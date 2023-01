Les jeunes en Angleterre et au Pays de Galles sont deux fois plus susceptibles de s’identifier comme LGB+

L’ouverture des jeunes à la sexualité a été révélée dans des données de recensement sans précédent montrant que les personnes âgées de 16 à 24 ans sont plus de deux fois plus susceptibles de s’identifier comme lesbiennes, gays, bisexuels ou d’une autre orientation sexuelle minoritaire (LGB+) que l’ensemble de la population.

À Brighton et Hove, l’une des capitales gays de longue date de la Grande-Bretagne, un peu moins d’un jeune sur six âgé de 16 à 24 ans s’identifie à une identité sexuelle autre qu’hétéro – bien plus du double de la moyenne de 6,9% de l’Angleterre et du Pays de Galles pour ce groupe d’âge.

Les chiffres proviennent du recensement de 2021 explorant le profil d’âge des 1,5 million de personnes LGB + d’Angleterre et du Pays de Galles.

Près d’une femme sur 10 dans le groupe d’âge de 16 à 24 ans s’est identifiée comme LGB+, contre 2 % chez les femmes de 45 à 54 ans.

Le recensement, effectué le 21 mars 2021, était la première fois que les statisticiens du gouvernement interrogeaient toutes les personnes âgées de plus de 16 ans sur leur identité sexuelle et de genre.

Ils ont constaté que plus de la moitié des personnes LGB+ étaient âgées de 16 à 34 ans, bien que ce groupe représente moins d’un tiers de la population totale. Dans l’ensemble, plus de femmes que d’hommes étaient LGB+ – 830 000 à 706 000 – un écart plus grand que ce qui peut être expliqué par la population globale contenant 1,5 million de femmes de plus.

Les endroits où l’orientation sexuelle est la plus diversifiée parmi le groupe le plus jeune avaient généralement deux universités ou plus. Ils incluent Ceredigion au Pays de Galles, Norwich, Cambridge et Lincoln.

En Angleterre et au Pays de Galles, les femmes les plus jeunes étaient trois fois plus susceptibles de s’identifier comme bisexuelles que gays ou lesbiennes et dans tous les groupes d’âge, 71% des bisexuels étaient des femmes.

À mesure que la population vieillit, les taux de bisexualité chutent rapidement et, dans tous les groupes d’âge plus âgés, les gens sont plus susceptibles de s’être identifiés comme gais ou lesbiennes.

La forte baisse du nombre de personnes appartenant à des groupes plus âgés s’identifiant comme une orientation sexuelle minoritaire est susceptible de susciter des questions sur les attitudes homophobes enracinées.

La proportion de personnes qui se sont identifiées comme LGB+ était la plus élevée (6,9 %) chez les personnes âgées de 16 à 25 ans, puis diminuait avec chaque groupe d’âge successif à 0,4 % chez les personnes âgées de 75 ans et plus.

“C’est parce que les gens ont peur de sortir et de dire qu’ils sont LGBTQ+”, a déclaré un porte-parole de l’association caritative LGBTQ+ Stonewall. « Les personnes de plus de 70 ans sont devenues majeures lorsque l’homosexualité a été criminalisée et qu’il y avait une peur de la prison. Vous pouvez vous attendre à ce que ce groupe ait peur.

L’âge maximal auquel les hommes s’identifient à une orientation sexuelle minoritaire était légèrement plus élevé que celui des femmes, entre 25 et 34 ans, lorsque 5,1 % ont déclaré être LGB+.

Il y avait également une différence dans la proportion d’hommes s’identifiant comme LGB+ en Angleterre et au Pays de Galles, avec seulement 2,7 % s’identifiant comme tels au Pays de Galles et 3 % en Angleterre. L’île d’Anglesey, au large de la côte nord du Pays de Galles, a enregistré 485 hommes LGB + – à 1,8% le plus bas de n’importe où au Pays de Galles.