Les jeunes Canadiens découragés par l’accession à la propriété : sondage

Au milieu des conditions fluctuantes du marché de l’habitation au Canada, des hausses de taux d’intérêt et d’une éventuelle récession, la majorité des jeunes Canadiens affirment que l’accession à la propriété est hors de portée pour eux, selon un sondage de la Banque de Montréal.

L’Indice de progrès financier réel de BMO a révélé que 68 % des Canadiens estiment que l’achat d’une maison est hors de portée par rapport à leurs parents. Les Canadiens de la génération Z, ou ceux âgés de 18 à 24 ans, étaient plus susceptibles d’avoir cette perspective, 71 % des personnes interrogées de cette génération exprimant que c’était le cas.

Viennent ensuite 69 % des jeunes de la génération Y, ou personnes âgées de 25 à 34 ans, et 65 % des personnes âgées de la génération Y, ou personnes âgées de 35 à 44 ans, qui partagent ce point de vue.

Pour tenter de faire face aux conditions actuelles du marché, 67 % des Canadiens de la génération Z sont susceptibles de reporter leurs plans d’achat d’une maison – 22 % des personnes interrogées de cette génération ont déclaré qu’elles prévoyaient d’attendre jusqu’en 2024 ou plus tard pour acheter une maison.

Pendant ce temps, 73% des jeunes de la génération Y sont susceptibles de retarder leurs projets d’achat d’une maison, 28% prévoyant d’attendre jusqu’en 2024 ou plus tard.

Pour accéder à la propriété, les jeunes Canadiens ont en vue plusieurs stratégies financières. Quarante et un pour cent des Canadiens de la génération Z prévoient obtenir un prêt ou une marge de crédit à partir de leurs intuitions financières pour aider à financer l’achat de leur maison, tandis que 43 pour cent prévoient d’utiliser des programmes et de l’aide aux acheteurs de maison.

Quarante-six pour cent des Canadiens de la génération Z prévoient utiliser leurs économies personnelles pour acheter une maison, selon le sondage.

« Bien que les conditions difficiles du marché et de l’économie puissent poser des obstacles et de l’incertitude, nous encourageons les Canadiens à travailler avec un conseiller ou un planificateur professionnel pour explorer les nombreuses voies vers l’accession à la propriété », a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segment et croissance de la clientèle chez BMO. dans un communiqué de presse.

Quant aux jeunes milléniaux interrogés, 38 % ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser un prêt, 52 % prévoyaient d’utiliser un programme d’aide à domicile et 60 % prévoyaient d’utiliser leurs économies personnelles.

Parmi les milléniaux plus âgés, 25 % ont déclaré qu’ils prévoyaient d’obtenir un prêt pour acheter une maison, 57 % prévoient utiliser les programmes d’aide du Canada tels que l’incitatif à l’achat d’une première propriété et 41 % prévoient utiliser leurs économies personnelles.

Le sondage a également révélé que 71 % des Canadiens considèrent les coûts de logement comme la troisième source majeure de leur anxiété financière, après les craintes de dépenses inconnues et les inquiétudes concernant leur situation financière globale.

MÉTHODOLOGIE

L’enquête a été menée par Ipsos du 28 mars au 28 avril 2023. Un échantillon de 2 350 adultes au Canada a été recueilli.

Selon BMO, des quotas et une pondération ont été utilisés pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.