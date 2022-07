Les jeunes générations pourraient-elles conduire l’Afrique vers un régime sans viande ?

Au Nigeria, le pays le plus peuplé du continent africain, plus des trois quarts de la génération Z et de la génération Y se disent prêts à essayer les protéines végétales comme alternative à la viande. Et ce n’est peut-être pas une mauvaise chose, étant donné que l’Afrique représentera un quart de la population mondiale d’ici 2050.

Selon les prévisions de l’Institut français d’études démographiques (INED), le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé du monde en 2050, avec plus de 400 millions d’habitants, loin derrière l’Inde et la Chine. L’Ethiopie sera 8ème avec plus de 200 millions d’habitants, le Congo 9ème (195 millions), l’Egypte 11ème (160 millions), la Tanzanie 15ème (130 millions) et le Kenya 20ème (91 millions). En 2050, les scientifiques estiment qu’un quart de la population mondiale vivra en Afrique, contre une personne sur six aujourd’hui. Cette évolution soulève la question de savoir comment nourrir autant de personnes.

Récent rechercher, menée par la société américaine North Mountain Consulting Group en collaboration avec le Credence Institute en Afrique du Sud, propose une première réponse en explorant l’idée d’une alimentation végétale. En effet, les jeunes générations semblent particulièrement enclines à troquer leurs steaks pour des produits à base de soja, de pois chiches et autres alternatives végétales. Au Kenya, 72 % des jeunes déclarent qu’ils sont très susceptibles d’acheter de la viande végétale, ainsi que 63 % au Nigeria et 46 % en Égypte. De manière générale, de nombreux jeunes interrogés déclarent qu’ils sont très nombreux à essayer la viande végétale, que ce soit au Nigeria (76%), au Kenya (80%) ou en Egypte (62%).

Ces chiffres sont d’autant plus significatifs que les Nigérians sont généralement de gros mangeurs de viande, indique le rapport. “Le degré élevé d’ouverture aux produits à base de plantes, cultivés et hybrides signale une opportunité de réduire la dépendance à l’égard de la viande conventionnelle, améliorant ainsi les résultats en matière de santé publique, d’environnement et de bien-être animal”, Dr Keri Szejda, chercheur principal, North Mountain Consulting Group, conclut dans un communiqué.

