipe senior après avoir impressionné pour Chelsea après un prêt à Brighton la saison dernière.

En tant que seul défenseur gaucher de l’équipe d’Angleterre, Colwill devra peut-être se contenter d’un rôle d’arrière gauche, malgré des arguments plus que raisonnables pour être placé dans sa position préférée d’arrière central gauche.

Colwill est tout aussi capable de jouer depuis l’arrière que de défendre sa propre surface, avec son physique et son engagement deux points forts de son jeu. Il y a tout lieu de croire que Colwill sera un incontournable dans les années à venir.

António Silva, 19 ans, CB, Benfica / Portugal

António Silva a été lié à un transfert à Manchester United. Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Les recruteurs des meilleurs clubs européens auront réservé leurs billets pour les prochains matches du Portugal contre la Slovaquie et la Bosnie-Herzégovine afin de contrôler le prometteur défenseur de Benfica. Un an seulement après avoir fait ses débuts à Benfica, lorsqu’il a été lancé dans le grand bain par Roger Schmidt à l’âge de 18 ans, il n’a jamais regardé en arrière.

Silva a été continuellement lié aux puissances européennes, Manchester United étant apparemment le dernier à manifester son intérêt, et son jeu a atteint un autre niveau. Sa répartition s’est améliorée et, malgré une main maladroite qui lui a valu un carton rouge en Ligue des Champions contre le FC Salzbourg, il est également devenu un défenseur encore plus efficace. Silva n’est peut-être pas le plus tape-à-l’œil du moment, mais il est efficace et cohérent dans ce qu’il fait de mieux.

Lazar Samardzic, 21 ans, AM, Udinese / Serbie

Le milieu de terrain de l’Udinese semble également être une cible de transfert privilégiée en janvier. Samardzic semblait prêt à rejoindre l’Inter il y a quelques mois, mais une décision de 15 millions d’euros a échoué car le joueur n’a pas réussi à s’entendre sur des conditions personnelles avec les finalistes de la Ligue des champions.

Alors, qu’est-ce qui rend le jeune homme de 21 ans si recherché ? Eh bien, non seulement les n°8 créatifs sont difficiles à trouver au plus haut niveau, mais aussi le jeune né en Allemagne – qui, mesurant 6 pieds, a une taille supérieure à la moyenne pour un milieu de terrain de box-to-box – a d’excellents contrôle rapproché, avance énergiquement en possession et délivre des coups de pied arrêtés précis. Mais peut-être plus que tout, il se retrouve à plusieurs reprises dans des positions favorables pour marquer dans le dernier tiers.

Bilal El Khannouss19 ans, CM, Racing Genk / Maroc

Avec la retraite d’Eden Hazard et la convalescence de Kevin De Bruyne, la Belgique aurait pu utiliser le milieu de terrain de Genk (qui a fait partie des équipes de jeunes du pays jusqu’en 2021), mais il a choisi de jouer pour le Maroc lors de la Coupe du monde 2022.

Selon la rumeur, il serait suivi de près par Manchester City et Arsenal, El Khannouss est un meneur de jeu exceptionnellement doué et élégant – presque un retour en arrière, qui descend profondément pour récupérer le ballon avant de repérer sans effort les passes diagonales ou de repérer les courses derrière la défense adverse.

En plus de ses merveilleuses capacités techniques et de sa vision, ce sont sa prise de décision, son objectif et sa maturité qui rendent El Khannouss si agréable à regarder.