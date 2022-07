Les jeunes électeurs en ont assez de leurs dirigeants (beaucoup) plus âgés

Alexandra Chadwick s’est rendue aux urnes en 2020 dans le seul but d’évincer Donald J. Trump. Électeur de 22 ans pour la première fois, elle considérait Joseph R. Biden Jr. comme plus une sauvegarde qu’une personnalité politique inspirante, quelqu’un qui pourrait conjurer les menaces à l’accès à l’avortement, au contrôle des armes à feu et à la politique climatique.

Deux ans plus tard, alors que la Cour suprême a érodé les protections fédérales sur les trois, Mme Chadwick considère maintenant que le président Biden et d’autres dirigeants démocrates manquent à la fois d’imagination et de volonté pour riposter. Elle souligne un fossé générationnel – un fossé qu’elle a autrefois négligé mais qui semble maintenant caverneux.

“Comment allez-vous diriger votre pays avec précision si votre esprit est encore bloqué il y a 50, 60 ou 70 ans ?” Mme Chadwick, représentante du service client à Rialto, en Californie, a parlé des nombreux dirigeants septuagénaires à la tête de son parti. “Ce n’est plus la même chose, et les gens ne sont plus les mêmes, et vos vieilles idées ne fonctionneront plus aussi bien.”