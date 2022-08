Les jeunes du comté de Kendall présentent des projets STEM et artistiques lors des spectacles du 4-H d’août – Shaw Local

Note de l’éditeur : Ceci est la partie 2 des résultats 4-H de 2022 Comté de Kendall Spectacles 4-H. La partie 1 présentait les résultats de l’exposition d’animaux.

Les jeunes locaux ont partagé leurs talents, leurs compétences et leurs connaissances grâce à des projets 4-H lors des spectacles 4-H du comté de Kendall en août au champ de foire du comté de Kendall.

« La saison des spectacles 4-H est une partie importante – et amusante – de chaque été pour nos membres », a déclaré Kim Eisnaugle, coordonnatrice du programme de développement des jeunes 4-H. “Ils peuvent démontrer ce qu’ils ont appris et accompli tout au long de l’année et créer des souvenirs avec leurs amis et leur famille.”

Grâce à leurs projets 4-H, les membres essaient de nouvelles choses, acquièrent des connaissances et développent des compétences de vie pour les aider maintenant et à l’avenir. Ils peuvent explorer des centaines de projets dans sept domaines d’études – sciences animales, développement de carrière et de leadership, arts créatifs, sciences de l’environnement, engagement civique mondial, mode de vie sain et nutrition, et STEM. Le processus de jugement de la conférence 4-H offre aux jeunes une expérience et des commentaires pour continuer à grandir et à découvrir l’année prochaine.

Pour les sœurs Emily et Sydney Reppy, cela a marqué leur dernière saison de spectacle 4-H. Ils ont dit qu’ils apprécient non seulement les compétences de projet qu’ils ont acquises au fil des ans, mais aussi d’autres expériences 4H.

« Les 4-H sont une façon de s’impliquer dans votre communauté. J’ai acquis de nombreuses compétences de vie grâce au service et aux opportunités d’apprentissage que les 4-H m’ont fournies », a déclaré Sydney.

Emily a ajouté : « Pour moi, les 4-H sont une opportunité de développement personnel. Cela m’a donné la chance d’apprendre et d’enseigner aux autres par le leadership et le service. »

Les deux prévoient de revenir et de faire du bénévolat avec les 4-H de l’Illinois l’année prochaine, et ils ne sont pas seuls.

Chaque été, des dizaines de membres adultes de la communauté redonnent aux 4-H en partageant leur temps et leur expertise pour juger ou animer des spectacles 4-H, ou en parrainant des prix, tels que des trophées ou des bannières. Plusieurs membres et organisations de la communauté contribuent également à l’ensemble des spectacles 4-H du comté de Kendall pour compenser les dépenses supplémentaires.

« Nous apprécions grandement tous nos incroyables bénévoles pour avoir donné à nos jeunes cette expérience de croissance positive », a déclaré Eisnaugle. “Merci à nos sponsors du spectacle et des récompenses 4-H du comté de Kendall pour votre soutien aux programmes et pour avoir reconnu le travail acharné et le dévouement de nos jeunes 4-H.”

Les résultats de l’exposition générale du projet 4-H de la foire du comté de Kendall 2022 sont répertoriés par domaine de projet, nom de membre 4-H et club 4-H.

4-H’er Jenna Green d’Oswego présente son projet d’héritage familial au bénévolat d’Anne Sears de Plano lors de la conférence 4-H du comté de Kendall au parc des expositions du comté de Yorkville. (photo fournie par le bureau d’extension de l’Université de l’Illinois)

Prix ​​d’excellence

Sciences animales : Annie Ralston, Club 4-H Denim and Dust

Engagement civique : Jenna Green, Renegades, Rebels and Rogues 4-H Club ; Tawney Kellogg, Barn and Beyond 4-H Club

Arts créatifs | Vêtements et couture : Elizabeth Vickery, Stagecoach Trailblazers 4-H Club; Jenna Green, Renegades, Rebels and Rogues 4-H Club; Annabella Lovero, Club 4-H La Menu Modèle; Allison Wallin, Club 4-H des Attrapeurs de rêves; Ania Nelson, Stagecoach Trailblazers Club 4-H

Arts créatifs | Photographie : Lilianna Casbarian, Spanglish 4-H Club; Tawney Kellogg, Barn and Beyond 4-H Club; Emily Reppy, Seward Kids and Critters 4-H Club

Arts créatifs (comprend l’écriture créative, les communications, le design d’intérieur) : Jenna Green, Renegades, Rebels and Rogues 4-H Club ; Annabelle Reeder, Club 4-H espagnol

Environnement (comprend les ressources naturelles, les aventures en plein air, la faune, l’entomologie, la géologie) : Hannah Severson, Boots, Blue Jeans et Bows 4-H Club; Matias Habib, club 4-H des Mighty Ones de Millbrook; Anna Green, Renegades, Rebels and Rogues 4-H Club

Systèmes alimentaires (comprend les cultures, la floriculture, l’horticulture et les sciences des plantes et des sols) : Michael Fitzgerald, Barn and Beyond 4-H Club ; Ty Steffen, club 4-H pour enfants du comté de Kendall ; Annie Ralston, Club 4-H Denim and Dust; Natalie Walsh, Club 4-H de la ville et de la campagne de Lisbonne

Mode de vie sain (comprend les aliments, la cuisine, la nutrition sportive, le développement de l’enfant et la santé) : Lily Westphal, Kendall County Country Kids 4-H Club ; Nathanael Vickery, Club 4-H Stagecoach Trailblazers; Sydney Reppy, Seward Kids and Critters 4-H Club; John Kellogg, Barn and Beyond Club 4-H Club 4-H; Madisyn Glenn, Stagecoach Trailblazers 4-H Club; Grace Homerding, club 4-H pour enfants du comté de Kendall

STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) : Emerson Casbarian, Spanglish 4-H Club ; Emily Reppy, Seward Kids and Critters 4-H Club; Nathan Kwiatkowski, Barn and Beyond 4-H Club; Michael Fitzgerald, Barn and Beyond 4-H Club; Lukas Kwiatkowski, Barn and Beyond 4-H Club; Nathanael Vickery, Club 4-H Stagecoach Trailblazers; Cameron Rodriguez, bottes, jeans bleus et nœuds Club 4-H

Arts visuels : Ava DeBolt, Stagecoach Trailblazers 4-H Club; Emily Reppy, Seward Kids and Critters 4-H Club; Sydney Reppy, Seward Kids and Critters 4-H Club; Elizabeth Vickery, Stagecoach Trailblazers 4-H Club; Ava Perreault, Rebels, Renegades et Rogues 4-H Club; Thérèse Krysciak, Club 4-H Little Rockets; Madisyn Glenn, Stagecoach Trailblazers Club 4-H

Délégués et suppléants de la foire d’État

De nombreux jeunes 4-H du comté de Kendall ont eu l’occasion de représenter leurs communautés lors du spectacle d’État des 4-H de l’Illinois le 14 août à Springfield.

Délégués : Emerson Casbarian, Spanglish 4-H Club; Lilianna Casbarian, Club 4-H espagnol; Ava DeBolt, Stagecoach Trailblazers 4-H Club; Ximena DelToro, club 4-H des Little Rockets; Michael Fitzgerald, Barn and Beyond 4-H Club; Madisyn Glenn, Stagecoach Trailblazers 4-H Club; Anna Green, Renegades, Rebels and Rogues 4-H Club; Jenna Green, Renegades, Rebels and Rogues 4-H Club; Matias Habib, club 4-H des Mighty Ones de Millbrook; Grace Homerding, club 4-H pour enfants du comté de Kendall ; Jack Homerding, club 4-H pour enfants du comté de Kendall ; Jacob Homerding, club 4-H pour enfants du comté de Kendall ; Alivia Kellogg, Boots, Blue Jeans, and Bows 4-H Club; John Kellogg, Barn and Beyond 4-H Club; Tawney Kellogg, Barn and Beyond 4-H Club; Thérèse Krysciak, Club 4-H Little Rockets; Nathan Kwiatkowski, Barn and Beyond 4-H Club; Annabella Lovero, Club 4-H LaMenu Modelle; Katherine Marchese, Renegades, Rebels et Rogues 4-H Club; Ania Nelson, club 4-H Stagecoach Trailblazers; Michaela Persico, Rockin’ KCs 4-H Club; Annie Ralston, Club 4-H Denim and Dust; Annabelle Reeder, Club 4-H espagnol; Emily Reppy, Seward Kids and Critters 4-H Club; Sydney Reppy, Seward Kids and Critters 4-H Club; Cameron Rodriguez, Boots, Blue Jeans, and Bows 4-H Club; Hannah Severson, Boots, Blue Jeans, and Bows 4-H Club; Jacob Severson, Boots, Blue Jeans, and Bows 4-H Club; Toby Steffen, club 4-H pour enfants du comté de Kendall ; Ty Steffen, club 4-H pour enfants du comté de Kendall ; Adelle Vickery, Club 4-H Stagecoach Trailblazers; Elizabeth Vickery, Stagecoach Trailblazers 4-H Club; Nathanael Vickery, Club 4-H Stagecoach Trailblazers; Carter Westphal, club 4-H pour enfants du comté de Kendall ; Lily Westphal, club 4-H pour enfants du comté de Kendall

Suppléants : Clair Anderson, Millbrook Mighty Ones 4-H Club; Michael Fitzgerald, Barn and Beyond 4-H Club; Anna Green, Renegades, Rebels and Rogues 4-H Club; Jenna Green, Renegades, Rebels and Rogues 4-H Club; Sofie Heidrich, Barn and Beyond 4-H Club; John Kellogg, Barn and Beyond 4-H Club; Lukas Kwiatkowski, Barn and Beyond 4-H Club; Annabella Lovero, Club 4-H LaMenu Modelle; Abigail Munar, club 4-H Millbrook Mighty Ones; Ava Perrault, Renegades, Rebels et Rogues 4-H Club; Michaela Persico, Rockin’ KCs 4-H Club; Annabelle Reeder, Club 4-H espagnol; Emily Reppy, Seward Kids and Critters 4-H Club; Hannah Severson, Boots, Blue Jeans, and Bows 4-H Club; Leah Thanepohn, club 4-H pour enfants du comté de Kendall ; Nathanael Vickery, Club 4-H Stagecoach Trailblazers; Brooklyn Wallin, le club 4-H Dream Catchers; Natalie Walsh, Club 4-H de la ville et de la campagne de Lisbonne

« Les programmes et les expériences 4-H s’efforcent d’aider les jeunes à acquérir un sentiment d’appartenance, à développer leur indépendance, à redonner à leurs communautés et à maîtriser leurs compétences », a déclaré Eisnaugle. “Les spectacles annuels des 4-H à la foire rassemblent tout cela alors que nous célébrons la fin de cette année 4-H et envisageons une nouvelle année 4-H à l’automne.”