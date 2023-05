Les jeunes de la Colombie-Britannique envoient au gouvernement fédéral 90 lettres d’accompagnement pour de «bons emplois verts» pour lutter contre la crise climatique

L’organisateur Manvi Bhalla (cinquième à partir de la gauche) et une délégation de jeunes remettent 90 lettres d’accompagnement demandant un « Youth Climate Corps » encore à créer à la directrice de circonscription Bernadette Kudzin (à gauche) devant le bureau de circonscription de la députée du Delta Carla Qualtrough à Ladner le Lundi 8 mai 2023. (Photo soumise) L’organisateur Manvi Bhalla (cinquième à partir de la gauche) et une délégation de jeunes remettent 90 lettres d’accompagnement demandant un « Youth Climate Corps » encore à créer à la directrice de circonscription Bernadette Kudzin (à gauche) devant le bureau de circonscription de la députée du Delta Carla Qualtrough à Ladner le Lundi 8 mai 2023. (Photo soumise) Bernadette Kudzin (deuxième à gauche), directrice de circonscription de Delta Mp Carla Qualtrough, s’entretient avec Manvi Bhalla (quatrième à partir de la gauche), organisateur d’une délégation de jeunes qui ont remis 90 lettres de motivation pour une demande de « Youth Climate Corps » au bureau de circonscription de Qualtrough à Ladner le lundi 8 mai 2023. (Photo soumise)

Des dizaines de jeunes se sont réunis pour demander au gouvernement fédéral de fournir aux jeunes Canadiens de « bons emplois verts » qui répondent à la crise climatique.

Le 8 mai, un groupe de jeunes a remis 90 lettres d’accompagnement de partout au Canada au bureau de circonscription de Delta de la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, des candidatures pour un « Youth Climate Corps » qui n’a pas encore été créé.

Le groupe – stimulé par un appel à l’action lancé par le Climate Emergency Unit (CEU), un projet de l’Institut David Suzuki lancé par l’auteur et ancien directeur du bureau de la Colombie-Britannique du Centre canadien de politiques alternatives Seth Klein – appelle à la création d’un programme d’action climatique financé par le gouvernement fédéral qui fournirait à toute personne de 35 ans et moins des emplois rémunérés qui répondent aux besoins identifiés par la communauté.

« Nous sommes prêts pour un programme gouvernemental qui nous offre un travail significatif sur le climat, mais toutes nos options restent petites, courtes et sans possibilité de se transformer en carrières durables », a déclaré l’organisateur Manvi Bhalla dans un communiqué de presse. « La crise climatique est là. Les jeunes comprennent la nécessité d’une mobilisation massive des travailleurs pour adapter nos communautés et accélérer les efforts d’atténuation. Il est temps que le gouvernement agisse en conséquence.

« Les jeunes ont pris leur avenir en main en postulant pour des emplois qui résoudraient certains des plus gros problèmes de la Colombie-Britannique, tels que l’incapacité à répondre au dôme de chaleur catastrophique de 2021 et aux inondations », a ajouté l’organisatrice et directrice des communications du CEU, Erin Blondeau.

« Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas réussi à se préparer adéquatement à la crise climatique, bien qu’il l’ait déclarée urgence fédérale en 2019. »

Bhalla a déclaré que la diversité des jeunes qui s’engagent dans l’appel à l’action de la CEU montre à quel point l’idée d’un programme d’emplois verts à long terme est populaire.

« Depuis le lancement de l’appel à lettres d’accompagnement il y a seulement deux semaines, les jeunes de tout le pays ont manifesté un soutien incroyable à ce programme national proposé et ont identifié des centaines d’emplois et d’industries qui sont essentiels pour assurer un avenir vivable.

Comme prévu dans une note d’orientation disponible sur le site Web de la CEU (climateemergencyunit.ca/climatecorps), le programme financerait des milliers d’emplois d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, des travaux qui accélèrent à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aident les communautés à se préparer, à réagir, et devenir plus résilients aux impacts climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Les participants gagneraient des salaires « épanouissants » au cours d’un apprentissage de deux ans passé sur le terrain ou dans un partenariat avec un établissement postsecondaire (combinant travail sur le terrain et études en classe), leur offrant une voie potentielle vers des carrières permanentes dans le domaine du climat/ les métiers de la transition énergétique du futur.

« Les membres du YCC pourraient être engagés dans la restauration des écosystèmes qui aident à capturer le carbone, à gérer nos forêts pour réduire les risques d’incendie de forêt, à répondre aux catastrophes climatiques et à renforcer la résilience/sécurité des communautés, et à construire la nouvelle infrastructure climatique dont nous avons désespérément besoin (projets d’énergie renouvelable, construction rénovations, train à grande vitesse et plus) », indique le mémoire.

« Le YCC pourrait contribuer à un mouvement croissant de résurgence autochtone, en indiquant clairement que les connaissances écologiques traditionnelles ont un rôle de premier plan à jouer dans la façon dont nous réagissons au changement climatique. Les jeunes du YCC pourraient également être impliqués dans le travail de soins à faible émission de carbone (garde des personnes âgées et des enfants) au cœur d’un « Green New Deal », et dans les soins sociaux et le travail d’entraide (comme les personnes qui font du porte-à-porte lors de conditions météorologiques extrêmes événements pour vérifier les gens et établir des liens).

Blondeau a déclaré que les lettres remises la semaine dernière montrent que la politique en matière d’opportunités de travail vert à travers le pays est soutenue et souhaitée par les jeunes Canadiens, « qu’ils soient des militants pour le climat ou qu’ils cherchent simplement à servir leurs communautés grâce à un travail significatif ».

« Un Youth Climate Corps est le programme pour faire exactement cela : offrir une passerelle aux jeunes de tout le pays pour accéder à un travail dont ils ont un besoin urgent tout en recevant des salaires équitables, des avantages sociaux et une voie vers une éducation future, avec une philosophie de programme selon laquelle personne ne sera refusé. », a déclaré Blondeau.

Qualtrough, qui n’était pas au bureau de Ladner lorsque les lettres d’accompagnement ont été remises, a déclaré dans un communiqué que les jeunes de Delta et de partout au Canada sont préoccupés par leur avenir et mènent la charge pour créer une planète plus saine maintenant et pour les générations à venir.

«Ils espèrent bâtir des carrières en faisant un travail significatif pour améliorer notre monde. Ce faisant, ils donnent un exemple à suivre au reste d’entre nous », a déclaré Qualtrough.

« Ici à Delta, mon conseil des jeunes de circonscription a identifié l’action climatique comme une priorité absolue. Nous sommes très chanceux d’avoir engagé des jeunes leaders passionnés par le bien. Je partage régulièrement leurs conseils avisés avec mes collègues à Ottawa et autour de la table du Cabinet.

«Je crois que nous prenons de meilleures décisions en tant que gouvernement lorsque la voix des jeunes est écoutée.»

[email protected]

