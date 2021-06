Les jeunes du Tamil Nadu entrent dans le livre indien des records pour avoir la langue la plus longue

K Praveen, un résident de Thiruthangal dans le district de Viruthunagar a été certifié comme ayant une langue de 10,8 cm de long de la pointe à la partie arrière lorsqu’elle est étendue, tandis qu’une longueur moyenne d’une langue masculine est estimée à environ 8,5 cm de long. L’étudiant en robotique BE, âgé de 20 ans, est entré dans le livre indien des records pour avoir la langue la plus longue d’Inde et pour avoir dessiné des images réalistes de personnalités avec sa langue et écrit des alphabets tamouls. Praveen s’entraîne également pour entrer dans le livre Guinness des records. Praveen a également une façon assez unique de peindre en utilisant sa langue. Il met un petit morceau de gant pour couvrir la moitié de sa langue, puis commence à écrire des lettres tamoules dans un tableau.

De même, il a également peint des portraits de nombreux dirigeants, dont le défunt président de l’Inde, Abdul Kalam. Il le peint magnifiquement et montre ses compétences extraordinaires telles qu’écrire des lettres tamoules avec sa langue, toucher son nez plusieurs fois avec la langue, toucher les coudes avec la langue et ainsi de suite.

La plupart des langues masculines moyennes poussent jusqu’à 8,5 cm et pour les femelles, elles mesurent 7,9 cm de long. Actuellement, le record du monde Guinness de la langue la plus longue du monde est de 10,1 cm. Pourtant, la langue de Praveen mesure 10,8 cm de long et il a fait divers exploits comme dessiner et écrire avec sa langue. Selon le livre indien des records, Praveen a la langue la plus longue de 10,8 cm en Inde, touchant son nez 110 fois en moyenne en une minute, ainsi que son coude 142 fois en moyenne en une minute et écrivant toutes les 247 lettres en langue tamoule en 1 heure 22 minutes et 26 secondes. Il détient le titre de Grand Maître du Livre des records d’Asie pour s’être touché le nez 219 fois en une minute, battant ainsi son propre record.

S’adressant à News 18 Tamil Nadu, Praveen a déclaré: «Même si mes réalisations ont été enregistrées en Inde, je cherche pourtant à faire connaître mon talent dans le monde entier. Cela ne serait possible que si le gouvernement du Tamil Nadu me fournissait de l’aide, car je ne pouvais pas exposer mes réalisations à l’échelle mondiale en raison du manque d’aide financière. Dans les jours à venir, j’ai l’intention d’écrire tous les 1330 Thirukkural pour le Livre Guinness des records en raison de ma fascination pour la langue tamoule. »

«Je m’entraîne aussi dur à toucher mes paupières avec ma langue. Je ferais certainement partie du Livre Guinness des records et ajouterais de la fierté au Tamil Nadu », a-t-il ajouté.

