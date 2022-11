Les jeunes électeurs ont aidé les démocrates. Mais les experts diffèrent sur la quantité.

M. Bonier, de la société de données démocrate TargetSmart, a été parmi les premiers à constater une courbe ascendante du vote anticipé des jeunes. Dans une interview, il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’analyse de M. Shor, mais qu’il était beaucoup trop tôt pour faire des déclarations catégoriques sur ce qui s’était passé.

“Nous avons vu, au cours de la dernière semaine de vote anticipé, que le vote des jeunes a vraiment commencé à augmenter”, a-t-il déclaré, “ce qui suggérerait que l’idée que le vote des jeunes sortirait le jour du scrutin était valide”. Mais seule une analyse de tous les votes déterminera si c’était vrai.

Il y a une autre théorie, cependant, évoquée dans certains chiffres. Il fait valoir que le vote des jeunes était globalement en baisse par rapport à 2018 – mais plus élevé dans les États où cela comptait.

Les analystes de Circle, par exemple, ont conclu que si 27 % des jeunes électeurs se sont rendus dans tout le pays, ce nombre est passé à 31 % dans neuf États clés. Les républicains ont bien réussi dans trois – la Floride, la Caroline du Nord et l’Ohio – mais les six autres étaient tous des États où les démocrates ont remporté des victoires notables, comme le Michigan, le New Hampshire, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

M. Shi, de Voters of Tomorrow, a fait la même remarque. “Si vous regardez les États du champ de bataille, ce que nous voyons, ce sont de jeunes démocrates qui déferlent et de jeunes républicains qui restent à la maison.” Il a dit qu’il croyait que les positions extrémistes des candidats républicains dans ces États agaçaient les jeunes démocrates mais avaient l’effet inverse sur les républicains.

Dans le Wisconsin, le directeur du Parti démocrate de l’État, Ben Wikler, a proposé sa propre statistique : juste avant les élections de mi-mandat de 2018, l’État a revendiqué 654 000 électeurs inscrits de moins de 35 ans. Cette année, a-t-il déclaré, le chiffre comparable était de 783 000, soit 20 %. augmenter.

Il a déclaré que les règles permettant aux nouveaux électeurs de s’inscrire le jour même où ils ont voté ont entraîné une partie de la hausse, tout comme un effort intensif pour recruter de jeunes électeurs que le Parti démocrate de l’État a lancé en 2019.