Une poignée de jeunes résidant à Durgapur est sous l’emprise d’une étrange addiction. Au choc de tous, ces derniers jours, la vente de préservatifs aromatisés a considérablement augmenté dans diverses parties de Durgapur telles que le centre-ville de Durgapur, Bidhannagar, Benachiti et Muchipara, C Zone, A Zone. L’événement plutôt bizarre a soulevé des questions parmi tous. Par pure curiosité, un commerçant du coin a posé la question à un jeune homme, habitué de sa boutique. En réponse, le jeune homme a déclaré qu’il achetait régulièrement des préservatifs pour s’enivrer.

Naturellement, les habitants de Durgapur sont déconcertés après avoir appris ce nouveau “moyen” de dépendance. Dheeman Mandal, qui travaille à l’hôpital divisionnaire de Durgapur, a répondu à la fascination inhabituelle et a déclaré : « Les préservatifs contiennent des composés aromatiques. Il se décompose pour former de l’alcool. C’est addictif. Ce composé aromatique se retrouve également dans la colle de dendrites. Tant de gens utilisent également la dendrite pour la dépendance.

Analysant cela plus en détail, Nurul Haque, professeur de chimie à l’école modèle du Durgapur RE College, a déclaré : “Le trempage à long terme des préservatifs dans l’eau chaude provoque une intoxication due à la décomposition de grosses molécules organiques en composés alcooliques”.

Les commerçants d’un magasin médical à Durgapur racontent : « Auparavant, 3 à 4 paquets de préservatifs étaient vendus par magasin et par jour. Et maintenant, un paquet de préservatifs est en train de disparaître d’un magasin.

Au milieu du 21e siècle, à cause de la dépendance, les ventes de dentifrice et d’encre pour chaussures au Nigéria ont déjà augmenté 6 fois plus que d’habitude. Et maintenant, les préservatifs sont sur le marché en un jour ou deux à Durgapur. En conséquence, l’inquiétude de l’administration monte car cela peut provoquer un grave fracas dans le cercle des jeunes de l’endroit.

Lors d’un incident sans rapport à Telangana, une vidéo d’une femme frottant de la poudre de piment sur les yeux de son fils adolescent pour le punir de sa dépendance à la marijuana est devenue virale.

La femme a attaché son garçon de 15 ans à un poteau et a eu recours à cette punition après que tous ses efforts pour sevrer son fils de la marijuana aient été vains.

Selon un rapport de Sakshi, la femme était Ramanamma du district de Suryapet qui est une travailleuse journalière. Son mari est conducteur de pousse-pousse. Le fils allait à l’école avant la pandémie, mais a abandonné plus tard. Il est ensuite devenu accro à la marijuana et ne s’est pas amendé malgré plusieurs avertissements. Cette fois, lorsqu’il a disparu de chez lui pendant 10 jours et qu’il est revenu drogué, la mère l’a attaché à un poteau et lui a frotté de la poudre de piment sur les yeux.

