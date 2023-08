Les jeunes disent que c’est le facteur n°1 pour créer de la richesse

Le facteur le plus important pour créer de la richesse : votre salaire, selon 67 % des millennials et de la génération Z, un récent sondage de la société de services financiers Empower trouvé. Les jeunes générations ont choisi le salaire plutôt que d’autres facteurs de création de richesse, comme le fait de ne pas avoir de dettes, la stabilité de l’emploi et de vivre en dessous de ses moyens.

Toutefois, pour le consommateur ordinaire, devenir riche nécessite généralement une stratégie à plus long terme. Cela peut inclure un certain nombre d’éléments, tels que la budgétisation, l’investissement et la bonne gestion de votre argent.

Votre salaire à lui seul en dit peu sur votre richesse globale. Un salaire élevé peut indiquer une meilleure situation financière, mais si vous n’utilisez pas cet argent efficacement, il ne contribuera peut-être pas beaucoup à votre valeur nette.

« La véritable clé pour créer de la richesse est vraiment la part de ce chèque que vous conservez », a déclaré à CNBC Make It Scot Johnson, analyste financier agréé et directeur des investissements chez Adell, Harriman and Carpenter Inc.

Vous pouvez conserver une partie de cette somme sur un compte d’épargne – vous devriez toujours Conservez des réserves de liquidités en cas d’urgence, mais investir dans des actifs comme des actions, des obligations ou des biens immobiliers aidera votre argent à fructifier à long terme.

Si l’argent que vous économisez se trouve juste sous votre matelas, votre pouvoir d’achat pourrait diminuer avec le temps en raison de l’inflation. Mais investir dans des fonds indiciels à faible coût est une méthode éprouvée et approuvée par les millionnaires pour créer de la richesse avec pratiquement n’importe quel revenu.

Les fonds indiciels sont un moyen pratique d’investir car ils sont souvent peu coûteux et vous offrent une exposition à une variété d’actions, créant ainsi une diversification automatique. De cette façon, votre portefeuille n’est pas lié au succès de quelques entreprises spécifiques, ce qui lui permet de mieux résister à toute volatilité des marchés.

Même si vous ne pouvez pas vous permettre d’économiser beaucoup d’argent, c’est une bonne idée de prendre l’habitude d’investir ce que vous pouvez. Contrairement à l’argent déposé sur votre compte courant, les investissements bénéficient du pouvoir des intérêts composés, qui se produisent lorsque les intérêts s’accumulent sur vos rendements ainsi que sur votre investissement initial, de sorte que votre argent croît plus rapidement.

« Créer de la richesse revient à équilibrer la vie ici et maintenant et à mettre de côté de grandes économies pour croître pour vous », explique Johnson. « Plus ces économies augmentent longtemps pour vous, plus cette pile a de chances de devenir importante. »

