Les jeunes Canadiens sont pessimistes quant à l’économie en 2023 : sondage

Les jeunes Canadiens sont de plus en plus pessimistes quant à la situation économique du Canada par rapport à il y a un an et sont plus disposés à rester dans leur emploi actuel qu’à partir, selon un récent sondage de Léger.

Les résultats font partie du dernier rapport d’étude sur les jeunes de Léger, publié jeudi, qui a posé à 3 007 Canadiens âgés de 15 à 39 ans des questions sur les finances, l’avenir et l’emploi.

“Qu’ils soient réalistes ou cyniques, ils sont inquiets pour l’avenir et préfèrent vivre dans l’instant”, indique le rapport. “Ils ne font pas confiance aux institutions traditionnelles pour améliorer les choses ; ils préfèrent plutôt incarner le changement localement.”

Le sondage, mené entre le 27 septembre et le 11 octobre, a révélé que 74 % des Canadiens de la génération Z et de la génération Y ne croient pas que la situation économique du pays s’améliorera l’année suivante, comparativement à 66 % des personnes interrogées en 2021.

Soixante-treize pour cent disent qu’ils ne croient pas non plus que la situation politique du Canada s’améliorera en 2023, contre 77 % lors du dernier sondage.

Pendant ce temps, 78% ne pensent pas que la situation actuelle de l’environnement s’améliorera, en légère baisse par rapport à 79% en 2021.

L’enquête a également posé aux répondants des questions sur leur bonheur général, 67 % d’entre eux déclarant qu’ils se sentaient généralement heureux dans la vie, contre 23 % qui n’étaient pas d’accord.

Un plus grand nombre de jeunes Canadiens, 26 %, disent également avoir vécu une dépression importante, contre 21 % en 2021.

FINANCES

Interrogés sur leurs finances personnelles, 22 % des jeunes les considèrent en bonne forme, contre 47 % qui disent qu’elles sont normales et 28 % qui les décrivent comme pauvres.

“Assez pessimistes sur l’état des marchés financiers et leur accès à la propriété, les jeunes adaptent leur comportement en fonction de la flambée de l’inflation”, indique le rapport.

“Face à ces incertitudes sur leur avenir, on assiste à un retour à la prudence financière pour nombre d’entre eux.”

Quarante-quatre pour cent ont déclaré vivre d’un chèque de paie à l’autre, environ le tiers s’attendent à être plus riches que leurs parents et 24 % n’ont aucun placement.

Parmi les personnes interrogées qui sont propriétaires, 42 % ont déclaré que leur prêt hypothécaire représentait une trop grande partie de leurs dépenses.

Parmi les locataires, 77 % ont déclaré qu’ils louaient parce qu’ils n’étaient pas en mesure d’acheter une propriété et 68 % ne pensaient pas pouvoir acheter dans les prochaines années.

Une majorité, 66 %, des jeunes vivant avec leurs parents ont également déclaré qu’ils le faisaient parce qu’ils ne pouvaient pas acheter une propriété ou payer un loyer.

EMPLOI

Soixante-sept pour cent des répondants ont déclaré que le travail était très ou assez important dans leur vie, contre 31 pour cent qui ont déclaré que ce n’était pas du tout important ou qu’il s’agissait simplement d’un moyen de payer les factures.

Cependant, les jeunes sont actuellement plus susceptibles de conserver leur emploi actuel, du moins à court terme, 13 % déclarant vouloir changer d’emploi l’année prochaine, contre 25 % dans l’étude de 2021.

Parmi les jeunes qui ont l’intention de quitter leur emploi l’année prochaine, 59 % ont déclaré qu’ils pourraient être convaincus de rester si leur employeur augmentait leur salaire. Plus d’avantages et de liberté avec leur horaire de travail et leur lieu de travail arrivent en deuxième position avec 24 %.

La moitié des jeunes travailleurs ont également déclaré faire ce qu’on attend d’eux ou moins au travail.

“Bien qu’il soit important, l’emploi n’est pas nécessairement au cœur de la vie de la génération Z et de la génération Y”, indique le rapport.

« Favorisés par la pénurie de main-d’œuvre, ils ont le luxe de choisir un emploi qui leur offre un équilibre travail-vie personnelle et des défis de carrière stimulants. Si 2021 était l’année de la mobilité professionnelle, 2022 pourrait bien être l’année de la stabilité, avec un nombre décroissant de jeunes travailleurs disant qu’ils veulent quitter leur entreprise l’année prochaine.”

Les résultats du sondage Léger diffèrent de ceux d’une autre étude publiée récemment et réalisée par une firme d’experts-conseils. Selon Robert Half, qui a interrogé un petit groupe de Canadiens peu de temps après la réalisation du sondage Léger, environ la moitié des membres de la génération Z et de la génération Y prévoient de chercher un nouvel emploi au cours de la nouvelle année.

Les résultats de cette étude suggèrent que l’incertitude économique et la hausse du coût de l’inflation poussent les jeunes travailleurs à rechercher des emplois mieux rémunérés.