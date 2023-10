[Source]

Le milliardaire et cofondateur d’Infosys, NR Narayana Murthy, estime que la jeune génération d’Indiens devrait consacrer 70 heures de travail par semaine pour aider l’Inde à stimuler son économie.

Ce qui s’est passé: S’adressant à Mohandas Pai, ancien directeur financier d’Infosys TV, dans l’émission “The Record” de 3one4 Capital, Murthy a déclaré qu’il pensait que l’Inde devait imiter d’autres pays qui ont réussi à développer leur économie, notamment Chine.

L’autre problème : Un autre problème soulevé par Murthy lorsqu’il s’adressait à Pai était l’habitude de la jeune génération de prendre « des habitudes peu souhaitables de l’Occident », ce qui les amène à « ne pas aider le pays ».

Il a ensuite souligné que « la productivité du travail en Inde est l’une des plus faibles au monde ». Pour résoudre le problème et pour que l’Inde « puisse rivaliser avec les pays qui ont fait d’énormes progrès », le pays doit d’abord améliorer sa productivité du travail, réduire les dépenses gouvernementales. corruption à un certain niveau et réduire les retards dans la prise de décisions bureaucratiques.

Commentaire controversé : Murthy a poursuivi en disant que les jeunes générations doivent également jouer un rôle plus important pour aider l’économie indienne, notant : « C’est pourquoi ma demande est que nos jeunes disent : “C’est mon pays. Je veux travailler 70 heures par semaine”. “.

Le cofondateur d’Infosys a suggéré que pour stimuler l’économie, l’Inde a besoin de « personnes très déterminées, extrêmement disciplinées et extrêmement travailleuses ».

« Cette transformation doit venir des jeunes, car ils constituent actuellement une majorité significative de notre population, et ce sont eux qui peuvent construire notre pays avec enthousiasme », a-t-il ajouté. Selon le Organisation internationale du travailenviron 66 % de la population indienne est âgée de 35 ans et moins.

La trajectoire du pays : L’Inde devrait développer son économie de 6,3 % en 2023, selon le Fond monétaire international.

Le pays d’Asie du Sud est devrait surpasser les États-Unis en tant que deuxième économie mondiale d’ici 2075, une croissance économique alimentée par une vaste main-d’œuvre, des progrès technologiques et des investissements en capital en croissance rapide, entre autres.

Réaction en ligne : Certains sur X ont exprimé leur soutien aux recommandations de Murthy, notamment Sajjan Jindal, président et directeur général du conglomérat indien JSW Group. Dans son message, Jindal a déclaré qu’il « soutenait de tout cœur » la déclaration de Murthy, expliquant qu’« il ne s’agit pas d’épuisement professionnel, mais de dévouement. Nous devons faire de l’Inde une superpuissance économique dont nous pouvons tous être fiers. »

Un autre Utilisateur X a commenté : « En fait, 70 heures par semaine, ce n’est pas trop. C’est seulement 14 heures par jour du lundi au vendredi.

Pendant ce temps, d’autres utilisateurs de X étaient plus critiques à l’égard de ce que Murthy a dit dans l’interview, avec un utilisateur soulignant que les personnes employées par une entreprise ne devraient travailler que «les heures contractuelles – c’est pour cela qu’elles vous paient – ​​et utiliser le reste de votre temps pour faire quelque chose de plus précieux».

Un autre utilisateur a écrit dans son tweet : « Travaillez 70 heures et soyez payé 10 heures ! C’est comme ça que ça marche en Inde.

