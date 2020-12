Des histoires inspirantes de personnes défiant toute attente et travaillant dur jour et nuit pour réaliser leurs rêves nous parviennent et touchent nos cœurs chaque jour. Une autre histoire inspirante qui a gagné les cœurs sur Internet est celle d’une Balbanka Tiwari, 28 ans, originaire du village de SundarpurBarja à Arrah, Bihar. Appartenant à une famille d’agriculteurs, Tiwari est diplômé de l’Académie des officiers militaires indiens (IMA) après des années de dur labeur et de lutte.

Il est passé du statut de sepoy à celui d’officier de l’armée indienne devant sa femme, sa mère et sa fille de quatre mois, qui ont toutes assisté à la cérémonie les larmes aux yeux.

En raison de la pandémie, du verrouillage et de son horaire d’entraînement, Tiwari n’a pas pu rentrer chez lui pour assister à la naissance de sa fille. Il a finalement vu son tout petit pour la première fois le 12 décembre lors de sa cérémonie. Sa mère, Munni Devi, a déclaré que son fils avait beaucoup lutté et avait commencé à travailler à l’âge de 16 ans pour subvenir aux besoins de la famille. Il travaillait pendant 12 heures juste pour gagner Rs 50 à Rs100 par jour. Le fils du fermier a également dit que seuls « le courage et la foi » l’ont amené jusqu’ici.

Dans conversation avec TOI, Tiwari a partagé l’histoire de sa vie dans laquelle il a mentionné qu’il avait déménagé à Rourkela à Odisha pour trouver une meilleure perspective d’emploi et qu’il travaillait dans une usine qui coupait des ressorts et des tiges de fer. Ensuite, il a rejoint une usine namkeen, tout en poursuivant ses études, en prenant des cours et en étudiant pour rejoindre l’armée. Partageant comment il a été inspiré par son parent qui était un jawan dans l’armée, Tiwari a déclaré qu’il était fasciné par le respect que ce parent recevait dans leur village.

Tiwari a réussi l’examen d’entrée du Centre des ingénieurs en électronique et mécanique (EME) de l’armée de terre à Bhopal lors de sa deuxième tentative en 2012. Après avoir travaillé comme jawan pendant 5 ans, il s’est préparé aux examens du Collège des cadets de l’Armée pour transiter de sépoï. à l’officier. Et après des années de travail acharné, il l’a craqué en 2017. Incapable de contenir son bonheur, il a également dit qu’il est si heureux qu’il peut maintenant servir la nation en tant qu’officier et que son père prendrait le journal le matin et le raconterait tout le monde autour que son fils a rendu leur village fier.