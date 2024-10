Les jeunes hommes qui vapotent pourraient être plus à risque de développer une future maladie cardiaque

Deux nouvelles études examinent comment le vapotage à l’adolescence affecte les poumons et le cœur.

Les cigarettes électroniques, communément appelées vapes, contiennent de la nicotine et divers produits chimiques, dont certains utilisés pour les arômes, qui les rendent plus attrayantes pour les jeunes. Malgré les mesures visant à protéger les jeunes, telles que les restrictions d’âge et l’interdiction des arômes, tous les types de produits de vapotage restent facilement disponibles en ligne. En conséquence, le Canada a l’un des taux de vapotage chez les jeunes les plus élevés au monde.

En réponse au besoin urgent de comprendre les effets à long terme du vapotage sur la santé, des chercheurs de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), en collaboration avec des collègues de l’Institut Lady Davis de recherche médicale (ILD), ont étudié les produits de vapotage populaires auprès des adolescents et examiné leurs effets en laboratoire. Les chercheurs ont utilisé des modèles de souris qui reflètent les types de maladies que les humains développent au cours de leur vie et ont exposé ces modèles aux aérosols de cigarettes électroniques pendant différentes périodes. Leurs résultats prouvent que le vapotage à un jeune âge peut augmenter le risque de maladie cardiaque plus tard dans la vie, en particulier chez les hommes.

La première étude, publiée dans Recherche respiratoire ouverte au BMJmontre que vapoter une marque populaire de cigarette électronique, même pendant une courte période, provoque des changements importants dans les poumons qui affectent d’importantes voies biologiques, qui sont une série d’événements moléculaires nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.

« Dans cette étude, nous avons observé des modifications du métabolisme, de la détoxification et des voies de signalisation lipidique, dont certaines sont associées au développement de maladies cardiaques. Ainsi, nous avons mené une autre étude, où nous avons constaté le développement de l’athérosclérose, une maladie qui peut provoquer des crises cardiaques », explique Carolyn Baglole, Ph.D.un scientifique dans le Programme de recherche translationnelle sur les maladies respiratoires à l’IR-CUSM et auteur principal des deux études.

En effet, les résultats de la deuxième étude, publiés dans la revue Toxicologie et pharmacologie appliquéeont montré que, même si les aérosols des cigarettes électroniques produisaient une inflammation minime dans les poumons et dans tout le corps, une exposition quotidienne à long terme à des produits de vapotage aromatisés au tabac provoquait une augmentation des taux circulants de lipides (graisses) et une accumulation de plaque dentaire. dans le cœur et les vaisseaux sanguins – un phénomène appelé athérosclérose.

« Ce sont des découvertes importantes, car elles suggèrent que le vapotage pourrait augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, déclare Koren Mann, PhD, chercheur principal à l’ILD, directeur du département de pharmacologie et de thérapeutique à McGill, et l’autre chercheur principal. auteur de ces études.

« Dans les deux études, les changements dans les poumons et le cœur étaient visibles chez les hommes, ce qui suggère que le vapotage pourrait avoir un impact disproportionné sur les hommes. Cela soulève d’importantes inquiétudes quant à la santé future des jeunes hommes qui vapotent actuellement », ajoute le professeur Baglole, qui est également professeur agrégé au Département de médecine de l’Université McGill et directeur du Centre de recherche sur le cannabis de McGill.

Des effets négatifs importants

Dans ces études, les chercheurs ont utilisé des analyses à haut débit (c’est-à-dire des expériences à grande échelle permettant de tester un grand nombre de composés) sur des produits de vapotage légaux au Québec et au Canada. Ils ont examiné comment les produits chimiques contenus dans ces produits affectent les poumons, en utilisant des niveaux et des schémas d’exposition quotidiens qui imitent une utilisation typique par les adolescents.

« Les cigarettes électroniques sont parfois perçues comme inoffensives en raison de comparaisons avec la fumée de tabac, dont nous savons qu’elle provoque de nombreuses maladies. Les cigarettes électroniques sont différentes du tabac, en partie parce qu’elles ne provoquent pas beaucoup d’inflammation. Pour cette raison, nous n’avons pas cherché à comparer le tabagisme au vapotage, mais plutôt à rechercher des effets inconnus du vapotage qui ne sont pas nécessairement associés au tabagisme », explique le professeur Baglole.

« Comme prévu, dans nos expériences, le vapotage n’a pas provoqué d’inflammation pulmonaire, mais il a eu d’autres effets négatifs importants, notamment des modifications des processus profonds dans les poumons qui peuvent avoir un impact différent sur le risque de maladie », explique Vincenza Caruana, le premier auteur. de la deuxième étude, qui est titulaire d’un doctorat. étudiant à l’IR-CUSM, co-supervisé par le Pr Baglole et le Pr Mann.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pourquoi les hommes sont plus affectés par les aérosols des cigarettes électroniques. Compte tenu de l’évolution rapide du marché de la cigarette électronique et de la nature addictive des produits de vapotage, les auteurs des études soulignent également la nécessité d’étudier plus en profondeur les produits populaires tels que les vapes jetables et les sachets de nicotine par voie orale, ainsi que les produits de vapotage à base de cannabis. , qui sont également populaires auprès des adolescents et des jeunes adultes.

« En raison de leur émergence récente, nous manquons de données sur les risques associés au vapotage. Leur popularité fulgurante auprès des jeunes devrait nous inciter à étudier leurs effets à long terme, et c’est ce que nous continuerons à faire », déclare le Pr Baglole.

À propos des études

L’étude Altérations spécifiques au sexe des voies de signalisation métaboliques pulmonaires, xénobiotiques et lipidiques après exposition aux aérosols de cigarette électronique pendant l’adolescence chez la souris est co-écrit par Sofia Paoli, David H. Eidelman, Koren K. Mann et Carolyn J. Baglole.

Ce travail a été soutenu par le Réseau québécois de recherche en santé respiratoire (RHN) et les Instituts de recherche en santé du Canada.

L’étude L’exposition chronique aux aérosols des cigarettes électroniques potentialise l’athérosclérose de manière dépendante du sexe est co-écrit par Vincenza Caruana, Braeden H. Giles, Nikola Kukolj, Roni Juran, Carolyn J. Baglole et Koren K. Mann.

Ce travail a été soutenu par les Instituts de recherche en santé du Canada.

Les auteurs tiennent à remercier la Fondation du Centre universitaire de santé McGill et tous les donateurs qui ont rendu possible l’achat d’équipement spécialisé nécessaire à la recherche sur le vapotage.

