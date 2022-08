Les jeunes Fernandez et Araujo aident Benfica à se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

Paris (AFP) – Le double ancien champion Benfica a battu le Mitjylland 3-1 mardi pour s’imposer 7-2 au total et atteindre le dernier tour des barrages de qualification de la Ligue des champions.

Le jeune milieu de terrain Enzo Fernandez et l’attaquant de 20 ans Henrique Araujo ont marqué avant que Pione Sisto ne réponde pour les Danois.

L’Argentin Fernandez, 21 ans, et Araujo ne faisaient que leur deuxième apparition européenne alors que Diogo Goncalves a remporté la troisième pour les vainqueurs de 1961 et 1962.

Plus tôt, le shérif moldave Tiraspol, qui avait stupéfié le Real Madrid au Santiago Bernabeu lors des phases de groupes de la saison dernière, avait été éliminé par Viktoria Plzen alors que l’équipe tchèque avait gagné 4-2 au total.

Plus tard, l’équipe écossaise des Rangers suit l’Union Saint-Gilloise 2-0 avec l’équipe belge faisant sa première apparition en compétition européenne depuis 1964-65.

Le PSV Eindhoven et Monaco sont au niveau 1-1, ce qui est également le score entre Sturm Graz et Dynamo Kiyv, qui étaient deuxièmes de la Premier League ukrainienne lorsque la Russie a envahi le pays plus tôt cette année.

Le match aller des barrages aura lieu le 16 août et les matches retour huit jours plus tard.