Dans une remarquable démonstration de talent, de travail d’équipe et de détermination, six joueurs de la Classic Football Academy ont remporté une victoire historique pour l’Inde dans le Trophée des champions des moins de 1spor6 de la Fédération sud-asiatique de football.

Au milieu du conflit en cours au Manipur, Bharat Lairenjam, un joueur de Meitei, et Levis Zangminlun, un joueur de Kuki, qui a marqué les buts vainqueurs, contribuent à l’unité de l’État.

Ce triomphe capital s’est produit vendredi à Thimphu, au Bhoutan, où l’équipe indienne a affronté le Bangladesh lors du match final.

Bharat Lairenjam, originaire de Nambol dans le district de Bishnupur, a marqué le premier but à la 8e minute, tandis que Levis Zangminlun, un résident de Churachandpur, a inscrit le deuxième but crucial à la 74e minute, assurant ainsi le titre de champion d’Inde.

Bharat Lairenjam, qui a marqué le premier but, a exprimé sa joie, le qualifiant de « but du championnat ».

Il a souligné l’unité au sein de l’équipe, malgré leurs origines diverses, déclarant : « bien que les joueurs appartiennent à différentes communautés au sein de l’équipe, nous nous mêlons

ensemble, heureux et dans un bon esprit d’équipe. »

Abbas Singamayum, un autre joueur remarquable du Manipur qui a été nommé « Joueur le plus utile » du tournoi et meilleur buteur avec trois buts, a souligné son dévouement au sport en déclarant : « Nous n’avons pas parlé ne serait-ce qu’un iota du conflit en Manipur et s’est plutôt concentré sur le football et l’esprit d’équipe.

Ces jeunes talents, liés par leur amour du football, ont non seulement fait la fierté de leur ville, de leur état et de leur pays, mais ont également démontré la puissance du football.

le sport pour transcender les frontières et favoriser l’unité, même dans les circonstances les plus difficiles.

Malgré toutes ces victoires, Zangminlun n’a pas pu se joindre à la célébration en raison des tensions ethniques persistantes.

Les rapports suggèrent qu’il pourrait être en route via le Mizoram via Churachandpur, en contournant Imphal. Leur parcours témoigne à la fois du pouvoir unificateur du sport et des défis auxquels sont confrontés les athlètes dans les régions en proie à des conflits.