Les jeunes gardiens de but indiens cherchent à se faire une place dans le championnat SAFF U20

La prochaine génération de gardiens de but indiens passe par un développement tactique, physique et mental rigoureux dans le camp préparatoire en cours avant le championnat SAFF U-20 à Bhubaneswar, qui devrait débuter la semaine prochaine.

Les quatre gardiens de but – Santosh Singh, Syed Zahid Hussain Bukhari, Mohit Singh Dhami et Som Kumar transpirent pour faire partie de l’équipe finale du tournoi.

Bien qu’ils soient tous dans le système de l’équipe nationale junior depuis environ quatre ans maintenant, Santosh et Zahid font partie de la majorité des joueurs, qui ont continué avec cette équipe après avoir passé les deux dernières saisons avec le même groupe de joueurs à Indian Arrows.

A LIRE AUSSI | Jouer contre les équipes de la Premier League Academy Meilleure expérience que les jeunes Indiens peuvent obtenir: IM Vijayan

“Le projet Arrows a fait une énorme différence pour les gardiens de but, en particulier d’un point de vue mental”, a déclaré l’entraîneur des gardiens Abhijit Mondal.

« Ils sont venus avec leurs compétences respectives. Mais pour faire face à jouer à un niveau supérieur, il faut se développer à la fois physiquement et mentalement. C’est quelque chose qu’ils ont fait au cours des deux dernières saisons chez Arrows, et on peut voir la différence dans leur performance maintenant », a ajouté Mondal.

«Ils ont eu du mal lors de leur première saison dans la Hero I-League. Mais lors de la dernière édition, ils ont été plus calmes et plus matures. Tout cela vient avec l’expérience de jouer contre des adversaires seniors de qualité », a-t-il poursuivi.

“La meilleure chose qu’ils aient apprise, c’est de ne pas avoir peur des erreurs. En tant que gardien de but, vous pouvez faire une erreur dès la première minute d’un match, mais vous ne pouvez pas laisser cela vous affecter. Vous devez produire ces arrêts pendant les 89 prochaines minutes.

Pendant ce temps, Mohit et Som faisaient partie de l’équipe indienne U-16 sous Bibiano Fernandes en 2020, et sont maintenant passés par le système aux U-20. Alors que Mohit exerce actuellement son métier au Jamshedpur FC, où il faisait partie de l’équipe senior qui a remporté le Hero ISL League Winners Shield, Som a joué dans l’équipe U-19 de l’équipe slovène NK Kirk.

“Bien sûr, Mohit et Som sont tous deux des gardiens de but talentueux, et même s’ils n’étaient pas avec nous aux Arrows, nous avons dû passer par un processus une fois qu’ils nous ont rejoints dans le camp indien U-20”, a déclaré Mondal. “Les niveaux de forme physique ont été la première chose qui a été vérifiée, puis nous avons pu passer directement à l’entraînement tactique.”

“Notre objectif principal avec eux quatre est de former des gardiens de but qui jouent intelligemment en termes de positionnement et qui peuvent garder le ballon à leurs pieds avec une tête calme sur les épaules. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les exercices avec le ballon aux pieds pendant au moins les 20 premières minutes de chaque séance d’entraînement », a-t-il déclaré. “Nous voulons qu’ils considèrent les longs ballons comme un moyen de les sortir de situations difficiles, et c’est tout.”

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.