Les jeunes Canadiens connaissent une augmentation des rapports sexuels non protégés, une baisse des tests de dépistage des IST/VIH et des lois sur la divulgation inconnues

Le rapport LetsStopAIDS Sex Lives 2024 appelle à une meilleure éducation et sensibilisation à la santé sexuelle pour aider à freiner l’augmentation alarmante des diagnostics de VIH et d’IST.

TORONTO, 8 octobre 2024 /CNW/ – ArrêtonsAID , du Canada la principale organisation caritative de lutte contre le VIH dirigée par des jeunes et dédiée à la prévention et à l’éducation, a dévoilé son rapport annuel Rapport sur la vie sexuelle révélant des lacunes alarmantes dans les connaissances en matière de santé sexuelle chez les jeunes Canadiens. Les résultats de cette année soulignent la nécessité cruciale d’aborder non seulement l’utilisation des préservatifs, mais également le contexte plus large des droits sexuels, des lois sur la divulgation des IST et du VIH, ainsi que les éléments essentiels d’une éducation sexuelle complète.

L’enquête nationale auprès des Canadiens âgés de 18 à 24 ans met en évidence des lacunes importantes en matière d’éducation et de sensibilisation à la santé sexuelle. Les données montrent que 96 pour cent des jeunes Canadiens ne se sentent pas très familiers avec les lois sur la divulgation des IST et du VIH, ce qui contribue à du Canada tendance inquiétante en tant que seul pays du G7 avec des taux de VIH en hausse . Bien que l’âge moyen du premier rapport sexuel soit de 15 ans, les discussions sur le dépistage des ITS et du VIH ont généralement lieu deux ans plus tard, à 17 ans. Ce retard a fait que 7 jeunes Canadiens sur 10 n’ont jamais subi de test de dépistage des ITS ou du VIH, malgré 61 pour cent des jeunes indiquent avoir eu plus d’un partenaire sexuel au cours des trois derniers mois. UN pénurie chronique de médecins de famille dans Canada pourrait également être un facteur contributif.

Le rapport révèle que 67 pour cent des jeunes Canadiens n’ont pas été consultés par des prestataires de soins de santé de manière proactive avec eux. En outre, 64 pour cent des jeunes sexuellement actifs signalent une utilisation irrégulière du préservatif, un sur cinq n’en utilisant jamais. Ce manque de protection a fait en sorte que deux jeunes Canadiens sexuellement actifs sur cinq se sentent en danger ou mal à l’aise lors de relations sexuelles impliquant la négociation et l’utilisation du préservatif. La situation est encore plus prononcée chez les jeunes LGBTQ+ (près de la moitié, interrogés) et les Canadiens autochtones (3 sur 5).

Shamin Mohamed Jr.fondateur et président de LetsStopAIDS, affirme que le rapport de cette année montre clairement le besoin de conversations plus ouvertes et honnêtes sur le sexe, la protection et le consentement.

« Les résultats de cette année démontrent que notre approche actuelle en matière d’éducation sexuelle ne fonctionne pas pour les jeunes d’aujourd’hui », déclare Shamin. « Nous devons nous assurer que les jeunes Canadiens disposent des connaissances et des outils nécessaires pour avoir des relations sexuelles saines et sécuritaires, et cela commence par des conversations honnêtes, ouvertes et bien informées, ainsi que par des ressources suffisantes. »

Le rapport Sex Lives 2024 met également en lumière des tendances troublantes en matière de comportement en matière de santé sexuelle chez les jeunes :

Sept jeunes sexuellement actifs sur dix ayant vécu des rapports sexuels dangereux ou inconfortables impliquant la négociation d’un préservatif n’ont pas demandé d’aide.

La moitié des jeunes victimes de vol furtif (retrait non consensuel du préservatif) n’ont pas demandé d’aide.

34 pour cent des jeunes diagnostiqués avec une IST ou le VIH n’ont pas reçu de traitement, soit une augmentation par rapport à 27 pour cent en 2022.

Le rapport 2024 sur la vie sexuelle a été publié avant le programme LetsStopAIDS. Pas de temps d’attente événement qui aura lieu à Toronto à La salle de concert (temple maçonnique) depuis 22 au 23 novembre. Le thème de l’événement de cette année, De-Blur, visera à éliminer la stigmatisation et les idées fausses entourant le VIH, et à aider les jeunes à révéler, inspirer, échanger des connaissances et à devenir des leaders visionnaires et des défenseurs dans leurs communautés. Pour plus d’informations sur la conférence ou pour vous inscrire, veuillez visiter : NoTimeToWait.ca

Depuis deux décennies, LetsStopAIDS se consacre à la sensibilisation au VIH, à la promotion du leadership des jeunes et à la lutte contre la stigmatisation liée au VIH. Leur mission reste cruciale pour garantir que les jeunes Canadiens ont accès à des informations, des tests, des mesures de prévention et des traitements précis. Pour télécharger le rapport complet 2024 sur la vie sexuelle, visitez : www.LetsStopAIDS.org .

À propos de LetsStopAIDS

LetsStopAIDS est du Canada le plus grand organisme de bienfaisance dirigé par des jeunes et axé sur la prévention du VIH et l’échange de connaissances. Fondée en 2004 alors âgée de 15 ans Shamin Mohamed Jr.LetsStopAIDS inspire les jeunes Canada et à l’échelle mondiale pour jouer un rôle significatif dans la fin de l’épidémie de sida d’ici 2030.

Grâce à ses nombreux programmes, LetsStopAIDS incite les jeunes touchés par le VIH à agir au sein de leurs communautés locales, en s’efforçant d’atteindre zéro nouvelle infection par le VIH chez les jeunes.

Apprenez-en davantage sur www.LetsStopAIDS.org .

