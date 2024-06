Les jeunes hommes adoptent le finastéride contre la perte de cheveux, suscitant des inquiétudes quant aux effets secondaires

De plus en plus de jeunes hommes prennent un médicament pour prévenir la chute des cheveux, ce qui suscite certaines inquiétudes quant au fait que le médicament oral soit associé à des effets secondaires rares mais potentiellement durables.

Un rapport d’Epic Research, réalisé pour le compte de NBC News, a révélé que le nombre d’hommes aux États-Unis ayant reçu une prescription de finastéride a augmenté de près de 200 % au cours des sept dernières années.

«C’est comme de l’eau dans ma clinique», a déclaré le dermatologue Dr Jerry Shapiro de NYU Langone Health. « Je le prescris tout le temps. »

Alors que le rapport Epic a porté sur les hommes de 25 ans et plus, Shapiro et d’autres médecins affirment qu’ils voient également de plus en plus de jeunes hommes chercher un traitement à un âge plus précoce, y compris certains à la fin de l’adolescence qui cherchent à arrêter la perte de cheveux avant qu’elle ne commence ou ne s’aggrave.

Une partie de l’augmentation des prescriptions pourrait être liée aux sociétés de télémédecine telles que Hims, Keeps et Ro qui font la promotion du médicament sur des panneaux d’affichage et des publicités en ligne, a déclaré le Dr Maria Colavincenzo, professeur agrégé de dermatologie à la Northwestern Feinberg School of Medicine, qui a été en pratique depuis une décennie.

Les influenceurs des médias sociaux font la promotion du finastéride avec des vidéos sur la perte et la repousse de leurs cheveux pendant la prise du médicament. Le finastéride est également fortement vanté sur une communauté Reddit populaire appelée sans stress.

« Les gens souhaitent le traiter un peu plus jeune que ce que j’ai vu auparavant », a déclaré Colavincenzo.

Les médecins affirment que la pilule quotidienne est sans danger, même si une fois qu’une personne commence à la prendre, elle devra continuer aussi longtemps qu’elle souhaite éviter la perte de cheveux. Et il existe une certaine controverse à propos de ce médicament, en raison de la possibilité d’une impuissance qui pourrait persister même après l’arrêt du traitement.

Qu’est-ce que le finastéride ? Est-ce que ça marche?

Développé à l’origine pour traiter une hypertrophie de la prostate, le finastéride, également connu sous le nom de marque Propecia, est approuvé par la Food and Drug Administration pour la perte de cheveux depuis près de 30 ans.

C’est une pilule quotidienne qui ralentit l’alopécie androgénétique, communément appelée calvitie masculine. Environ la moitié des hommes sont concernés par ce type de chute de cheveux avant 50 ans.

Bien qu’il n’existe aucune preuve définitive que les hommes qui commencent à prendre le médicament avant de commencer à perdre leurs cheveux ne deviendront jamais chauves, les médecins affirment que le risque semble être plus faible.

Dans cette forme de perte de cheveux – caractérisée par une racine des cheveux dégarnie et un amincissement à l’arrière de la tête –, selon Colavincenzo, deux changements principaux se produisent dans le follicule pileux.

Ceux-ci incluent la miniaturisation, ou le rétrécissement des follicules pileux, et un ralentissement du cycle de croissance des cheveux, qui entraînent tous deux une diminution de l’épaisseur des cheveux.

Le finastéride bloque l’enzyme 5-alpha réductase, empêchant la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone (DHT) et réduisant les niveaux de DHT dans le corps. La DHT est la principale hormone responsable de la pilosité du visage et du corps. D’un autre côté, on pense que des niveaux élevés de DHT rétrécissent les follicules pileux sur le cuir chevelu et raccourcissent le cycle de croissance des cheveux, entraînant une perte de cheveux.

« Si vous bloquez ce signal indiquant aux cheveux de rétrécir, alors les cheveux ne rétréciront pas, et ils pourraient même rétrécir un peu », a-t-elle déclaré. « C’est ainsi que fonctionne le finastéride. »

La raison pour laquelle certaines personnes ont des niveaux élevés de DHT mais ne deviendront jamais chauves se résume à la génétique, a-t-elle déclaré, et c’est un domaine de recherche actif aujourd’hui.

Heureusement, il semble que la majorité des hommes qui prennent du finastéride réussiront à ralentir leur chute de cheveux.

Études ont montré que le médicament avait environ 80 à 90 % de chances de prévenir une nouvelle chute de cheveux, a déclaré Shapiro, qui a ajouté que, comme le médicament est plus efficace en matière de prévention, plus vous commencez tôt, mieux c’est. Cependant, une fois que vous avez commencé, cela devient un médicament à vie.

« La plupart des choses en médecine durent toute la vie », a déclaré Shapiro, qui est également conseiller médical chez Keeps, qui vend le médicament en ligne. « Si vous avez un taux de cholestérol élevé, vous devez prendre des médicaments pour toujours, ou si vous souffrez d’hypertension artérielle, vous devez prendre des médicaments pour toujours. »

Le Dr Carolyn Goh, dermatologue à UCLA Health, a déclaré que même si les données à long terme sur l’efficacité du médicament sont limitées, les données montrent que les avantages du médicament se maintiennent au fil du temps. Une étude récente menée par des chercheurs coréens publié dans le Journal of Dermatology a révélé que près de 100 % des hommes avaient autant ou plus de cheveux qu’avant de prendre le médicament au cours d’un suivi de cinq ans.

«C’est très efficace», dit-elle. « Même si la réponse consiste simplement à empêcher les cheveux de s’aggraver plutôt que de les faire pousser, cela fonctionne plutôt bien. »

UN étude séparée Des chercheurs italiens ont suivi plus de 100 patients sous finastéride pendant 10 ans et ont constaté que 86 % des hommes n’avaient aucun changement dans leurs cheveux.

Bien que le finastéride soit extrêmement efficace pour prévenir la chute des cheveux, il n’est pas aussi efficace pour faire repousser les cheveux déjà perdus. C’est pourquoi il est souvent associé au minoxidil, un médicament topique appliqué directement sur le cuir chevelu pour stimuler la croissance des cheveux.

Colavincenzo a déclaré que certains patients qu’elle suit depuis environ une décennie ont eu du succès avec le médicament, même s’ils ne peuvent pas toujours dire s’il fait son travail.

« Ce qui est difficile, c’est que souvent on ne sait pas à quel point cela fonctionne bien », a-t-elle déclaré. « Même si vos cheveux ne s’aggravent pas, c’est un succès. »

La calvitie masculine étant considérée comme un trouble esthétique, le finastéride n’est généralement pas couvert par une assurance. Il est disponible sous forme générique depuis 2006 et coûte généralement moins de 100 $ par mois.

Quels sont les effets secondaires du finastéride ?

En 2022, après qu’un groupe de défense des patients a exhorté la FDA à le retirer du marché, l’agence a exigé des étiquettes d’ordonnance pour avertir d’un éventuel comportement suicidaire chez les hommes prenant ce médicament.

Plus récemment, un article de 2023 dans l’International Journal of Impotence Research a publié alimenté le débat en ligne sur un phénomène connu sous le nom de syndrome post-finastéride. Le syndrome est lié à une baisse de libido, une dysfonction érectile ou encore des difficultés cognitives.

Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés avec le finastéride comprennent une diminution de la libido, des difficultés à maintenir des érections et une diminution de la quantité de sperme. Ces effets secondaires sexuels indésirables sont généralement observés chez moins de 5 % des hommes prenant ce médicament.

Il existe également un lien avec les effets sur la santé mentale, notamment la dépression. Cependant, on ne sait pas exactement dans quelle mesure ces cas sont fréquents et si le médicament lui-même est à blâmer.

« Certes, la grande majorité de mes patients ne ressentent pas de tels effets secondaires, se portent bien et s’en sortent plutôt bien », a déclaré Colavincenzo.

Si les hommes sont déjà confrontés à des problèmes sexuels, Colavincenzo met en garde contre l’utilisation de ce médicament.

«Je suis très prudente si une personne me dit qu’elle a des problèmes de fonction sexuelle», a-t-elle déclaré. « Je dis généralement que je ne pense pas que ce soit une bonne idée et que je ne le leur recommanderais pas. »

Shapiro dit que le risque d’effets secondaires permanents est « tellement, tellement rare ».

« Je n’ai jamais vu cela chez un patient et j’ai traité des milliers de patients », a déclaré Shapiro.