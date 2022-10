Les jeunes investisseurs fortunés se tournent vers les investissements alternatifs

De plus en plus de conseillers utilisent les placements alternatifs

Les investissements alternatifs se répartissent généralement en quatre catégories : les fonds spéculatifs, le capital-investissement, les “actifs réels” comme l’immobilier ou les matières premières et les investissements pré-emballés appelés “produits structurés”. Au milieu de pertes à deux chiffres sur les marchés boursiers et obligataires cette année, il y a eu une légère hausse de les conseillers se tournent vers les placements alternatifs, alors que les planificateurs cherchent à se diversifier davantage, selon un récent sondage de Cerulli Associates. Les principales raisons des allocations alternatives étaient de “réduire l’exposition aux marchés publics”, “l’atténuation de la volatilité” et la “protection contre les risques de baisse”, ont déclaré les répondants à l’enquête Cerulli.

Scott Bishop, planificateur financier certifié et directeur exécutif des solutions de gestion de patrimoine chez Avidian Wealth Solutions, basé à Houston, a déclaré que certains clients utilisent une partie de leurs portefeuilles pour éduquer leurs enfants adultes sur l’investissement. Et ces jeunes investisseurs lorgnent de plus en plus vers les actifs alternatifs. “Je pense que tout le monde est très inquiet pour le marché boursier, et s’ils ont la quarantaine, ils ont probablement été brûlés plusieurs fois”, a-t-il déclaré.

‘Savoir ce que vous possédez et pourquoi vous le possédez’

Avec plus d’intérêt pour les investissements alternatifs, les experts disent qu’il est important de comprendre les risques – ainsi que les produits eux-mêmes – avant de modifier les allocations de portefeuille. “D’abord et avant tout, sachez ce que vous possédez et pourquoi vous le possédez”, a déclaré Ashton Lawrence, CFP et associé chez Goldfinch Wealth Management à Greenville, en Caroline du Sud. Il existe une gamme croissante de produits relevant des investissements alternatifs, et il est essentiel de comprendre comment un actif pourrait se comporter dans différentes conditions de marché, a-t-il déclaré.

