Les jeunes et les agités Spoilers du 7 octobre

Dans le dernier article de Soaps.com Jeune et agité spoilers du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre, non seulement les murs se referment sur Sharon, mais la police aussi ! De plus, Claire découvre à quel point le passé de Kyle est mouvementé, Nick se retrouve dans une situation familière, Nate revient avec un choc en remorque et Victor saute d’un côté à l’autre de Genoa City, victorieux comme lui seul le peut. Obtenez les détails sur ces teasers et plus ci-dessous…

Jeune et agité spoilers semaine du 7 octobre :

Jeune et agité spoilers du lundi 7 octobre :

Nous frémissons à l’idée de ce qui constitue « une décision audacieuse » après que Sharon ait presque empoisonné Daniel et tué Heather. Mais c’est néanmoins un geste audacieux que s’apprête à faire l’héroïne instable.

Claire confronte Kyle à propos de son passé avec Audra. Pendant qu’elle y est, elle voudra peut-être le confronter à propos de son passé avec Lola, Tara et qui sait combien d’autres femmes. Ton garçon s’est débrouillé !

Daniel annonce une mauvaise nouvelle à Lucy – et si c’est la nouvelle à laquelle nous nous attendons tous, ce n’est pas bien pire que cela.

Jeune et agité spoilers du mardi 8 octobre :

Victor n’ayant aucun passe-temps, le magnat se divertit en faisant des bêtises aux Abbotts.

Sentant peut-être que Daniel a un suspect en tête, Chance lance un avertissement au partenaire en deuil de Heather.

Ah, comme autrefois, Nick se retrouve coincé entre Sharon et Phyllis.

Jeune et agité spoilers du mercredi 9 octobre :

Sharon reçoit des signaux mitigés de Nick. Mais s’agit-il de signaux mitigés venant du vrai Nick ou du Nick qui n’est que dans sa tête ?

Cole interroge Victoria sur leur avenir. Question n°1 : « Dis, tu penses que nous en avons un ? »

Chance s’est retiré du jeu exécutif juste à temps : aujourd’hui, il est l’homme idéal pour le bon poste lorsqu’une enquête est ouverte sur la mort de Heather.

Jeune et agité spoilers du jeudi 10 octobre :

Victor vient à la rescousse d’Abby… mais de quelle manière ? Et pourquoi ? Tante Jordan a-t-elle finalement décidé qu’Abby valait également la peine d’être ciblée ?

C’est une femme d’affaires, écoutez-la rugir ! Nikki prend le dessus dans une négociation.

Eh bien, qu’est-ce que tu sais ? La première sur la liste de Chance des personnes avec qui discuter de la disparition prématurée de Heather est… son ex-petite amie, Sharon.

Jeune et agité spoilers du vendredi 11 octobre :

Nous l’avons tous vu venir, nous ne savons donc pas pourquoi un cookie intelligent comme Lily ne l’a pas fait. Comme on pouvait s’y attendre, Victor change les règles avec elle.

Pouvez-vous dire « gênant » ? Apparemment, ce sera Jack qui parlera à Claire du passé de Kyle.

Nate rentre chez lui avec une nouvelle surprenante. Serait-ce ça [Spoiler] se dirige vers Genoa City ?

