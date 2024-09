Les jeunes de Vancouver signalent une santé mentale plus mauvaise et une consommation réduite de substances

MCCRÉARY La Centre Society a publié lundi les résultats de l’enquête sur la santé des adolescents de la Colombie-Britannique (BC AHS) de 2023 à Vancouver. Les résultats de l’enquête menée auprès des jeunes de 12 à 19 ans ont montré que la plupart des jeunes de la région ont jugé leur santé générale comme bonne ou excellente (74 %), ainsi que leur santé mentale.

Toutefois, comme dans toute la province, les évaluations positives de santé et de bien-être ont diminué au cours de la dernière décennie. Par exemple, 63 % des répondants ont déclaré que leur santé mentale était bonne ou excellente, contre 75 % en 2018 et 81 % en 2013. On a également constaté une baisse par rapport à cinq ans plus tôt chez les répondants qui estimaient que leur vie se déroulait bien (65 % contre 70 % en 2018), qui se sentaient heureux la plupart du temps ou tout le temps (60 % contre 64 %) et qui pouvaient nommer quelque chose dans lequel ils étaient bons (70 % contre 74 %).

Parallèlement, on a constaté une augmentation du nombre d’étudiants locaux qui s’étaient délibérément coupés ou blessés au cours de l’année écoulée (22 % contre 16 % en 2018) et qui ont déclaré qu’ils avaient l’impression de ne pas pouvoir bien ou très bien gérer le stress dans leur vie (49 % contre 54 %).

La directrice générale de la McCreary Centre Society, la Dre Annie Smith, a commenté les résultats : « Je pense que ces résultats peuvent nous inciter à réfléchir à la façon dont nous pouvons mieux soutenir les jeunes qui éprouvent des difficultés. Nous avons constaté que 17 % des jeunes estimaient avoir besoin d’accéder à un soutien en santé mentale au cours de la dernière année, mais ne l’ont pas fait. Cela signifie que près d’un jeune sur six à Vancouver ne reçoit pas les soins dont il estime avoir besoin, et la raison la plus courante pour laquelle ils nous disent ne pas chercher à obtenir de soins est qu’ils ne veulent pas que leurs parents le sachent. »

Smith a ajouté : « Près d’un jeune sur cinq a également déclaré que ses parents ne voulaient pas l’accueillir, ce qui est particulièrement inquiétant car lorsque nous avons demandé aux jeunes à qui ils s’adressaient lorsqu’ils avaient besoin d’informations fiables sur la santé mentale, la réponse la plus courante était qu’ils s’adressaient à leur famille. Ces résultats soulignent vraiment la nécessité pour nous d’aider les familles à acquérir les compétences nécessaires pour soutenir leurs enfants lorsqu’ils ont des problèmes de santé mentale, et d’aider les parents à comprendre et à surmonter leurs éventuelles hésitations. »

Les jeunes de Vancouver ont toujours été moins susceptibles que les jeunes de la Colombie-Britannique de consommer des substances et cela demeure le cas, car ils étaient moins susceptibles d’avoir vapoté (19 % contre 26 % en Colombie-Britannique), fumé du tabac (10 % contre 15 %), essayé l’alcool (31 % contre 38 %) et consommé du cannabis (15 % contre 22 %). Environ 1 jeune sur 5 ayant consommé des substances a déclaré que la dernière fois qu’il l’avait fait, c’était parce qu’il était stressé, et un pourcentage similaire a consommé des substances parce qu’il se sentait triste.

Smith a déclaré : « La plupart des jeunes de Vancouver n’ont jamais essayé de substances et, parmi ceux qui en ont essayé, la majorité ne consomment pas régulièrement. Cependant, nous constatons que les jeunes qui en consomment le font pour des raisons très différentes. Ces informations peuvent être utiles lorsque nous envisageons de parler de leur consommation de substances aux jeunes. La conversation est très différente avec un jeune qui consomme pour essayer de gérer ses émotions, ou avec quelqu’un qui consomme parce que ses amis le font, parce qu’il se sent obligé de le faire ou parce qu’il pense que ce sera amusant. »

Pour lire les résultats complets pour Vancouver, visitez : mcs.bc.ca/pdf/2023_bcahs_vancouver.pdf

L’enquête BC AHS 2023 a été menée auprès d’environ 38 500 jeunes âgés de 12 à 19 ans dans 59 des 60 districts scolaires de la Colombie-Britannique. L’enquête a été élaborée en consultation avec des jeunes, des parents et d’autres experts en santé des jeunes. Ce rapport est l’un des 16 rapports régionaux sur les résultats de l’enquête BC AHS 2023. Il présente les données fournies par les élèves de la 7e à la 12e année de la Vancouver Health Service Delivery Area (HSDA), y compris les élèves du Vancouver School District et du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. L’enquête a été menée en sept vagues depuis 1992, et les élèves de Vancouver ont participé à chaque vague.

Quelques conclusions clés pour Vancouver :

* Les étudiants ont le plus souvent déclaré être d’origine est-asiatique (40 % contre 17 % à l’échelle provinciale). Cependant, les jeunes étaient moins susceptibles que lors des années d’enquête précédentes de s’identifier comme étant d’origine est-asiatique (47 % en 2018 et 2013). Par rapport à 5 ans plus tôt, on a constaté une augmentation du nombre d’étudiants s’identifiant comme européens (31 % contre 26 % en 2018) et latino-américains, sud-américains ou centraméricains (7 % contre 5 %).

* Les jeunes de la région étaient moins susceptibles que les jeunes de la Colombie-Britannique d’être nés au Canada (69 % contre 77 % à l’échelle provinciale) et étaient plus susceptibles de parler une langue autre que l’anglais à la maison au moins une partie du temps (72 % contre 54 %).

* Les jeunes de Vancouver étaient plus susceptibles de s’identifier comme appartenant à une minorité de genre et/ou sexuelle que lors des années d’enquête précédentes. Par exemple, le pourcentage de ceux qui s’identifiaient comme hétérosexuels est passé de 82 % en 2018 à 72 %.

* Les jeunes de Vancouver étaient moins susceptibles que ceux de la Colombie-Britannique d’occuper un emploi rémunéré pendant l’année scolaire (22 % contre 32 %). Parmi ceux qui travaillaient, les jeunes de la région étaient plus susceptibles de déclarer travailler pour contribuer au revenu de leur famille (18 % contre 12 % à l’échelle provinciale).

* Les jeunes ont le plus souvent eu recours à des soins de santé par l’intermédiaire d’un médecin de famille au cours de la dernière année, mais ils étaient moins susceptibles d’avoir eu recours à un médecin de famille que les jeunes de Vancouver cinq ans plus tôt (55 % contre 64 % en 2018).

* Les jeunes de Vancouver étaient moins susceptibles que ceux de la Colombie-Britannique de participer au moins une fois par semaine à des activités physiques parascolaires, comme des sports informels (44 % contre 53 % à l’échelle provinciale) et des sports extrêmes (8 % contre 12 %). De plus, ils étaient plus susceptibles de ne pas savoir nager que les jeunes de la province (11 % contre 9 %).

* À l’image des résultats provinciaux, les jeunes de la région étaient généralement moins susceptibles que ceux d’il y a cinq ans de se sentir connectés à l’école (p. ex., 57 % se sentaient partie prenante de leur école contre 61 % en 2018) et de s’y sentir en sécurité (65 % contre 75 % en 2018). Ils étaient également moins susceptibles de se sentir connectés à leur communauté (37 % se sentaient assez ou très connectés contre 40 % en 2018).

* À l’échelle provinciale, on a observé une diminution par rapport à 2018 du nombre de jeunes qui prévoyaient poursuivre leurs études au-delà du secondaire. À Vancouver, 83 % prévoyaient aller au collège, à l’université ou dans une école de métiers. Ce pourcentage était comparable à celui d’il y a cinq ans et supérieur au taux observé dans toute la Colombie-Britannique (77 %).

* Au fil du temps, on a observé une augmentation du nombre de jeunes qui ont déclaré avoir dans leur entourage des adultes qui les soutenaient et à qui ils pouvaient s’adresser s’ils avaient un problème grave. Il s’agissait notamment d’un adulte de leur famille (73 % contre 68 % en 2018) et d’un adulte extérieur à leur famille (29 % contre 24 %).

* Les résultats de l’enquête locale mettent en évidence certains facteurs pouvant avoir un effet négatif sur la santé et le bien-être, comme le fait de vivre dans la privation, ainsi que l’importance de l’exercice, du sommeil et de l’accès à une alimentation saine. Les résultats démontrent également l’importance pour les jeunes de se sentir connectés à leur famille, à leur culture, à leur école et à leur communauté.