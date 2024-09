Les jeunes et les agités Spoilers 30 septembre

Les dernières nouveautés de Soaps.com Jeune et agité les spoilers du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre sont inondés de larmes. Alors que la nouvelle commence à se répandre selon laquelle l’un des membres de Genoa City a reçu un la plupart Malheureuse, Daniel doit ramasser les morceaux, Sharon est obligée de brouiller les pistes et Phyllis est amenée à se tourner vers une ancienne flamme pour se réconforter. Obtenez les détails sur ces teasers et plus ci-dessous…

Jeune et agité spoilers semaine du 30 septembre :

Jeune et agité spoilers du lundi 30 septembre :

Sharon est confrontée à un dilemme moral – et compte tenu de ce qu’elle a fait, nous avons le sentiment que ce ne sera pas le seul qu’elle regardera dans les semaines à venir ! (Sharon Case va, après tout, jouer le scénario de ses rêves ; lisez tout à ce sujet.)

Alors que Daniel cherche Heather, nous ne voulons rien d’autre que l’avertir qu’il n’aimera pas l’endroit où il la trouvera.

Même si elle et Sharon, son ennemie de longue date, sont sur une trajectoire de collision, Phyllis se lance dans une nouvelle aventure.

Jeune et agité spoilers du mardi 1er octobre :

Avec raison, Victor remet en question la loyauté de Victoria envers Billy. Elle pourrait s’avérer être la faille fatale dans ce qu’il pense être un plan infaillible visant à détruire son ancien mari.

Kyle déjoue Audra. Ce qui fait que… ah, oui. À toi de jouer, Audra.

Compte tenu du timing, lorsque Nate reçoit un message mystérieux, nous devons nous demander si ce personnage disparu depuis longtemps s’avérera être de qui il vient.

Jeune et agité spoilers du mercredi 2 octobre :

Victor défie Audra et Kyle. Mais à quoi ? Passer une journée à vous comporter comme des collègues plutôt que comme des adversaires ? Bonne chance avec ça !

Depuis que Daniel apprend des nouvelles dévastatrices, il semblerait que Vail Bloom en ait vraiment fini avec Heather.

Les Abbott savent clairement que la clé d’un mariage réussi réside dans le partage d’intérêts. Alors, Dieu merci, Diane aime autant élaborer des stratégies que Jack. C’est exactement ce qu’ils ont à l’ordre du jour aujourd’hui.

Jeune et agité spoilers du jeudi 3 octobre :

Tu parles d’étranges compagnons de lit ! Alors que Victor conspire avec Lily, on ne peut que se demander combien de temps il lui faudra avant qu’elle regrette sa décision de conclure un pacte avec le diable.

Alors que Sharon conserve les apparences, espérons pour elle qu’elle ait un meilleur visage de poker que Chelsea.

Alors que la nouvelle se répand que la Faucheuse a rendu visite à Genoa City, Nick réconforte Phyllis.

Jeune et agité spoilers du vendredi 4 octobre :

Adam donne à Chelsea un amour dur. C’est quand même mieux que pas d’amour du tout, non ?

Tandis que Billy compatit avec Sally, nos soupçons grandissent quant à la naissance d’un nouveau couple puissant.

Daniel se débat avec sa nouvelle réalité. Nous sommes cependant convaincus qu’il s’en sortira. Regardez tout ce qu’il a déjà enduré dans sa vie sauvage.

