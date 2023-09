Les jeunes de Summerland assument la responsabilité d’insultes racistes

Un jeune de Summerland a assumé la responsabilité d’une récente insulte raciste affichée sur un panneau de l’école secondaire de Summerland.

Le 14 septembre, le jeune s’est volontairement arrêté au détachement de la GRC de Summerland pour assumer la responsabilité de son acte.

L’incident de vandalisme sur une enseigne s’est produit le 10 septembre lorsqu’une insulte raciste a été affichée sur la lettre mobile. L’insulte a été vue le matin du 10 septembre et a été rapidement supprimée.

Le jeune a déclaré que l’intention était de faire une farce et qu’il ne voulait pas que cela soit perçu comme un crime haineux ou pour nuire à la communauté, a indiqué la GRC.

«Nous apprécions que les jeunes se manifestent et reconnaissent son erreur. Le jeune avait des remords et comprenait la gravité de ses actes », a déclaré le cap. Sean Hall du détachement de la GRC de Summerland. « Il est important que notre communauté se souvienne de la valeur du dialogue ouvert, de la compréhension et de l’éducation dans ces situations. »

Après une enquête approfondie et compte tenu des circonstances, aucune accusation ne sera portée en lien avec cet incident, a indiqué la GRC.

La GRC de Summerland encourage les membres de la communauté à continuer de favoriser un environnement d’acceptation, de compréhension et de respect.

L’insulte sur le panneau de l’école n’est pas la seule expression récente de haine à Summerland. Une insulte similaire a été peinte à la bombe sur le mur du lycée et sur les courts de tennis de l’école en juin. Puis, les 1er et 2 juillet, un drapeau de la Fierté a été arraché d’une église. Fin août, un passage pour piétons de la fierté sur la rue Main a été dégradé et une insulte raciste a été peinte sur le passage pour piétons.

