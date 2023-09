Les jeunes chinois se qualifient de « forces spéciales » du voyage à petit budget

Commentez cette histoire Commentaire

HONG KONG — Un flot constant de jeunes touristes chinois s’arrêtent dans un café en bord de mer de Kennedy Town, à Hong Kong, pour prendre des photos du port, mais seulement pour un instant. Beaucoup participent à une promenade en ville recommandée sur la courte application vidéo Xiaohongshu, la réponse chinoise à Instagram, pour se précipiter entre des destinations prêtes à photographier – et gratuites – parmi les gratte-ciel vertigineux et les flancs de montagnes luxuriants du centre financier asiatique, par ailleurs coûteux.

Les jeunes qui tentent d’en avoir pour leur argent pendant leurs vacances en ces temps économiques difficiles sont désormais connus sous le nom de voyageurs des « forces spéciales » car ils repoussent leurs limites avec des itinéraires chargés et des réductions de coûts extrêmes.

Les voyages soucieux de leur budget font fureur auprès des touristes chinois qui profitent des longues vacances qui commencent vendredi avec la fête de la mi-automne et se terminent par les commémorations de la Fête nationale.

Cette semaine, les travailleurs chinois bénéficient de huit jours de congé consécutifs – pensez aux vacances d’été en Europe ou aux États-Unis – et cela est surveillé de près par les analystes pour voir si les consommateurs dépensent à nouveau et si la deuxième économie mondiale se débarrasse de son poste. -malaise pandémique.

Neuf mois après que Pékin a soudainement abandonné sa politique stricte du « zéro covid », les touristes chinois reviennent progressivement. Mais les inquiétudes persistantes concernant le ralentissement de l’économie signifient qu’ils sont plus susceptibles de dépenser moins et de choisir des destinations plus proches de chez eux, selon les analystes.

Les dépenses somptueuses des voyageurs chinois constituent depuis longtemps un moteur du tourisme international. La nouvelle classe moyenne du pays est en tête du monde en matière de voyages à l’étranger depuis 2012, et les ventes de sacs à main de créateurs, de montres de luxe et d’autres produits haut de gamme ont été soutenues par les très riches Chinois lors de leurs virées shopping à l’étranger.

Ce genre de vacances est loin de l’esprit de Lynn Chen. L’ingénieure de 25 ans, qui travaille à Pékin, a décidé de démarrer ses vacances plus rapidement pour économiser de l’argent et est venue à Hong Kong avant la grande affluence des voyages. Elle évite les destinations touristiques payantes de la ville et préfère quelques jours de marche pour s’imprégner de l’atmosphère.

Même si l’économie est en mauvais état, Chen et ses amis pensent toujours qu’il vaut mieux sortir et dépenser – simplement pour être plus prudents lorsqu’ils le font. Si elle va quelque part la semaine prochaine, ce sera en Chine continentale et elle séjournera probablement chez des amis.

« Mes aînés me disent que parce que la situation économique actuelle n’est pas bonne, il faut épargner et ne pas dépenser de l’argent au hasard », dit-elle. «Mais mes amis ou collègues disent à l’inverse que la pandémie leur a donné envie de profiter davantage de la vie.»

Les médias d’État chinois ont vanté un nombre record de réservations de trains à grande vitesse comme preuve que la reprise est sur la bonne voie. Ce qui est moins clair, c’est si ces touristes dépenseront autant pour leurs voyages qu’avant la pandémie.

Lors du dernier grand jour férié chinois en mai, les voyageurs ont effectué davantage de voyages qu’au cours de la même période en 2019, avant la pandémie, mais les individus ont dépensé moins en moyenne, selon les données officielles.

Et l’incertitude quant aux perspectives économiques de la Chine pousse les voyageurs expérimentés à reporter leurs voyages à l’étranger, près de 40 % d’entre eux déclarant qu’ils envisagent d’attendre deux ans avant de repartir à l’étranger, selon une enquête récente d’Oliver Wyman, le cabinet de conseil en gestion.

« Pendant que les voyageurs chinois reviennent, il [has taken] plus longtemps que prévu lors de la réouverture de la frontière », a déclaré Imke Wouters, associée chez Oliver Wyman qui a dirigé la recherche, dans le rapport.

« Voyager à l’intérieur du pays est bien plus une option budgétaire », et la baisse de confiance des consommateurs pousse les voyageurs de la génération Z à dépenser pour des expériences comme le camping, les voyages en voiture et la randonnée plutôt que pour des articles coûteux, a déclaré Allison Malmsten, analyste du cabinet d’études de marché Daxue. Consultant.

De nombreux acteurs de l’industrie du tourisme international espéraient que la fin de la pandémie déclencherait une vague de « dépenses de vengeance » refoulées de la part des voyageurs chinois incapables de se rendre à l’étranger pendant près de trois ans de contrôles stricts aux frontières contre le coronavirus.

Mais le rebond attendu cette année a été plus faible que prévu – et fortement axé sur les voyages en Chine.

Une autre enquête publiée ce mois-ci par la société d’études de marché Mintel a révélé que le tourisme intérieur est redevenu une priorité absolue pour les consommateurs chinois, mais a averti que « des augmentations de dépenses à grande échelle sont encore peu probables, car l’épargne est davantage une priorité étant donné les diverses incertitudes auxquelles les consommateurs sont confrontés ». .»

Pour profiter du moment, conseillent les auteurs du rapport, les entreprises doivent offrir « une détente instantanée ou une indulgence avec de petites dépenses ».

Bien que découvrir le monde avec un budget limité ne soit pas nouveau, le désir de s’amuser tout en économisant a conduit à une augmentation apparente de la popularité des voyages à petit prix, en particulier parmi les jeunes touristes chinois.

Les troupes de voyageurs des « forces spéciales » sont pour la plupart des étudiants et de jeunes professionnels qui sont fiers de se donner beaucoup de mal pour dénicher de bonnes affaires et de remplir leur temps de vacances limité avec autant d’arrêts dignes des médias sociaux que possible – même si cela arrive au moment opportun. au détriment du confort personnel.

Ils parcourent Xiaohongshu, la plate-forme incontournable en Chine pour obtenir des conseils de voyage, à la recherche d’endroits non conventionnels mais pittoresques – et, surtout, bon marché – à visiter.

Ils évitent les centres commerciaux coûteux et dorment dans des cybercafés ou dans des voitures, préfèrent une promenade gratuite en ville à une visite payante et peuvent choisir de visiter virtuellement un musée ou un autre site au lieu de payer pour une entrée réelle.

Rex Gu, 27 ans, originaire de Nantong, dans l’est de la Chine, était en visite à Hong Kong cette semaine et se considère comme un commando du voyage.

Après des mois de recherche de billets et d’hébergements bon marché, son voyage a été un tourbillon d’escales dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est avant de visiter Hong Kong pendant trois jours. La semaine prochaine, pendant la période la plus chargée, il prévoit de se rendre dans la célèbre ville du lac de l’Ouest de Hangzhou, non loin de sa ville natale, et sa visite est gratuite.