Les jeunes Canadiens sont moins susceptibles de croire que le roi Charles III fera du bon travail : sondage

Un Canadien sur 10 pense que le roi Charles III fera du très bon travail dans son nouveau rôle de monarque, un tiers s’attendant à ce qu’il occupe un poste moyen, selon un nouveau sondage.

Mais les jeunes Canadiens sont moins optimistes.

Une enquête Nanos menée pour CTV News a révélé que les adultes âgés de 18 à 34 ans étaient beaucoup plus susceptibles de dire que le nouveau monarque ne fonctionnerait pas bien.

Dans l’ensemble, les Canadiens étaient plus susceptibles de croire qu’il ferait un « bon » ou un « très bon » travail qu’un « mauvais » ou un « très mauvais travail », avec un total de 32 % de réponses positives contre un total de 20 % de réponses négativement.

Le sondage a sondé 1 037 Canadiens entre le 30 septembre et le 3 octobre afin de connaître leur opinion sur le nouveau roi.

Le roi Charles III est monté sur le trône après la mort de la reine Elizabeth II en septembre. Son couronnement officiel devrait avoir lieu en mai. La transition entre les monarques a suscité de nouvelles discussions sur la relation du Canada avec la monarchie.

L’enquête a demandé aux participants d’évaluer leurs attentes quant à la performance du roi Charles III, allant de très mauvaise à très bonne.

La réponse la plus fréquente était « emploi moyen », 32 % des répondants ayant répondu de cette façon. Environ 23 pour cent ont déclaré qu’ils s’attendaient à un bon emploi, tandis que « emploi médiocre » et « emploi très médiocre » ont recueilli chacun 10 % des réponses.

Environ 17 pour cent ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs. L’enquête a noté que les réponses peuvent ne pas totaliser exactement 100 % en raison de l’arrondissement.

La très grande majorité des jeunes interrogés attendaient moins du nouveau monarque, avec seulement 6% des 18-35 ans affirmant que le roi Charles III ferait du très bon travail.

Seuls 13% de ce groupe d’âge ont déclaré s’attendre à un bon travail du roi Charles III, tandis que 29% ont déclaré s’attendre à un travail médiocre ou très médiocre.

À l’autre extrémité de l’échelle, 41,5 % des personnes âgées de 55 ans et plus ont répondu qu’elles s’attendaient à un bon ou un très bon emploi, et seulement 12 % ont choisi un emploi médiocre ou très médiocre comme réponse.

Alors que les personnes âgées de 35 à 54 ans étaient moins susceptibles que les Canadiens plus âgés d’attendre beaucoup du nouveau roi, elles étaient tout de même globalement plus positives que les jeunes Canadiens, environ 30 % de ce groupe d’âge s’attendant à un bon ou un très bon emploi, comparativement à à environ 22 pour cent qui ont répondu un travail médiocre ou très médiocre.

Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’attendre plus du monarque, avec seulement 17% environ des femmes déclarant qu’elles s’attendaient à un travail médiocre ou très médiocre de la part du roi Charles III, contre 23% des hommes.

La réponse différait également d’une région à l’autre : le Québec était le moins susceptible de sélectionner « bon » ou « très bon emploi » à 20 %, tandis que les Prairies avaient le pourcentage le plus élevé de réponses négatives, avec environ 26 % de réponses « mauvais » ou « » très mauvais travail ».

La C.-B. avait le pourcentage le plus élevé de répondants ayant sélectionné « bon » ou « très bon », avec environ 37 %. L’Ontario et les provinces de l’Atlantique suivaient de près avec environ 35 à 36 %.

Les provinces de l’Atlantique avaient le pourcentage le plus faible de répondants ayant sélectionné « mauvais » ou « très pauvre » à seulement 15 %.

Certains ont suggéré que le changement de monarque est le moment de réexaminer la nécessité de la monarchie dans la vie canadienne. En mars 2021, le désir des Canadiens d’abandonner la monarchie est passé à 45 %, son plus haut niveau en 12 ans, selon un sondage national.



MÉTHODOLOGIE

Nanos Research est une firme de recherche sur l’opinion publique.



Nanos a mené une enquête aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 037 Canadiens âgés de 18 ans ou plus entre le 30 septembre et le 3 octobre 2022, dans le cadre d’une enquête omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait à la fois des lignes terrestres et des lignes cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières informations du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada.



La marge d’erreur de cette enquête est de plus ou moins 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research.