Les jeunes électeurs ne soutiendront jamais les conservateurs “anti-UE et populistes”, préviennent les anciens ministres

Les conservateurs ne reconquériront jamais les jeunes électeurs en tant que parti anti-européen et populiste, ont averti d’anciens ministres du cabinet – alors qu’ils appelaient à la reconstruction des liens commerciaux avec l’UE.

Michael Heseltine a déclaré que les erreurs du Brexit seraient “une priorité à l’ordre du jour” si Liz Truss perd les prochaines élections générales, prédisant “un nouvel agenda pour plaire à une jeune génération”.

David Gauke a prédit un avenir sombre à long terme pour les conservateurs, avertissant qu’il avait du mal à attirer les “personnes nées après 1960” avant même que le mini-budget bâclé ne fasse chuter ses sondages ces derniers jours.

Il a déclaré lors d’une réunion marginale organisée par le Mouvement européen : « Il doit changer de direction et ne pas être un parti socialement conservateur, nationaliste et populiste. Il doit plaire aux électeurs plus libéraux.

L’ancien secrétaire au travail et aux retraites, qui a rompu avec les conservateurs à propos du Brexit, a appelé à “au moins un débat sensé sur l’adhésion à l’union douanière”, pour atténuer les dégâts du Brexit.

Mais, bien que la «logique économique» pointe dans cette direction, M. Gauke a déclaré à propos des perspectives d’une refonte conservatrice: «Y a-t-il un signe que cela se produise de manière imminente? Je ne suis pas si optimiste.

Lord Heseltine, ancien vice-Premier ministre, a déclaré que l’immigration et l’environnement étaient les «deux grands problèmes» pour l’avenir, ajoutant: «Il faudra un processus européen à ce sujet et nous devons en faire partie – pour le diriger .”

Le pair a déclaré qu’il ne souhaitait pas “prédire la disparition du Parti conservateur”, mais a déclaré que de nouveaux revirements de Kwasi Kwarteng seraient nécessaires pour relancer rapidement sa fortune.

« Cela nécessitera un exploit très impressionnant de leadership politique et cela doit commencer aujourd’hui. Comme cet après-midi », a-t-il déclaré lors de la réunion à Birmingham.

Lord Heseltine a exhorté le Premier ministre à ne pas emballer le cabinet avec des partisans fidèles, mais à retirer «le talent des banquettes arrière, pas les copains des banquettes arrière».

Il a dit qu’il y avait un court-termisme “épouvantable” en politique et que les dirigeants devaient s’y attaquer en nommant “des ministres qui savent ce qu’ils font”.

plus à venir