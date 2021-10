Les jeunes indiens sont soumis à une rude épreuve aux Mondiaux, les attentes élevées d’Anshu et Sarita

Oslo: Les jeunes du contingent indien de lutte chercheront à acquérir une expérience sur scène en l’absence de joueurs vedettes, même si la performance d’Anshu Malik sera suivie de près aux Championnats du monde, à partir d’ici samedi.

Les artistes confirmés tels que Bajrang Punia, Ravi Dahiya, Vinesh Phogat et Deepak Punia sont tous absents de l’équipe en raison de blessures ou d’un manque de préparation.

En leur absence, c’est une chance formidable pour des jeunes comme Ravinder Dahiya (61kg), Rohit (65kg),

Yash Tushir (74 kg), Pruthviraj Basaheb Patil (92 kg) et Anirudh Gulia (125 kg) pour acquérir une expérience de première main du championnat du monde de niveau senior après avoir fait une marque aux championnats du monde juniors.

Mais, les attentes seront grandes pour Anshu Malik (57kg), qui est le seul lutteur du prestigieux tournoi parmi ceux qui ont participé aux JO de Tokyo.

Elle avait l’air un peu rouillée pendant les essais mais la travailleuse acharnée qu’elle est, la fille Nidani devrait bien faire.

Depuis qu’elle a atteint le circuit senior, elle est montée sur le podium dans cinq des six épreuves internationales, à l’exception des Jeux olympiques.

Elle connaît maintenant le genre de performance qui est requise et si elle parvient à remporter une médaille, elle s’imposera solidement dans la catégorie des 57kg.

Sarita Mor est également l’une des lutteuses les plus expérimentées de l’équipe féminine. Elle sait ce qu’il faut pour gagner une médaille à ce niveau. Elle est apparue forte lors des épreuves.

Elle a la force et la technique et ce sera plus la force mentale ou le manque de force mentale qui décidera de son destin. Elle a remporté des titres au niveau asiatique mais c’est au championnat du monde qu’elle a toujours lutté. Elle a fait cinq tentatives au niveau senior et une fois au niveau U-23, mais n’a jamais pu se rapprocher des rondes du podium.

« Auparavant, nous étions affectés par la réputation de nos rivaux mais cela ne m’arrive plus. Vous pouvez connaître et comprendre tous les aspects du jeu, mais si vous ne pouvez pas exécuter la stratégie, cela ne sert à rien », a déclaré Sarita à PTI.

« J’ai analysé que je ne faisais pas suffisamment de mouvements offensifs opportuns et j’ai travaillé là-dessus avec mon entraîneur Kuldeep Malik. J’espère que j’aurai un bon résultat à chérir cette fois », a-t-elle ajouté.

Il sera intéressant de voir comment s’en sortira Sangeeta Phogat, se qualifiant pour le tournoi au-delà de ses propres attentes lors de son retour. Cela ne va pas être facile pour elle puisqu’elle revient sur le circuit après trois blessures, après une blessure au genou.

Divya Kakran, après avoir raté les Jeux olympiques de Tokyo, doit être impatiente de faire à nouveau ses preuves. Elle concourra dans la catégorie des 72 kg au lieu de ses 68 kg habituels, dans laquelle Ritu Malik, chevronnée, représentera l’Inde.

En dehors d’eux, l’équipe indienne regorge d’adolescents comme Hanny (50kg), Pooja Jatt (53kg) et Bhateri (65kg).

L’équipe masculine est un groupe complètement nouveau. Seul Satyawart Kadiyan (97kg) est celui qui a de l’expérience, alors que pour d’autres, ce sera leur premier rendez-vous aux mondiaux seniors.

Shubam aurait été un bon espoir dans les 57 kg, mais il a échoué à un test de dopage et a été abandonné.

Ce sera un bonus pour le contingent indien si les lutteurs de style gréco-romain parviennent à franchir quelques rounds. Ils luttent depuis longtemps sur le circuit et ont besoin d’un meilleur entraînement pour émerger des prétendants.

