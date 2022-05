Les jeunes capitalistes riches et anticapitalistes

Andrea Pien est une millionnaire de 35 ans. Un gestionnaire de patrimoine l’a un jour avertie de gérer soigneusement son argent, affirmant que la richesse héritée était souvent gaspillée en quelques générations seulement. “Mais mon partenaire et moi ne prévoyons pas d’avoir des enfants”, a déclaré Pien. « Pourquoi accumulons-nous de l’argent ? Surtout quand le monde brûle littéralement.

Ainsi, en mars 2020, Pien a embauché Phuong Luong, fondatrice de la société de planification financière Just Wealth, pour l’aider à redistribuer une partie de sa richesse à la société. Cela signifie en retirer une partie de Wall Street et l’investir dans des entreprises qui favorisent le bien-être humain et l’équité économique plutôt que les profits.

Pien fait partie d’un nombre restreint mais croissant de personnes fortunées à la recherche d’une approche plus radicale de l’investissement. Certains appellent cela le terme apparemment contradictoire d’investissement « anticapitaliste » ; d’autres l’appellent “investissement transformateur”. En général, les partisans vont au-delà de la simple dissuasion des comportements contraires à l’éthique dans les entreprises. Ils essaient de déplacer davantage l’équilibre du pouvoir financier entre les mains de la classe ouvrière, transformant un système économique qui, selon eux, a injustement donné à quelques personnes le contrôle de la majorité du capital. Certains investisseurs veulent dépenser toute leur richesse grâce à des investissements anticapitalistes, tandis que d’autres veulent toujours obtenir un retour sur leurs investissements, mais s’assurent que ces investissements sont dans des entreprises qui, selon eux, favorisent la justice sociale.

Les professionnels de la finance de l’espace disent avoir constaté un intérêt croissant pour ce type de stratégie d’investissement ces dernières années, et ils attribuent une partie de cet intérêt à ce que la justice sociale devienne une plus grande priorité à la suite du calcul de la justice raciale de 2020 et d’une pandémie profondément inégale. qui a tué tant de travailleurs noirs et bruns.

Un autre facteur alimentant ce petit changement : beaucoup d’argent change de mains aux États-Unis en ce moment. Au cours des 25 prochaines années, les baby-boomers américains transmettront quelque 68 000 milliards de dollars à leurs enfants. Ce sera le plus gros transfert de richesse de l’histoire des États-Unis, mais l’argent ne sera pas distribué uniformément. Encore plus de richesse sera concentrée au sommet.

Kate Barron-Alicante, conseillère financière et directrice de l’impact au sein de la société de gestion de patrimoine Abacus Wealth Partners, qui aide certains clients à effectuer des investissements transformateurs, a déclaré à Recode : “Ce que je vois, ce sont plus de personnes qui sont de l’autre côté de ce transfert de richesse. qui veulent faire les choses différemment », a-t-elle déclaré.

“Je plaisante parfois en disant qu’il y a beaucoup plus de socialistes qui ont besoin d’un conseiller financier que de conseillers financiers socialistes”, a déclaré Zach Teutsch, conseiller financier et fondateur de Values ​​Added Financial, une société de conseil financier pour les progressistes. « Les gens aspirent vraiment à cela. Ils veulent un conseiller qui partage leur dédain pour une économie américaine dominée par des multimilliardaires incroyablement riches.

Le désir est là, mais une question importante à se poser dès le début est de savoir quel impact aura l’investissement anticapitaliste ou transformateur.

Les tentatives d’investissement éthique ne sont pas vraiment nouvelles. Le concept d’investissement socialement responsable remonte à des siècles, et aujourd’hui, il existe une variété d’approches qui relèvent de ce parapluie. Ces dernières années, ils ont suscité un scepticisme accru quant à leur efficacité et leur éthique. L’impact positif que les stratégies d’investissement socialement responsables prétendent avoir est souvent difficile à mesurer, et il n’existe pas de définition rigoureuse unique de ce que signifie « socialement responsable » — ce qui est éthique pour une personne peut être impardonnable pour une autre.

“Il y a eu un énorme intérêt, mais aussi une énorme quantité de dollars de concurrence et de marketing dépensés par ces grandes sociétés d’investissement qui cherchent essentiellement à gagner rapidement de l’argent”, a déclaré Sonia Kowal, présidente de Zevin Asset Management, une société de gestion d’investissement. qui met l’accent sur l’investissement socialement responsable. “Il y a beaucoup de lavage à impact en cours.”

Parce que c’est une idée relativement nouvelle, l’investissement anticapitaliste n’a pas encore de définition claire. Les investissements et les efforts anticapitalistes couvrent un large éventail, et tout le monde n’utiliserait pas le terme «anticapitaliste» pour s’y référer. Comme Pien l’a dit à Recode, « je n’irais pas jusqu’à me décrire comme anticapitaliste parce que je participe toujours à cette économie. … Mais je voudrais un monde différent du système capitaliste actuel que nous avons.

L’« investissement transformateur » fait partie de ce spectre, dont le but est de transformer « l’économie extractive » – c’est-à-dire le système que nous avons maintenant, où des ressources limitées sont extraites et où seules quelques personnes sont récompensées par des bénéfices – en une « économie régénérative ». » où le capital est réparti plus équitablement et contrôlé plus démocratiquement. C’est un concept popularisé par Resource Generation, une organisation de justice sociale dont les membres sont de jeunes Américains fortunés qui se sont engagés à redistribuer la totalité ou la majeure partie de leur argent.

Opérant à l’extrémité la plus radicale du spectre des investissements anticapitalistes se trouve une entreprise comme Chordata Capital, qui propose une approche explicitement anticapitaliste de la gestion de patrimoine. Certains des clients de Chordata ne veulent aucun retour sur leurs investissements, et ils pourraient travailler sur un plan pour dépenser leur patrimoine sur une période de 20 ans.

“Parfois, lorsque nous utilisons ce langage, [anti-capitalist investing], les gens disent que c’est un paradoxe. Je pense que cela vient d’un lieu où les gens croient qu’il n’y a pas de véritable alternative au capitalisme », a déclaré Kate Poole, qui dirige Chordata avec la cofondatrice Tiffany Brown.

Le secteur des services financiers n’est actuellement pas conçu pour l’investissement transformateur

Poole conseille ses clients sur les investissements dans des coopératives de travail associé, qui sont des entreprises détenues par des travailleurs dont les bénéfices sont partagés entre eux, ou des fonds de prêt contrôlés par la communauté, comme celui géré par le Boston Ujima Project, qui donne aux membres de la classe ouvrière un vote. sur les entreprises participantes de leur communauté qui devraient obtenir du financement.

Cependant, le secteur des services financiers n’est actuellement pas conçu pour l’investissement transformateur. Le principe général de l’investissement est de minimiser les risques et de maximiser les profits en détenant différents types d’actifs au lieu de mettre tous vos œufs dans le même panier. Il est plus difficile de maintenir la diversité des actifs lorsque vous évitez toutes les actions cotées en bourse. Les conseillers financiers sont également tenus par la loi de gérer les investissements de leurs clients par l’intermédiaire de dépositaires, qui sont souvent de grandes banques, qui gardent les actifs. “Beaucoup de ces entreprises ne conservent pas leurs investissements en dehors de Wall Street”, a déclaré Luong. Cela signifie qu’investir dans une petite entreprise communautaire nécessite que les conseillers en placement effectuent plus de recherches et de paperasserie que lorsque vous investissez dans des véhicules d’investissement traditionnels qui comprennent de nombreuses sociétés cotées en bourse.

Il peut également être difficile de trouver des options valables autres que Wall Street qui s’alignent sur la transition vers une économie régénératrice et plus égalitaire. Kelly Cahill, un membre de Resource Generation âgé de 34 ans, a déclaré à Recode : “J’aimais l’idée de transférer mon argent vers des investissements communautaires plutôt que vers le marché boursier, mais… où dois-je le mettre ?” Alors qu’un nombre croissant de fonds de retraite – qui sont le moyen le plus courant pour la plupart des Américains de détenir des actions – offrent des options d’investissement socialement responsables, à moins que vous ne puissiez engager un conseiller financier, il est peu probable que vous ayez les connaissances et l’accès nécessaires pour faire des actions communautaires. investir.

Cahill, qui a reçu un règlement important en raison d’un accident, a d’abord suivi des conseils financiers courants et a investi la moitié de son argent en bourse. “Je l’ai ignoré pendant un an”, se souvient-elle. “Et puis, quand je l’ai finalement regardé, j’ai été époustouflé par la croissance qu’il a subie à cette époque.” Elle a réalisé qu’elle n’avait pas besoin de tout cela, alors elle a rejoint Resource Generation et a trouvé un conseiller financier qui pourrait l’aider à en redistribuer un tiers dans des investissements communautaires.

Resource Generation propose une base de données de professionnels de la finance et d’entreprises qualifiées pour aider les personnes à investir de manière transformatrice. Pour l’instant, la liste est encore petite, avec moins de 30 sociétés d’investissement capables de fournir au moins quelques options d’investissement hors Wall Street et un soutien à l’investissement transformateur. Mais Nadav David, un organisateur de Resource Generation qui a aidé à créer la base de données, a déclaré à Recode qu’il y avait eu une augmentation de l’intérêt.

“Au cours des dernières années, j’ai certainement vu beaucoup plus de discussions sur le désinvestissement total de Wall Street et des marchés publics, et plus encore dans les communautés”, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, le nombre de membres de Resource Generation a augmenté. Selon l’organisation, fin 2019, elle comptait 702 membres ; fin 2021, il en comptait 1 155.

“Nous souhaitons mettre fin à l’héritage tel que nous le connaissons et être la dernière génération de personnes à pouvoir accumuler des richesses de cette manière”, a déclaré David.

À mesure que l’investissement transformateur se développe, même s’il reste une niche du marché financier, il deviendra encore plus important de souligner en quoi il est différent des autres types d’investissement éthique, surtout s’il veut éviter le flou qui entoure l’investissement socialement responsable. À partir de maintenant, ce dernier est beaucoup plus populaire. En 2020, près de 36 % des actifs gérés par des professionnels dans le monde étaient classés comme des investissements socialement responsables. Dans cette catégorie, l’intégration environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG) était la stratégie la plus populaire – un peu plus de 25 billions de dollars d’actifs ont utilisé l’intégration ESG en 2020. Cela inclut la prise en compte de l’empreinte carbone d’une entreprise ou la façon dont elle traite les employés lors du calcul le risque ou le rendement d’un investissement, car ces facteurs pourraient avoir une incidence sur la performance financière de l’entreprise. L’ESG ne privilégie pas nécessairement les valeurs sociales par rapport à la performance financière.

“Je veux que l’avenir donne l’impression que tout le monde en a un peu plus qu’assez”

En comparaison, seulement 352 milliards de dollars ont été consacrés à l’impact ou à l’investissement communautaire. Pourtant, ces 352 milliards de dollars représentent une augmentation de 42% depuis 2016. Cela témoigne de l’appétit croissant pour les stratégies d’investissement alternatives au-delà de l’impact superficiel souvent associé à l’investissement ESG.

Bien que personne ne semble avoir l’illusion que l’investissement radical résoudra à lui seul le problème de l’inégalité des richesses, l’émergence de cette tendance suggère que les prochaines décennies pourraient être transformatrices pour le secteur des services financiers. Pour un petit nombre de jeunes Américains fortunés qui héritent, il ne suffit pas de faire un don à quelques causes caritatives – l’une des critiques les plus fortes de la grande philanthropie est qu’elle manque de transparence et est antidémocratique. Ils ont reconnu le besoin d’aller au-delà de se sentir coupables de leur propre privilège et de la profonde inégalité qui existe dans le monde. Ils tentent de modifier le déséquilibre de pouvoir dans la relation qu’ils entretiennent avec les autres et ont le sentiment de faire partie d’une communauté qui n’est pas seulement liée par la richesse.

Pien se souvient des conseils de son défunt père sur la façon de gérer l’argent. “Il a dit:” Écoutez, Andrea, je sais que vous aimez redistribuer de l’argent, mais sachez que vous devez disposer d’au moins 13 millions de dollars pour être absolument en sécurité “, ce que j’ai trouvé absurde”, a-t-elle déclaré. “Une partie de la raison pour laquelle je veux participer à ce mouvement de redistribution est que mon père a travaillé très, très dur – et était vraiment isolé. Il n’avait pas beaucoup d’amis proches.

“Je veux que l’avenir donne l’impression que tout le monde en a un peu plus qu’assez”, a poursuivi Pien. “Chacun peut se sentir affirmé dans son identité et se sentir connecté à sa communauté autour d’eux – pas isolé.”