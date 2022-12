Les jeunes engagés dans des subventions philanthropiques sont disponibles dans le comté de DeKalb – Shaw Local

SYCAMORE – La Fondation communautaire du comté de DeKalb a annoncé que les candidatures sont désormais disponibles pour les subventions pour les jeunes engagés dans la philanthropie.

Des demandes de subventions allant jusqu’à 2 500 $ seront disponibles pour les organisations à but non lucratif et les organisations communautaires éligibles pour des programmes et des projets qui ont un impact sur les jeunes du comté de DeKalb, selon un communiqué de presse.

Le but des subventions est d’améliorer la qualité de vie des jeunes du comté de DeKalb. Les projets qui peuvent être considérés pour un financement doivent impliquer directement les jeunes, promouvoir l’autonomisation et le leadership des jeunes et faire preuve de dévouement envers la communauté locale. Le YEP effectuera des visites de site pour chaque demande de subvention afin d’en savoir plus sur la demande de financement de l’organisation. Les organisations à but non lucratif ayant des initiatives pour les jeunes dans le comté de DeKalb sont encouragées à postuler. Les organisations doivent lire les directives de subvention YEP 2023 mises à jour avant de postuler.

La date limite de soumission des candidatures est le mercredi 1er février. Aucune candidature sur papier ne sera acceptée. Pour postuler, rendez-vous dekalbccf.org/yep-grants.

YEP est un comité de lycée dirigé par des jeunes de la Community Foundation qui offre aux jeunes du comté de DeKalb la possibilité de développer des compétences en leadership, d’en apprendre davantage sur la philanthropie et de s’engager dans leurs communautés grâce à l’octroi de subventions et au bénévolat.

Pour plus d’informations, appelez le 815-748-5383 ou envoyez un courriel à noah@dekalbccf.org.