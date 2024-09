Les jeunes de l’Île du Sud sont moins positifs à l’égard de la santé mentale : enquête

L’enquête 2023 sur la santé des adolescents de la Colombie-Britannique a révélé que 58 pour cent des jeunes de la région jugeaient leur santé mentale bonne ou excellente, contre 71 pour cent en 2018.

L’enquête 2023 sur la santé des adolescents en Colombie-Britannique, menée par la McCreary Society, a révélé que 58 pour cent des jeunes de la région évaluaient leur santé mentale comme bonne ou excellente, contre 71 pour cent en 2018 et 80 pour cent en 2013.

L’enquête à l’échelle de la Colombie-Britannique a été publiée en février et 16 rapports régionaux, dont celui du sud de l’île de Vancouver, ont été publiés vendredi. Les résultats du sud de l’île de Vancouver proviennent des élèves des districts scolaires du Grand Victoria, de Sooke, de Saanich et des Îles Gulf.

Un peu plus d’un quart des adolescents interrogés ont déclaré souffrir d’un trouble anxieux.

Ils sont également plus susceptibles que les autres jeunes de la Colombie-Britannique d’avoir essayé le tabac, l’alcool et le cannabis.

La McCreary Society, une organisation à but non lucratif dédiée à l’amélioration de la santé des jeunes de la province grâce à la recherche et à l’évaluation, a réalisé l’enquête sept fois depuis 1992, la précédente ayant été réalisée en 2018.

L’enquête de 2023, menée dans les écoles par des infirmières de la santé publique, a porté sur environ 38 500 jeunes âgés de 12 à 19 ans dans 59 des 60 districts scolaires de la Colombie-Britannique.

La directrice exécutive de la McCreary Society, Annie Smith, a déclaré que l’enquête de 2023 était la première depuis la pandémie de COVID-19 « et je pense qu’elle met vraiment en évidence l’impact que cela a eu sur certains jeunes ».

« Il était inquiétant de constater dans cette région qu’un quart des élèves avaient manqué l’école au cours du mois dernier en raison de leur santé mentale », a déclaré Smith. « Et 20 pour cent ne participaient pas à des sports ou à d’autres activités parascolaires parce qu’ils se sentaient trop anxieux ou déprimés. »

Smith a ajouté que plus de la moitié des jeunes interrogés dans la région qui ressentaient le besoin d’accéder à des services de santé mentale ne voulaient pas que leurs parents le sachent – ​​et 14 pour cent ont déclaré que leurs parents avaient refusé de les demander de l’aide.

«Je pense que cela nous montre que nous devrions travailler avec les jeunes et leurs familles pour lutter contre toute stigmatisation ou toute préoccupation qu’ils ont concernant l’accès aux soutiens», a-t-elle déclaré. « Nous devons nous assurer que tous ceux qui estiment avoir besoin d’aide savent où obtenir cette aide et qu’ils peuvent la contacter. »

Une conclusion positive est qu’un plus grand nombre de jeunes ont déclaré avoir un adulte vers qui se tourner en cas de problème grave qu’il y a cinq ans, a déclaré Smith.

Soixante-quinze pour cent des répondants du sud de l’île de Vancouver ont déclaré avoir un adulte de confiance dans leur vie, contre 71 pour cent lors de l’enquête de 2018.

« Avoir des adultes qui les soutiennent dans leur vie peut être un énorme facteur de protection pour les jeunes. Il était donc encourageant de constater que la majorité des jeunes avaient au moins un adulte à qui s’adresser en cas de crise », a déclaré Smith.

« Nous savons que les jeunes sont beaucoup plus susceptibles de faire état de résultats positifs s’ils ont un tel adulte dans leur vie. Ils sont non seulement plus susceptibles de faire état d’une santé et d’un bien-être positifs aujourd’hui, mais sont également plus susceptibles d’avoir de l’espoir et d’avoir des projets positifs pour l’avenir.

Toujours dans le rapport régional, 81 pour cent des hommes ont déclaré une bonne ou une excellente santé globale, contre 69 pour cent des femmes et 44 pour cent des jeunes non binaires.

Comme c’était le cas pour les résultats provinciaux, le rapport régional pour le sud de l’île de Vancouver a révélé que les jeunes étaient moins susceptibles qu’il y a cinq ans de déclarer se sentir liés à leur famille — 54 pour cent, en baisse par rapport à 60 pour cent en 2018.

Le rapport régional révèle également que 65 pour cent des personnes interrogées se sentent en sécurité à l’école, contre 77 pour cent en 2018, tandis que 70 pour cent ont déclaré avoir trois amis proches ou plus, contre 82 pour cent en 2018.

