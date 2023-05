Les jeunes investisseurs vendent des actions et utilisent leur épargne-retraite en cas d’urgence

La plupart des jeunes investisseurs affirment qu’ils vont investir plus d’argent en bourse cette année par rapport à 2022, mais en fait, beaucoup d’entre eux ont fait exactement le contraire.

C’est selon Bankrate, qui a publié une nouvelle enquête Mercredi, 53% de la génération Z et 43% des investisseurs de la génération Y ont déclaré qu’ils s’attendaient à investir plus d’argent dans les actions en 2023, bien plus que la génération X (19%) et les baby-boomers (9%).

Pourtant, l’analyste financier en chef de Bankrate, Greg McBride, a déclaré que les deux cohortes plus jeunes avaient fait exactement le contraire jusqu’à présent cette année.

« Ce que nous constatons chez les jeunes investisseurs, c’est une propension beaucoup plus élevée à agir jusqu’ici en 2023 face à des choses comme l’inflation élevée ou les rendements plus élevés disponibles sur les placements en espèces refuges », a déclaré McBride. « Et il y avait une probabilité accrue de vendre ou de retenir des investissements plutôt que d’acheter en réponse à cela. »

Près de la moitié des investisseurs de la génération Z et un tiers des investisseurs de la génération Y ont vendu des actions ou n’en ont pas acheté davantage cette année en raison d’une inflation élevée, a constaté Bankrate. Et plus d’un tiers de la génération Z et un tiers des investisseurs de la génération Y ont soit vendu des actions, soit n’en ont pas acheté davantage, en raison des rendements plus élevés des placements refuges comme les comptes d’épargne, les fonds du marché monétaire, les CD et les obligations d’État.

Le conseiller financier Jordan Awoye d’Awoye Capital à Bay Shore, New York, a déclaré que de nombreux jeunes investisseurs utilisaient des comptes de retraite et d’autres investissements pour couvrir leurs dépenses quotidiennes.