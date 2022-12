Les jeunes et les moins jeunes sont plus susceptibles d’être confrontés à une grippe sévère. Voici pourquoi les médecins pensent que cela arrive

Les Canadiens ont été suffisamment malades de la grippe saisonnière pour atterrir à l’hôpital, disent les médecins avec des suggestions sur qui est le plus à risque et ce que cela pourrait signifier pour les rassemblements festifs.

“Nous commençons maintenant à voir l’effet de la grippe sur certaines populations, en particulier les très jeunes enfants et les personnes très âgées, en les rendant suffisamment malades pour qu’ils aient besoin d’être hospitalisés”, a déclaré le Dr Gerald Evans, président de la division de maladies infectieuses à l’Université Queen’s et au Centre des sciences de la santé de Kingston.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les voyages en avion ont diminué. C’est l’une des raisons présumées pour lesquelles la grippe a pratiquement disparu, a déclaré Evans.

Selon les experts de la grippe, les virus de la grippe ont besoin d’hôtes humains voyageant entre les hémisphères sud et nord pour s’implanter pendant l’hiver aux deux extrémités de la planète.

Le Dr Upton Allen, responsable des maladies infectieuses au Sick Kids Hospital, a déclaré que la souche H3N2 de la grippe pourrait être associée à une maladie plus grave que les autres souches. (enfants malades)

Depuis environ 100 ans, les médecins savent que les plus jeunes et les plus âgés sont les plus à risque de contracter une grippe grave. Pourquoi n’a-t-il pas été identifié, mais il y a quelques raisons possibles, y compris quelles souches circulaient lorsque vous avez été exposé pour la première fois.

Les effets générationnels explorés

canadien et des recherches internationales sur des humains ainsi que sur des modèles animaux suggèrent que la première souche du virus de la grippe avec laquelle vous êtes infecté a tendance à amorcer ou façonner le système immunitaire. Le résultat est que notre système immunitaire répond le mieux au type original d’infection grippale auquel il a été confronté.

“C’est pourquoi nous pensons que les personnes âgées qui sont pour la plupart amorcées par le H1N1 ne s’en sortent pas très bien pendant une année H3N2 comme celle que nous avons cette année”, a déclaré Evans.

Le personnel des hôpitaux pédiatriques comme Sick Kids continue de faire face aux pressions des arriérés pandémiques de chirurgies. (Michael Wilson/CBC)

La pandémie de grippe H1N1 de 2009 continue également d’affecter la façon dont les plus jeunes réagissent à la grippe.

Les personnes âgées de 13 ans et moins ont probablement été amorcées par le H1N1 après 2009, tout comme leurs grands-parents l’étaient dans leur enfance, a déclaré Evans.

Si c’est le cas, les enfants d’aujourd’hui pourraient être plus vulnérables aux maladies graves de la grippe que la génération de leurs parents qui a rencontré pour la première fois une souche H3N2.

Evans a ajouté qu’on pense également que les personnes âgées peuvent avoir des conséquences plus graves de la grippe en raison de problèmes sous-jacents tels que les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires ou les traitements contre le cancer.

Le plus jeune n’avait pas été exposé

Une autre raison pour laquelle les jeunes enfants sont durement touchés par la grippe et le VRS cette année : les récentes mesures de santé publique pandémiques signifient que les moins de deux ans n’ont pas du tout vu la grippe et que les enfants d’âge préscolaire n’en ont pas fait l’expérience ou un autre virus respiratoire connu sous le nom de virus respiratoire syncytial, ou RSV, pour quelques saisons.

“Le renforcement de l’immunité qu’ils obtiennent d’avoir eu des expositions antérieures l’année précédente est absent et ils ont donc tendance à être davantage infectés”, a déclaré Evans.

Le Dr Upton Allen, chef des maladies infectieuses à l’Hospital for Sick Children de Toronto, a évoqué quelques autres possibilités.

L’un est la souche du virus de la grippe qui circule principalement. Il s’agit officiellement de la grippe A H3N2, qui, selon Allen, pourrait être associée à une maladie plus grave.

De plus, notre système immunitaire est considéré comme le plus faible aux extrêmes de la vie.

“L’écrasante majorité des enfants qui attrapent la grippe l’obtiendront de manière bénigne, mais certaines personnes peuvent l’aggraver”, a déclaré Allen.

REGARDER | Masquage de sauvegarde :

Que faudrait-il pour nous faire porter à nouveau des masques ? | À propos de ça Des experts de la santé au Canada et aux États-Unis recommandent aux gens de recommencer à porter des masques avec une «tempête parfaite» de maladies respiratoires en augmentation, une pression sur nos systèmes hospitaliers et une pénurie de médicaments. Mais est-ce suffisant pour nous faire porter à nouveau des masques ? Le Dr Susy Hota rejoint About That avec Andrew Chang pour nous expliquer tout cela.

Si un enfant respire très rapidement, a du mal à respirer, est faible, ne se réveille pas ou ne répond pas, cela peut indiquer un épisode plus grave. “Appelez le 911 ou rendez-vous au service d’urgence le plus proche”, a déclaré Allen.

L’Agence de la santé publique du Canada rapporte moins de cinq décès associés à la grippe parmi les personnes âgées de 16 ans et moins pour la semaine se terminant le 19 novembre.

“Chaque année, le nombre de décès est généralement à un chiffre”, pour ce groupe d’âge au Canada, a déclaré Allen.

Prévision de la grippe des vacances du médecin

Marie Tarrant, professeure à l’école d’infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan, s’inquiète de la hausse des hospitalisations dues à la grippe pour les patients et les systèmes de santé.

“L’autre côté de cela n’est que le fardeau qui pèse sur un système de santé qui a été mis à rude épreuve au cours des deux dernières années et demie.”

Un technicien de laboratoire travaille dans le laboratoire H1N1 du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique à Vancouver en 2009. La saison de la grippe de cette année a commencé plus tôt que la normale. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Les personnes atteintes de la grippe, du VRS et d’autres infections ont un “effet aggravant” de surcharger les hôpitaux, a-t-elle déclaré. Comme le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada, Tarrant recommande les personnes âgées de six mois et plus qui sont éligibles se font vacciner contre la grippe.

“Les vaccins contre la grippe préviennent environ 40 à 60% des maladies graves et des hospitalisations”, a-t-elle déclaré. “Ils fonctionnent.”

Evans a des conseils similaires.

“Faites-vous vacciner contre la grippe”, a-t-il dit. “Ce ne sera pas pour tout le monde, mais cela empêchera beaucoup de personnes d’être infectées et cela aidera bien sûr à atténuer le stress que nous constatons en essayant de fournir des soins à tout le monde.”

Il n’est pas non plus trop tard pour se faire vacciner contre la grippe, disent les cliniciens.

De plus, la saison de la grippe commencé plus tôt qu’il ne le fait généralement cette année, ce qui pourrait (éventuellement) offrir un point lumineux de Noël. Evans a déclaré que la grippe saisonnière disparaît généralement après une période d’environ six semaines. Le Canada est maintenant dans environ deux semaines dans une poussée.

“Au moment où les vacances arrivent, nous devrions assister à une diminution du nombre d’infections grippales, si cela suit le schéma que nous observons littéralement depuis des décennies.”

La bonne nouvelle? “Tant que vous vous sentez bien et que vous n’avez pas de signes et de symptômes de rhume, je pense qu’il est bon de se rassembler.”