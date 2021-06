Les jeunes créateurs s’épuisent et s’effondrent

Dernièrement, il a été difficile pour Jack Innanen, une star de TikTok de 22 ans de Toronto, de créer du contenu. « J’ai l’impression de taper dans un baril qui est vide depuis un an », a-t-il déclaré. Passer des heures à filmer, éditer, scénariser, s’engager avec les fans, mettre en place des accords de marque et équilibrer les nombreuses autres responsabilités qui accompagnent le fait d’être un créateur de contenu à succès ont fait des ravages. M. Innanen, comme tant d’influenceurs de la génération Z qui se sont fait connaître l’année dernière, est épuisé. « J’en arrive au point où je me dis ‘Je dois faire une vidéo aujourd’hui’ et je passe toute la journée à redouter le processus », a-t-il déclaré. Il n’est guère le seul. « Cette application était tellement amusante », a déclaré un créateur de TikTok connu sous le nom de Sha Crow dans une vidéo de février, « et maintenant votre créateur préféré est déprimé. » Il a ensuite expliqué comment ses amis sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et le stress de la vie publique.

La vidéo est devenue virale et dans les commentaires, des dizaines de créateurs ont fait écho à son sentiment. « Dites-le plus fort mon frère », a écrit l’un avec 1,7 million de followers. « Mood », a commenté un autre créateur avec près de cinq millions de followers. Alors que les gens traitent collectivement la dévastation de la pandémie, l’épuisement professionnel affecte presque tous les coins de la main-d’œuvre. Les cols blancs quittent spontanément leur emploi ; les parents sont à un point de rupture; employés horaires et de service sont surmenés; et les professionnels de la santé font face à l’épuisement et au traumatisme d’être en première ligne de la pandémie. Selon un récent rapport de la société de capital-risque SignalFeu, plus de 50 millions de personnes se considèrent comme des créateurs (également appelés influenceurs), et l’industrie est le segment des petites entreprises à la croissance la plus rapide, en partie grâce à une année où la vie a migré en ligne et où beaucoup se sont retrouvés coincés à la maison ou sans travail . Tout au long de 2020, les médias sociaux ont fait naître une nouvelle génération de jeunes stars. Maintenant, cependant, beaucoup d’entre eux disent qu’ils ont atteint un point de rupture. Dans Mars, Charli D’Amelio, la plus grande star de TikTok avec plus de 117 millions de followers, a déclaré qu’elle avait « perdu la passion » de publier du contenu. Le mois dernier, Spencewuah, une star de TikTok de 19 ans avec près de 10 millions de followers, a annoncé qu’il se retirerait de la plate-forme après une dispute avec les fans de BTS.

« Beaucoup de TikTokers plus âgés ne publient pas autant, et beaucoup de TikTokers plus jeunes se sont esquivés », a déclaré Devron Harris, 20 ans, créateur de TikTok à Tampa, en Floride. « Ils ont juste arrêté de faire du contenu. Lorsque les créateurs essaient de dénoncer le fait d’être victimes d’intimidation ou d’épuisement ou de ne pas être traités comme des humains, les commentaires disent tous : « Vous êtes un influenceur, surmontez-le. »