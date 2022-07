Les “jeunes du parkour” en France luttent contre la pollution lumineuse, une enseigne à la fois

Le parkour était une tendance qui est devenue populaire au début des années 2000. Une vidéo récente faisant le tour de Twitter montre comment la tendance est de retour. Le parkour est une activité sportive où une personne va d’un point à un autre en effectuant certaines des actions les plus exagérées qui peuvent également inclure des acrobaties. La récente vidéo en provenance de France montre un groupe de garçons ramenant la tendance alors qu’ils marchent dans les rues de la ville et éteignent les lumières des enseignes de magasins. La vidéo partagée sur Twitter la semaine dernière montre comment le groupe de garçons a effectué des acrobaties impressionnantes et a escaladé les murs pour atteindre l’interrupteur et éteindre les enseignes du magasin.

La vidéo montre comment les garçons ont escaladé les murs et ont même aidé leurs amis à les soulever, à atteindre l’interrupteur et à éteindre les lumières. Les spectateurs impressionnés ont même applaudi le groupe pour leurs compétences irréprochables.

Partageant la vidéo sur le site de microblogging, un utilisateur a écrit : « Éteignez la lumière ». Certains ont même souligné à quel point éteindre les lumières la nuit faisait partie des économies d’électricité et de la réduction de la pollution lumineuse, qui est devenue une menace croissante dans les grandes villes. L’un des utilisateurs a commenté: “Éteignez-vous pour sauver la planète.”

Un autre utilisateur a commenté : « Absolument ça ! Les villes du monde entier sont illuminées de mille feux simplement pour continuer à crier des sollicitations commerciales à travers une nuit sans peuple. Il est tout à fait possible d’avoir un éclairage de sécurité sans ce gaspillage total d’énergie.

Alors que certains utilisateurs ont trouvé dans la vidéo une représentation réelle de jeux vidéo où les joueurs effectuent des actions similaires, un utilisateur a appelé la vidéo “Assassin’s Creed Infinity”.

Un autre utilisateur a tweeté : “Ils ont enfin trouvé un moyen de rendre le parkour cool.”

Un commentaire disait: “La vraie vie Spiderman, un héros de la classe ouvrière.”

“J’espère que cette cascade deviendra extrêmement virale, tout est trop brillant”, a tweeté un autre utilisateur.

Certains espèrent même que cette tendance se rattrapera dans davantage de villes, car la pollution lumineuse et la conservation de l’énergie deviennent une préoccupation croissante.

