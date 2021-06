Les jeunes États-Unis reçoivent une leçon de la CONCACAF lors d’une victoire serrée contre le Honduras

L’équipe nationale masculine des États-Unis, pleine de talent et de confiance après une année record de la part de ses joueurs basés en Europe, a reçu une précieuse leçon jeudi. Des choses comme le pedigree et la réputation ne comptent pour rien lorsqu’il s’agit de matchs compétitifs dans la CONCACAF.

La bonne nouvelle est que les États-Unis ont réussi à l’emporter sur le Honduras 1-0 en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF grâce au remplaçant Jordan Siebatcheu, vainqueur à la 89e minute. C’est infiniment plus agréable d’absorber des leçons quand on gagne. Désormais, les États-Unis affronteront les vainqueurs du Mexique et du Costa Rica lors de la finale de dimanche.

Mais c’était un match brutal, plein du genre de jeu que l’on pourrait attendre d’une équipe de la CONCACAF comme le Honduras. Il y avait du jeu physique, des fautes tactiques et une perte de temps avec l’utilisation libérale de la civière par le Honduras. Pour des joueurs comme Christian Pulisic et John Brooks, c’était plus un rappel. Brooks a su exactement dans quoi il était dans la première minute lorsqu’il s’est mêlé à l’attaquant hondurien Alberth Elis, et ils ont tous deux eu une conversation avec l’arbitre Oshane Nation. Mais pour Giovanni Reyna, Josh Sargent et Sergino Dest, ce fut un cours accéléré dans le genre de manigances auxquelles ils peuvent s’attendre lors des qualifications pour la Coupe du monde.

« Ce jeu est exactement ce dont nous avions besoin quand on pense au niveau de compétition, à la compétitivité du jeu », a déclaré le manager américain Gregg Berhalter. « Certains de ces gars n’ont jamais vu ça avant [in CONCACAF]. Donc vraiment heureux de la façon dont ils ont géré cela. Je pense que le côté mental de continuer à les broyer et à les épuiser était vraiment important. »

Cela a commencé assez brillamment, avec Reyna et Pulisic semblant vifs dans la moitié de terrain offensive. Pourtant, au fur et à mesure que le match progressait, il était de plus en plus joué selon les conditions du Honduras, même si les États-Unis dominaient la possession par une marge de 2 contre 1. Il a fallu un dégagement de tout le monde sur la ligne de but de Sargent pour maintenir le niveau de score en première mi-temps, lorsque le gardien Zack Steffen a mal évalué un centre, permettant à Elis de se diriger vers le but. Il y a également eu d’autres quasi-accidents, le Honduras semblant une menace constante en transition.

Au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, le désir du Honduras de tuer le rythme du match était à son comble, et plus les États-Unis restaient longtemps sans but, plus c’était frustrant à regarder.

Christian Pulisic et les États-Unis ont remporté une victoire sur le Honduras, mais cela n’a jamais été facile pour les Américains. Isaiah J. Downing-USA AUJOURD’HUI Sports

Le fait demeure, cependant, que les États-Unis n’ont pas fait grand-chose pour s’aider face à la tactique du Honduras, mentale et autre. Les décors ont été gaspillés avec un service médiocre par Sebastian Lletget. Les passes dans les pieds des attaquants ont été supprimées, bien que la part de l’attaquant Sargent et celle des milieux de terrain comme Jackson Yueill soient sujettes à débat. Dans l’ensemble, le milieu de terrain américain a eu du mal à se créer des occasions, avec Weston McKennie parmi ceux qui ont eu un match calme. Pulisic a également souffert d’une seconde mi-temps modérée.

McKennie a parlé d’essayer de trouver des « poches » d’espace à exploiter. Mais Berhalter a reconnu que trop souvent les États-Unis étaient détournés vers des parties du terrain où le Honduras avait des chiffres.

« Le Honduras était très compact et ils voulaient que nous jouions au centre, et je pense que nous l’avons fait », a déclaré Berhalter. « Trop souvent, nous avons joué au centre et avons eu des revirements et [Honduras] commencé les transitions Je pense que parfois nous manquions d’équilibre au milieu de terrain. Nous aurions pu être plus stables et les faire sortir un peu plus, puis jouer derrière la ligne de fond. »

À 10 minutes de la fin, Berhalter a finalement effectué ses premiers remplacements du match, avec Brenden Aaronson, Reggie Cannon et Siebatcheu. Cela semblait attendu depuis longtemps compte tenu de l’ampleur des difficultés américaines, mais cela a payé. Il a fallu un ballon coupé de Brooks à McKennie sur le côté droit de la surface, et sa tête à travers le ballon a permis à Siebatcheu de marquer avec sa propre tête.

Maintenant, Berhalter a une décision à prendre, parmi lesquelles Yueill peut-il gérer seul les tâches du milieu de terrain défensif, en particulier lorsque les adversaires ont l’intention d’attaquer en transition ? D’après le match de jeudi, la réponse est non. Et avec Tyler Adams qui semble de plus en plus indisponible pour cette compétition en raison d’une blessure au dos récurrente, les options sont soit Kellyn Acosta doit être actif dès le début, soit un joueur comme McKennie doit être aux côtés de Yueill. Cela entraverait bien sûr l’attaque, mais il devrait en faire plus pour atteindre l’équilibre au milieu de terrain. Yunus Musah a également besoin de voir davantage le terrain.

La position avancée est également un problème. La capacité de Siebatcheu à se séparer de son marqueur sur les passes jouées dans ses pieds était une amélioration notable par rapport à ce que Sargent offrait. Et quand on lui a présenté une chance, il l’a mise de côté.

« Nous savons qu’il est une force sur les centres », a déclaré Berhalter à propos de Siebatcheu. « Nous savons qu’il se bat dans la surface de réparation, qu’il a un bon physique, et il nous a donné l’avantage dont nous avions besoin. »

Un point positif est que les États-Unis ont gardé leur tête collective. Il y a eu plusieurs moments où le match avait l’air de déborder, mais les États-Unis n’ont pas franchi la ligne en territoire de carton rouge.

Maintenant, les États-Unis se prépareront pour la finale dimanche. Il s’agit d’un jeu plus ouvert, quel que soit l’adversaire. Mais il a été reconnu que la performance n’était pas assez bonne.

« Techniquement, tactiquement et tout comme la façon dont nous avons joué, nous savons que cela doit être meilleur et nous savons que nous devons mettre ces matchs de côté le plus tôt possible », a déclaré McKennie.

L’expérience acquise jeudi devrait aider.