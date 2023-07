Les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de faire face au stress financier : sondage

Alors que le pays est aux prises avec la hausse du coût de la vie et l’inflation, un nouveau rapport révèle que pour la sixième année consécutive, l’argent demeure la principale source de stress pour les Canadiens, en particulier pour les jeunes Canadiens.

Selon un sondage mené par Léger pour le compte de FP Canada, près de la moitié des jeunes Canadiens (49 %) âgés de 18 à 34 ans sont les plus stressés par l’argent, tandis que 46 % d’entre eux ont rencontré des problèmes de santé mentale en conséquence.

D’un autre côté, les Canadiens âgés de 65 ans et plus disent éprouver des niveaux relativement inférieurs de stress lié à l’argent par rapport aux autres groupes d’âge, 28 % d’entre eux déclarant un stress financier.

Cependant, les résultats du sondage indiquent que les préoccupations liées à l’argent ne se limitent pas aux jeunes Canadiens seulement. En fait, 40 % des plus de 2 000 Canadiens interrogés ont exprimé un stress et des préoccupations importants liés à l’argent en 2023. Cela représente une augmentation de 2 % par rapport à 2022.

L’enquête met en évidence l’impact généralisé des difficultés financières sur le bien-être général des Canadiens et le fait qu’une partie importante des Canadiens (36 %) ont subi les effets négatifs, notamment l’anxiété, la dépression et les problèmes de santé mentale du stress financier.

Près de la moitié des Canadiens (48 %) ont déclaré avoir perdu le sommeil en raison de soucis financiers en 2023. Cela représente une augmentation de 5 % par rapport à 2022.

« Les Canadiens continuent de se débattre avec leur situation financière, et le stress financier peut avoir un impact significatif non seulement sur le bien-être financier, mais aussi sur la santé mentale », a déclaré la présidente et chef de la direction de FP Canada, Tashia Batstone, dans un communiqué de presse.

L’enquête a également révélé que 48 % des Canadiens ont un revenu disponible inférieur à celui d’il y a un an, une augmentation substantielle par rapport à 2022 (39 %).

De plus, 35 % des Canadiens ont déclaré avoir du mal à épargner pour leur retraite, tandis que 32 % ont déclaré vivre la même chose en épargnant en vue d’un achat important. La proportion est plus élevée (50 %) chez les Canadiens âgés de 18 à 34 ans.

Le sondage a également révélé que les Canadiens qui travaillent avec un planificateur financier sont moins sujets au stress lié à l’argent que ceux qui ne travaillent pas, de 31 % et 40 % respectivement.

De même, 38 % des personnes qui travaillent avec un planificateur financier ont déclaré perdre le sommeil à cause de problèmes financiers, contre un pourcentage plus élevé de 49 % parmi ceux qui ne recherchent pas de conseils financiers professionnels.

Selon le sondage, un Canadien sur quatre qui utilise un planificateur financier a déclaré ne pas avoir de regrets financiers, comparativement à 17 % qui n’ont pas de planificateur financier.



MÉTHODOLOGIE



Ce sondage a été mené en ligne auprès de 2 004 Canadiens entre le 29 mars et le 7 avril 2023 à l’aide du panel en ligne de Léger. Les résultats sont considérés comme précis à plus ou moins 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.