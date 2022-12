Les jeunes chinois, piqués par des années de règles Covid, craignent l’avenir des emplois sinistres

Mercredi, Pékin a cédé aux demandes des manifestants et a assoupli bon nombre de ses restrictions «zéro Covid». Mais le problème le plus important et le plus épineux demeure : un marché du travail moche avec trop de candidats se bousculant pour trop peu d’emplois pourrait signifier que les décennies de prospérité économique de la Chine pourraient bientôt être hors de portée pour de nombreux jeunes.

Le chômage des jeunes est toujours proche des niveaux les plus élevés jamais enregistrés, avec 11,6 millions de diplômés universitaires supplémentaires se préparant à rejoindre le marché du travail l’année prochaine. “Les étudiants veulent protester, car nous sentons que notre situation empire”, a déclaré Mme Liu, qui n’a pas participé aux récentes manifestations.