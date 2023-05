Les jeunes de Chelsea sont le seul point positif de la défaite contre Man Utd

MANCHESTER, Angleterre – Que se passe-t-il lorsque vous dépensez près de 600 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs pour renforcer une équipe qui a remporté la Ligue des champions il y a moins de deux ans ? Ce n’est pas une question piège, mais on en a l’impression chaque fois que vous voyez Chelsea jouer.

Pour les propriétaires Clearlake Capital et Todd Boehly, leur visage public très en vue, la première année de leur projet à Chelsea a été comme une illusion magique qui a mal tourné. Un gros investissement est censé conduire à un gros retour, mais avec le club sous la direction de son troisième manager de la saison et une fin de demi-finale en Premier League maintenant confirmée, tout le monde lié à Chelsea a depuis longtemps renoncé à attendre qu’un lapin soit tiré hors du chapeau.

« Vous n’êtes rien de spécial, nous perdons chaque semaine », ont scandé les fans de Chelsea alors que leur équipe glissait vers une défaite 4-1 à Manchester United jeudi.

Ils n’avaient pas tort, il s’agissait de la seizième défaite de Chelsea en championnat et de leur huitième en 10 matchs depuis que Frank Lampard a été nommé directeur par intérim en mars. Les fans de Chelsea ont encore chanté le nom de Lampard à la fin, malgré une énième défaite, mais leur soutien au manager a laissé entendre un mécontentement envers les joueurs.

Et lorsqu’on lui a demandé si les joueurs étaient assez bons pour Chelsea, Lampard n’a pas caché ses vrais sentiments.

« C’est une question que vous posez à un joueur de haut niveau au plus haut niveau pendant une période de mauvaise forme et on y répond par la façon dont il travaille et se prépare. Si je suis honnête, cela a été extrêmement court en tant que collectif.

« En entrant pendant cette courte période, vous pouvez voir quand un groupe s’entraîne et pousse ensemble, de bonnes choses arrivent. Mais pour le moment, cet élan n’est pas là. Vous pouvez voir quelques lacunes.

« Je ne veux pas jeter une couverture parce que certains ont bien fait ce soir et iront mieux.

« Il y a du talent dans l’équipe, mais c’était une autre journée de réalité aujourd’hui. Regardez la qualité de United à l’avant, leur nous à l’arrière. Il va nous falloir du travail pour corriger cela. »

Lundi prochain marquera le deuxième anniversaire de la victoire de Chelsea en finale de la Ligue des champions contre Manchester City à Porto. Le but de Kai Havertz a assuré la deuxième Coupe d’Europe du club et la jeune équipe de Thomas Tuchel semblait prête pour une période réussie à venir. Mais deux ans plus tard, Tuchel est un lointain souvenir en tant qu’entraîneur – Graham Potter est depuis parti et est parti, Lampard tenant le fort en tant que patron par intérim jusqu’à ce que Mauricio Pochettino soit confirmé comme nouveau manager.

Roman Abramovich est également parti, l’oligarque russe étant contraint de vendre le club à la suite des sanctions imposées par le gouvernement britannique à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.

Une année décevante à Chelsea touche à sa fin avec de grands changements à venir (encore) cet été. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Cependant, la grande majorité de l’équipe gagnante de la Ligue des champions est toujours à Stamford Bridge. Huit des joueurs qui ont commencé à Porto restent au club, bien que seul Havertz ait commencé le match de jeudi à Old Trafford.

Les doigts ont naturellement été pointés vers les nouveaux propriétaires pour le plongeon de Chelsea cette saison. Limoger des managers et signer trop de joueurs ont été leurs plus grandes erreurs, mais lorsqu’une équipe passe du statut de championne d’Europe – et du monde – en 2021 à celle qui est désormais 12e de Premier League en 2023, les joueurs doivent assumer grande partie du blâme.

À Old Trafford, mis à part une brève période de première mi-temps au cours de laquelle ils ont profité de la majorité de la possession de balle, Chelsea était lamentable et United aurait pu en marquer huit, avec Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho frappant la barre transversale et Scott McTominay et Casemiro étant proches de marquer dans le dernières étapes.

Les remplaçants en seconde période Hakim Ziyech et Christian Pulisic ont joué si peu d’enthousiasme qu’il était évident qu’ils ne faisaient que ralentir leur carrière à Chelsea avant de se diriger vers la porte de sortie cet été. Ce sera probablement une ruée d’étoiles en fuite. Avec une équipe aussi gonflée, Chelsea devra décharger jusqu’à dix joueurs pour s’assurer que Pochettino puisse travailler avec une équipe gérable.

Lampard passera également à autre chose, mais son départ pour son successeur a peut-être été son équipe pour ce match, qui a vu Chelsea aligner sa plus jeune formation de départ en Premier League avec une moyenne d’âge de 23 ans et 238 jours. Leur précédent record, contre Crystal Palace en novembre 2019, les avait vus aligner une moyenne d’âge de 24 ans et 88 jours. Des jeunes comme Carney Chukwuemeka (19 ans), Lewis Hall (18 ans) et Noni Madueke (21 ans) ont eu la chance d’acquérir de l’expérience et de prouver leur valeur, aux côtés de trois jeunes de 22 ans et deux de 23 ans.

En fin de compte, l’équipe de novices relatifs de Lampard a été époustouflée par une équipe de United qui a scellé la qualification de la Ligue des champions avec des buts de Casemiro, Anthony Martial, Marcus Rashford et un penalty de Bruno Fernandes. Le but tardif de Joao Felix pour Chelsea pourrait lui servir de cadeau d’adieu après son prêt de l’Atletico Madrid.

Mais s’il y a un point positif dans le règne désastreux de Lampard, c’est que Pochettino saura exactement sur qui il peut compter la saison prochaine et sur qui il ne peut pas.