Les jeunes et les agités : teasers de la semaine du 30 septembre 2024

Sharon est confrontée à un dilemme moral

Daniel cherche Heather

Phyllis se lance dans une nouvelle aventure

Victor remet en question la loyauté de Victoria envers Billy

Kyle déjoue Audra et Nate reçoit un mystérieux message.

Victor défie Audra et Kyle

Daniel apprend une nouvelle dévastatrice

Jack élabore une stratégie avec Diane

Victor conspire avec Lily

Sharon sauve les apparences

Nick réconforte Phyllis

Adam donne à Chelsea un amour dur

Billy compatit avec Sally

Daniel se débat avec sa nouvelle réalité

ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE :

Melissa Claire Egan : 28 septembre

Susan Walters : 28 septembre

The Young and the Restless est diffusé en semaine sur CBS.

