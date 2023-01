Les jeunes curleurs de Salmon Arm recueillent des fonds pour les championnats canadiens le mois prochain

Deux jeunes équipes de curling de Salmon Arm recueillent des fonds pour représenter la ville et le Shuswap aux prochains Championnats canadiens de curling des moins de 18 ans le mois prochain.

L’équipe Blaeser représentera la Colombie-Britannique au tournoi de championnat à Timmins, en Ontario. Du 3 au 12 février 2023. L’équipe Blaeser est composée des frères Kaiden et Nolan Beck, Nolan Blaeser, Koen Hampshire et de l’entraîneur Dale Hofer.

Kaiden Beck vient de remporter une victoire avec l’équipe secondaire Sullivan de Salmon Arm lors des éliminatoires de curling de l’école secondaire régionale Thompson-Okanagan à Kamloops. Cette équipe du secondaire affrontera d’autres provinces à Terrace, en Colombie-Britannique, du 22 au 25 février.

L’équipe de Nolan dans les régionales participera également à des compétitions provinciales, et les frères se sont également qualifiés pour l’équipe Curl BC U18 qui collecte actuellement des fonds pour leur tir à un trophée national.

L’équipe Blaeser participera également aux championnats provinciaux de curling U21 de la Colombie-Britannique à Duncan, en Colombie-Britannique, du 24 au 29 janvier, dans l’espoir de gagner à ce niveau provincial et de représenter la Colombie-Britannique aux championnats nationaux canadiens à Québec en mars.

L’équipe Blaeser a mis en place un GoFundMe pour demander l’aide du public avec des dons pour leur prochain voyage. L’argent recueilli servira à envoyer l’équipe en Ontario. Le tournoi dure 11 jours et le coût estimé est d’environ 12 000 $ à 15 000 $ pour envoyer l’équipe, son entraîneur et trois groupes de parents.

Une autre équipe locale, représentant le Salmon Arm Curling Club et le Port Moody Curling Club, se rendra à Timmins, en Ontario. pour la même compétition nationale U18 en février. Team Tam a également un GoFundMe pour collecter des fonds pour leur voyage.

L’équipe Tam, entraînée par Ken Krause et Ken Britz, a le capitaine Adrian Tam, le vice-Austim Tomlinson, le deuxième Ethan Chio et le premier Harrison Hrynew. Leur page GoFundMe loue le dévouement de l’équipe aux pratiques individuelles et d’équipe ainsi qu’aux universitaires.

L’équipe a remporté l’argent au tournoi provincial U18 à Richmond, garantissant sa place à la prochaine compétition nationale en tant qu’équipe BC2.

