"Les jeunes et les entrepreneurs trouveront ces 9 points intéressants…": PM Modi

L’Inde est un point lumineux mondial avec un fort désir de croître encore plus, a déclaré dimanche le Premier ministre Narendra Modi en partageant sur les réseaux sociaux un récent rapport du Capital Group qui a déclaré que le pays est prêt pour une période de croissance séculaire, alimentée par d’importants l’expansion des investissements directs et en capital fixe.

Partageant le rapport sur Twitter, Modi a déclaré : « Les jeunes et les entrepreneurs trouveront ces 9 points intéressants. » « Et oui, l’Inde est un point lumineux mondial avec un fort désir de se développer encore plus ! » il a dit.

Les jeunes et les entrepreneurs trouveront ces 9 points intéressants. Et oui, l'Inde est un point lumineux mondial avec une forte volonté de se développer encore plus !

Le Capital Group, dans un rapport récent, a déclaré que l’Inde est sur le point de se hisser parmi les marchés émergents au cours de cette décennie.

Le pays a connu une stabilité politique au cours des 10 dernières années, ce qui a permis au développement économique d’être une priorité absolue.

« Alors que l’instabilité politique et la volatilité des marchés pourraient augmenter avant les élections générales de l’année prochaine, nous pensons que l’Inde est prête pour une période de croissance séculaire, alimentée par une expansion significative des investissements directs et en immobilisations », a déclaré le Capital Group.

Le rapport a énuméré plusieurs aspects clés qui rendent l’Inde attrayante par rapport à d’autres marchés émergents.

Ces aspects comprennent les mesures de réforme prises sous le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi telles que l’Aadhaar, la taxe sur les produits et services (TPS), l’interface de paiement unifiée (UPI) et les programmes d’incitation liés à la production, a déclaré Capital Group, le plus grand gestionnaire de fonds au monde.

Dans un autre tweet, Modi a déclaré qu’au cours des derniers jours, les premières pierres de deux méga parcs textiles PM-MITRA avaient été posées.

Ces parcs apparaîtront à Amravati dans le Maharashtra et à Navsari dans le Gujarat, a-t-il dit et ajouté qu’ils renforceront la productivité, favoriseront l’innovation et généreront de nombreuses opportunités d’emploi.

