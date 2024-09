Les jeunes électeurs vont-ils faire basculer l’Utah dans le bleu ? Ces Aggies sont sceptiques

Armée d’un blazer bleu Aggie, la candidate démocrate au Sénat Caroline Gleich s’est approchée de la file d’attente pour la célèbre glace à la menthe de l’Utah State avec un objectif ambitieux : motiver les étudiants à voter.

« Êtes-vous inscrit pour voter ? », a demandé Gleich à la file d’étudiants de premier cycle affamés de desserts, rassemblés pour la « Journée sur le Quad » – le plus grand rassemblement d’automne de l’université, qui comprend des centaines de stands et d’activités pour les étudiants.

Préparée avec des autocollants de campagne et les documents nécessaires pour augmenter l’électorat de l’Utah un élève à la fois, Gleich, 38 ans, s’est lancée dans son argumentaire expliquant pourquoi les nouveaux électeurs d’une école rurale de l’Utah conservateur devraient voter pour elle, une skieuse professionnelle devenue militante environnementale, plutôt que pour le député républicain du 3e district John Curtis, dans la course pour remplacer le sénateur Mitt Romney.

Un récent sondage Deseret News/Hinckley Institute of Politics a révélé que Gleich était à la traîne de Curtis de plus de 30 points de pourcentage. Mais l’intuition de Gleich, comme elle l’a déclaré plus tard au Deseret News, est que les électeurs les plus jeunes du plus jeune État du pays sont impatients de trouver une alternative au Parti républicain de Donald Trump.

Gleich a commencé à se lancer en politique en tant que stagiaire auprès du conseiller environnemental de l’ancien gouverneur Gary Herbert, alors qu’elle était étudiante à l’Université de l’Utah. Aujourd’hui, elle espère que son intérêt pour la « crise climatique », l’accès à l’avortement et le coût du logement incitera les jeunes de l’Utah à se rendre aux urnes.

« À l’heure actuelle, franchement, le Sénat est surreprésenté par des personnes plus âgées, et nous devons avoir plus de voix plus jeunes », a déclaré Gleich au comité de rédaction de Deseret News la semaine dernière, soulignant que l’âge médian du Sénat est 65; Curtis a 64 ans. « Il y a beaucoup de jeunes, en particulier, qui sont désillusionnés par l’état de la politique et… par l’état du Congrès. »

Mais alors que le bloc électoral de la génération Z de l’Utah semble suivre national tendances D’une tendance plus libérale que les générations plus âgées, un nouveau sondage de Deseret News et des entretiens avec des étudiants de l’USU prouvent la difficulté de tout chemin démocrate vers la victoire qui passe par les campus universitaires de l’Utah.

La candidate au Sénat américain Caroline Gleich rencontre des étudiants de l’USU lors de l’événement « Day on the Quad — Voter Registration » à Logan le mercredi 28 août 2024. | Jeffrey D. Allred, Deseret News

Les jeunes électeurs en chiffres

L’État de la Ruche abrite certains des plus grands « potentiels inexploités de jeunes électeurs » du pays, selon Jacob Rugh, professeur associé de sociologie à l’université Brigham Young.

À travers ses propres analyses de l’Utah tendances de voteRugh a constaté que le total des votes dans un rayon d’un mile des campus universitaires de l’État est devenu plus démocrate entre 2016 et 2020. En 2020, Trump a battu le président Joe Biden dans l’État 58% contre 37,5%. lié avec Biden, 48%-47%, parmi ceux âgés de 18 à 29 ans, a souligné Rugh.

Un récent article de Deseret News/Hinckley Institute of Politics sondage Les résultats de l’enquête ont montré que les électeurs de l’Utah âgés de 18 à 34 ans sont plus susceptibles d’être démocrates. Plus d’un tiers (34 %) de cette tranche d’âge se déclarent membres du Parti démocrate, contre 22 % des 35-49 ans, 19 % des 50-64 ans et 25 % des 65 ans et plus.

La même tendance a été observée en termes d’idéologie politique, avec une pluralité (37 %) des personnes âgées de 18 à 34 ans s’identifiant comme libérales — tandis qu’une pluralité (31 %) des personnes âgées de 35 à 49 ans s’identifiaient comme modérées, et une pluralité des personnes âgées de 50 à 64 ans et de 65 ans et plus s’identifiaient comme conservatrices.

Rugh a attribué cette tendance en partie au fait que les jeunes sont généralement pencher davantage vers la démocratie à travers le pays.

Cependant, le sondage Deseret News a révélé que de nombreux jeunes électeurs de l’Utah, y compris les modérés et les indépendants, ne sont pas rebutés par Trump. Si l’élection présidentielle avait lieu aujourd’hui, 61 % des électeurs de l’Utah âgés de 18 à 34 ans ont déclaré qu’ils voteraient pour Trump et 56 % ont déclaré avoir une opinion favorable de lui – deux pourcentages identiques à ceux des autres tranches d’âge.

Peu importe que les jeunes électeurs de l’Utah fuient ou non le Parti républicain, données Spencer Stokes, consultant vétéran du GOP, a déclaré qu’une chose est claire : les jeunes électeurs sont plus susceptibles d’ignorer leur bulletin de vote que de le rendre.

« Les personnes de cette tranche d’âge ne se sont pas toujours rendues aux urnes », a déclaré Stokes. Bien qu’elles soient suffisamment nombreuses pour « faire une grande différence », compter sur les électeurs d’âge universitaire pour se rendre aux urnes est « un chemin difficile à suivre » car il s’agit d’un groupe démographique électoral très peu fiable, a déclaré Stokes, en particulier dans un État solidement républicain comme l’Utah, où les jeunes électeurs peuvent avoir l’impression que leur vote aux élections présidentielles et aux élections secondaires ne fera pas de différence.

Riley May, étudiante à l’USU, parle des prochaines élections lors de l’événement « Day on the Quad — Voter Registration » à Logan le mercredi 28 août 2024. | Jeffrey D. Allred, Deseret News

Les étudiants de l’USU « insatisfaits » des choix des principaux partis

Alors que Gleich se mêlait aux étudiants, mettant en valeur ses qualités athlétiques sur un mur d’escalade et s’essayant à attraper une tête de bœuf au lasso, le Deseret News a demandé aux étudiants s’ils croyaient à l’argument de Gleich selon lequel leur génération était sur le point de faire basculer l’Utah en bleu.

Riley May, un étudiant en master de statistiques de l’USU, a déclaré qu’il comprenait pourquoi un jeune candidat au Sénat comme Gleich pourrait attirer les jeunes électeurs qui en ont assez de voir les deux principaux partis politiques élire septuagénaires et octogénaires pour diriger le Sénat et Maison Blanche.

« Je pense que les gens veulent simplement quelque chose de plus nouveau et de plus frais », a déclaré May, qui est venu à l’USU de Pocatello, dans l’Idaho.

Theresa May n’a pas encore pris de décision concernant l’élection présidentielle de 2024, mais a déclaré qu’elle ne voterait pas pour Trump, qu’elle a qualifié de « criminel ». Mais elle a plutôt tendance à voter pour le candidat au Sénat le plus « conservateur sur le plan fiscal », a-t-il déclaré.

Crystal Moon, une libertarienne autoproclamée qui étudie la justice pénale, a déclaré avoir remarqué que beaucoup de ses pairs se rapprochaient du Parti démocrate parce qu’il est « plus éveillé ». Mais Moon a déclaré qu’elle et ses amis étaient repoussés par le Parti démocrate pour la même raison.

« Nous avons de fortes valeurs traditionnelles et nous voulons rester fidèles à cela, à nos familles traditionnelles, et tout le progressisme que nous ressentons est en fait préjudiciable, c’est pourquoi nous ne sommes pas vraiment enthousiastes car une grande partie de notre génération suit aveuglément ce que disent ses amis », a déclaré Moon.

Le Parti démocrate a appris à utiliser les médias sociaux pour influencer la jeune génération, tandis que le Parti républicain « organise toujours des rassemblements et des choses à l’ancienne », selon Moon, ce qui pourrait expliquer pourquoi le GOP semble moins populaire parmi les électeurs de son âge.

Comme Theresa May, Moon, originaire de l’Idaho, est « très insatisfaite des deux principaux partis » de l’élection présidentielle et a déclaré qu’elle voterait probablement pour un candidat tiers. Moon a déclaré qu’elle appréciait l’accent mis par Curtis sur l’innovation dans le domaine de l’énergie nucléaire et qu’elle souhaitait que les législateurs soient prêts à adopter des mesures de protection d’Internet pour les enfants.

L’étudiant de l’USU Jace Dart parle des prochaines élections lors de l’événement « Day on the Quad — Voter Registration » à Logan le mercredi 28 août 2024. | Jeffrey D. Allred, Deseret News

Quel parti attire le plus les jeunes de l’Utah ?

Jace Dart et Adam Hauber, deux amis de longue date originaires de Paradise, dans le comté de Cache, ont déclaré que la tendance libérale de leurs pairs en ligne ne représentait pas la « majorité silencieuse ». Dart, diplômé en comptabilité, et Hauber, diplômé en marketing, sont de fiers partisans de Trump qui croient que l’ancien président a mis en œuvre des politiques qui ont renforcé l’économie du pays et apaisé les tensions à l’échelle mondiale.

« Je ne connais pratiquement aucun électeur démocrate de mon âge », a déclaré Dart. « Je pense que la gauche est très présente dans les médias, ce qui peut la faire paraître plus importante. Et donc, peut-être que notre époque doit mieux se promouvoir. »

Hauber a déclaré qu’il avait été élevé dans l’idée de ne pas dépendre du gouvernement ni de s’attendre à des aides sociales. Le plus gros problème de sa génération, a-t-il déclaré, est qu’elle croit aux promesses des politiciens démocrates de gratuité de l’éducation universitaire et des soins de santé. Il a ajouté qu’il comprenait que les politiques du Parti républicain qui encouragent l’autonomie ne motivent peut-être pas les jeunes électeurs comme le font les promesses d’allègement de la dette universitaire.

« Les Républicains pourraient mieux communiquer avec les jeunes, mais c’est plus difficile », a déclaré Hauber. « Parce qu’ils ne veulent pas compromettre leurs valeurs en disant : « travaillez dur, tout n’est pas gratuit », mais ils veulent aussi attirer cette tranche d’âge vers le vote. »

Lisa et Rita Fuller ont déclaré qu’elles avaient été aliénées par le Parti républicain et qu’elles voteraient probablement pour Gleich. Les sœurs ont déclaré que leur éducation à Ogden était « assez progressiste » par rapport à la plupart des autres régions de l’Utah et les a amenées à considérer le gouvernement comme un moyen de surmonter les problèmes sociaux et économiques dont leur génération a hérité.

« L’avortement, les droits des femmes en particulier, la santé reproductive, tout cela fait partie des sujets qui m’intéressent le plus. Et puis il faut aussi tenir compte du coût de la vie », a déclaré Rita, qui étudie la médecine vétérinaire.

Lisa, qui étudie la physique, a déclaré que les jeunes de l’Utah auront de la chance s’ils peuvent un jour s’offrir une maison dans l’État. Mais les « droits reproductifs » sont également « en tête de liste » pour Lisa dans un monde post-Roe v. Wade. Comme Gleich, les sœurs Fuller considèrent que le plus grand fossé entre elles et l’establishment politique est générationnel.

« C’est la différence d’âge qui fait vraiment diverger les deux », a déclaré Lisa.

L’équipe de campagne de Gleich a annoncé qu’elle prévoyait d’organiser des événements d’inscription des électeurs dans chacune des universités publiques de l’Utah dans les semaines à venir. Gleich et Curtis débattront le 10 octobre. Les élections générales auront lieu le 5 novembre.