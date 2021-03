Sameer Satpathy, directeur général de la division des produits de soins personnels, ITC Limited, a déclaré: «Le stress est un terme communément compris et largement expérimenté. Il y a des choses simples que nous essayons souvent de faire pour aider à atténuer ce stress, mais nous engageons rarement des conversations à ce sujet. L’enquête Fiama-Nielsen pour comprendre le changement d’attitude et de comportement vis-à-vis de la santé mentale corrobore ce besoin d’améliorer les conversations. Fiama avec MyHappimess se lance dans un voyage déterminé pour encourager le bien-être mental et résoudre efficacement les problèmes de stress et d’anxiété dans la vie quotidienne. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy