Les jeunes irlandais sont confrontés à une crise des loyers «terrifiante» en raison d’une pénurie chronique de logements | Nouvelles du monde

Quelque 61 000 Irlandais quittant l’école ont reçu aujourd’hui les résultats de leur certificat de fin d’études (équivalent au niveau A) – mais la pénurie chronique de logements dans le pays menace de gâcher les célébrations, car leurs pensées se tournent vers l’université.

Des années de sous-offre de logements, associées à un exode des petits propriétaires du marché, ont conduit à une situation désastreuse pour ceux qui recherchent une maison à louer.

Selon le principal site Web immobilier Daft.ie, les prix de location ont atteint un niveau record en août, l’offre étant à son plus bas niveau depuis le début du suivi du site Web en 2006.

Le coût des logements locatifs a augmenté de 12,6% par rapport à l’année dernière. Dans un pays de 5,1 millions d’habitants, il n’y avait que 716 logements disponibles à la location au 1er août.

Les étudiants, désespérés de trouver un logement à l’aube d’une nouvelle année universitaire, sont particulièrement vulnérables à la crise.

“Personne ne veut louer aux étudiants”, nous dit Kerri Fry dans sa maison familiale à Burt, Co Donegal. Elle est sur le point de commencer sa deuxième année d’études d’espagnol et de cinéma à l’University College Dublin (UCD), la plus grande université d’Irlande. Alors qu’elle avait un logement sur le campus pour sa première année, aucun n’était disponible pour elle cette fois-ci.

“Je cherche un endroit avec un ami depuis avril, et jusqu’à présent, rien”, dit Kerri.

Sur son ordinateur portable, elle nous montre les résultats lorsqu’elle recherche un appartement à deux lits dans le sud de Dublin, près de l’UCD, avec un budget de 1 800 € (1 555 £) par mois. Il existe au total quatre propriétés de ce type dans la capitale. Elle a postulé auprès de tous, mais n’a rien reçu en retour.

Image:

Kerri Fry a déclaré à Sky News qu’elle cherchait depuis avril un logement



“Le trimestre commence dans environ une semaine et demie”, dit Kerri, “et je n’ai nulle part où vivre, nulle part où aller. Je ne peux pas vraiment aller nulle part avec le terme si proche. C’est juste très terrifiant, honnêtement”.

Kerri a vu des listes qui se sont révélées plus tard inexistantes – des tentatives d’escroquerie d’étudiants désespérés sur des dépôts sans voir une propriété physique.

Selon la Garde [Irish police]les signalements de tels crimes ont augmenté de 30 % depuis avant la pandémie, car la crise des loyers rend plus probable que les étudiants prennent un risque.

“Oui, ils sont probablement désespérés”, déclare le surintendant-détective Michael Cryan, du Garda National Economic Crime Bureau.

“Mais ils [renters] voient également cela comme une offre unique. Ils voient une liste sur les réseaux sociaux, qui dit que vous devez la prendre aujourd’hui, et il y a un sentiment d’urgence. Alors pensez ‘si je ne le prends pas, je le perdrai’, donc ils prennent un risque, oui.”

La pénurie d’hébergement à l’échelle nationale a entraîné de longues files d’attente à l’extérieur des propriétés avec des visites ouvertes. Une vidéo de plus de 100 personnes rivalisant pour voir une seule maison à Drumcondra à Dublin a illustré les dures réalités auxquelles sont confrontés les locataires, en particulier dans la capitale.

Image:

Courtney Doyle a passé les cinq dernières années à dormir sur les canapés d’amis



A l’ouest de la ville, Courtney Doyle, 22 ans, a enfin obtenu un appartement pour elle et son partenaire Ross, après avoir passé les cinq dernières années à dormir sur les canapés d’amis. C’était urgent, car elle est maintenant enceinte de six mois.

“Cela a causé beaucoup de stress et d’anxiété”, dit Courtney, “surtout le couch-surfing”.

“Je me disais, et si je ne trouvais pas de logement à temps, est-il convenable de poursuivre une grossesse, est-il juste de mettre quelqu’un au monde sans nulle part où vivre?”

Bien que Courtney ait été hébergée avec l’aide d’un programme gouvernemental de “location à prix coûtant”, elle dit que l’État n’en fait pas assez pour aider. “Certainement pas, c’est une crise totale. Il n’y a tout simplement pas assez de maisons pour nous, ou bien elles ne sont tout simplement pas abordables. Surtout pour les personnes à faible revenu.”

Le gouvernement irlandais ne nie pas l’ampleur du problème.

“Écoutez, c’est aigu, cela ne fait aucun doute”, a déclaré le ministre du Logement Darragh O’Brien à Sky News. “Nous avons eu un problème de sous-offre dans tous les modes d’occupation des logements au cours des dix dernières années. Il ne fait aucun doute que cela a rendu la situation beaucoup plus difficile.”

Image:

Darragh O’Brien (à droite), ministre du Logement lors du lancement d’un nouveau projet de logement



Aujourd’hui marque également le premier anniversaire de l’initiative “Logement pour tous” du gouvernement, un plan de 4 milliards d’euros par an visant à augmenter l’offre et à réduire les coûts pour ceux qui cherchent un logement.

Le gouvernement affirme qu’il s’agit d’un effort sans précédent pour remédier à des années de sous-approvisionnement – les opposants politiques affirment que 14 des objectifs du plan ont déjà été manqués.

Pour l’instant, le marché immobilier irlandais est incontestablement en panne. Partout dans le pays, des locataires potentiels comme Kerri Fry restent affalés sur des ordinateurs portables, engagés dans une recherche frustrante et apparemment sans fin d’un endroit où se sentir chez eux.