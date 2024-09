Les jeunes électeurs de couleur de Caroline du Nord soutiennent largement Harris et Stein, selon un nouveau sondage

(Stephen Maturen/Getty Images)

Un changement parmi les jeunes électeurs de couleur de Caroline du Nord dynamise la base démocrate depuis que la vice-présidente Kamala Harris a obtenu la nomination du parti, selon Résultats du sondage publié jeudi par Les Américains d’origine asiatique de Caroline du Nord se rassemblent.

Il s’agit d’un « retournement majeur » dans le sentiment des électeurs et d’un changement notable par rapport à l’époque où le président Joe Biden était en tête de liste, selon l’enquête. Ce changement a contribué à remettre la Caroline du Nord en jeu en tant qu’État clé dans la bataille pour la Maison Blanche.

Le sondage révèle que 64 % des jeunes « BIPOC » (Noirs, autochtones, personnes de couleur) interrogés déclarent qu’ils voteront pour Harris, contre 19 % pour l’ancien président Donald Trump (soit un écart de 45 points). Sept pour cent ont déclaré ne pas être sûrs, et les 10 % restants se sont partagés entre les candidats Robert F. Kennedy, Jr., Jill Stein et Chase Oliver.

« L’écart d’enthousiasme observé plus tôt dans l’année parmi les jeunes électeurs noirs, autochtones et de couleur s’est non seulement réduit, mais s’est inversé de manière spectaculaire en faveur de la vice-présidente Harris », a déclaré Su Cho, responsable de la gestion des données du NCAAT. « Nous transformons cette vague d’enthousiasme en action éclairée, en veillant à ce que les jeunes noirs, autochtones et de couleur comprennent non seulement l’importance de leur vote, mais soient également en mesure de participer pleinement au processus démocratique. »

Selon le NCAAT, il y a 823 209 jeunes électeurs inscrits (âgés de 18 à 35 ans) en Caroline du Nord qui sont noirs, autochtones et de couleur.

Trump a remporté de justesse l’État de Tar Heel avec 1,3 % d’avance en 2020. La Caroline du Nord dispose de 16 voix électorales cette année, soit une augmentation d’une voix par rapport à la précédente élection présidentielle.

Le sondage a révélé que l’entrée de Harris dans la course a suscité l’enthousiasme des jeunes électeurs de couleur. Dans le sondage, 63 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient plus motivées à voter cette année depuis que Harris a remplacé Biden comme candidat démocrate à la présidence.

Les personnes interrogées ont déclaré que leurs principales priorités à traiter par le Congrès étaient le coût de la vie et l’inflation, le rétablissement des droits en matière de santé reproductive, ainsi que l’économie et l’emploi.

Au niveau de l’État, les personnes interrogées ont exprimé le souhait que les dirigeants élus prennent davantage de mesures pour lutter contre le coût de la vie, le coût des loyers et du logement, et pour protéger le droit à l’avortement.

En ce qui concerne leur opinion sur les politiciens de l’État, les personnes interrogées penchent également nettement vers le camp démocrate. La plupart des personnes interrogées se sont montrées favorables au gouverneur démocrate Roy Cooper, 53 % d’entre elles ayant une opinion favorable et seulement 15 % une opinion défavorable. 21 % étaient « neutres » et 12 % ne savaient pas qui il était.

Parmi les candidats à la course au poste de gouverneur de cette année, le lieutenant-gouverneur républicain Mark Robinson s’est avéré plus connu par les personnes interrogées que le procureur général démocrate Josh Stein, mais les « critiques négatives » de Robinson étaient beaucoup plus élevées.

Près de la moitié des répondants (47 %) ont exprimé une opinion défavorable de Robinson, tandis que seulement 7 % avaient une opinion favorable. Vingt-sept pour cent des répondants n’ont pas pu identifier Robinson et 19 % étaient neutres.

Bien que Stein soit inconnu de 33 % des répondants, l’enquête a révélé que 29 % d’entre eux avaient une opinion favorable, 27 % étaient neutres et seulement 11 % exprimaient une opinion défavorable.

Z to A Research a mené le sondage pour le compte de la NCAAT en interrogeant 620 électeurs inscrits de couleur de moins de 35 ans en Caroline du Nord du 30 juillet au 6 août. La marge d’erreur est de 3,94 points de pourcentage.