Les jeunes joueront un rôle central pour faire de l’Inde une nation développée d’ici 2047 : Anurag Thakur

Le ministre des Sports Anurag Thakur a déclaré que la jeunesse jouera un rôle central pour faire de l’Inde une nation développée d’ici 2047.

Le Premier ministre Narendra Modi a prévu que l’Inde devienne une nation développée d’ici 2047.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“Pour que le pays progresse à Amritkal, le rôle des jeunes volontaires jouera un rôle central dans la réalisation de la vision honorifique du Premier ministre de l’Inde en 2047”, a déclaré lundi le ministre des Sports à l’occasion de la Journée internationale des volontaires.

«Le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que ses partenaires et parties prenantes, restent déterminés à promouvoir l’action des jeunes et le volontariat des jeunes en Inde.

“Pour engager de manière optimale les énergies constructives et créatives de la jeunesse, le département des affaires de la jeunesse poursuivra le double objectif de construction de la personnalité et de construction de la nation”, a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici